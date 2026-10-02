Ўзбек футболида инқилобий ўзгариш: Суперлига «куз-баҳор» тизимига ўтмоқда

·48·Спорт
Ўзбек футболида инқилобий ўзгариш: Суперлига «куз-баҳор» тизимига ўтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон профессионал футболида мавсум Европа стандартларига мос «куз-баҳор» тизимига ўтказилиши режалаштирилмоқда.
  • Ушбу ўзгариш 2028/29 йилги мавсумдан бошлаб амалга оширилиши кўзда тутилган.
  • Янги тақвим лойиҳасига кўра, Суперлига 1-давраси 2028 йилнинг 18 августидан 24 декабрига қадар, 2-давраси эса 2029 йилнинг 23 февралидан 31 майига қадар ўтказилади.

Ўзбекистон профессионал футболида кўп йиллардан буён баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келаётган масалада ҳал қилувчи қадам ташланди. 2 октябрь куни «Бунёдкор» стадиони анжуманлар залида Профессионал футбол лигасининг олий органи — Умумий йиғилиши бўлиб ўтди.

Йиғилишда клублар футболи мавсумини расман Европа стандартларига мос бўлган «куз-баҳор» тизимига ўтказиш бўйича Лиганинг батафсил ишчи режаси тақдим этилди. Тақдим қилинган тақвим лойиҳасига кўра, янги тизимга ўтиш 2028/29 йилги мавсумдан бошлаб амалга оширилиши кўзда тутилмоқда. Хўш, миллий чемпионатимизда қандай муҳим ўзгаришлар кутилмоқда ва янги тақвим қандай кўриниш олади?

Ўтиш даври ва янги формат тафсилотлари

Лига тақдим этган лойиҳада мавсум босқичлари ва трансфер ойналари қуйидагича тақсимланган:

  • 2027 йилги мавсум одатий тартибда: Келаси мавсумда кескин ўзгаришлар кутилмаяпти ва 2027 йилги Суперлига баҳслари 26 февраль куни старт олади;

  • Ўзбекистон кубоги алоҳида муддатда: Янги режага кўра, 2028 йилги Ўзбекистон кубоги 1 мартдан 31 майга қадар ўтказиб олиниши таклиф этилмоқда;

  • Ёзги трансфер ойнаси: 1 июлдан 9 сентябрга қадар (10 ҳафта) давом этади;

  • Суперлига 1-давраси: 2028 йилнинг 18 августидан 24 декабрига қадар ўтказилади;

  • Қишки трансфер ойнаси: 2029 йилнинг 2 январидан 13 февралигача (6 ҳафта) бўлган даврни ўз ичига олади;

  • Суперлига 2-давраси: 2029 йилнинг 23 февралидан 31 майига қадар давом этиб, мавсум якунланади.

Якуний қарор қандай қабул қилинади?

Лига раҳбарияти мазкур тақвим таклиф этилаётган лойиҳа эканлигини алоҳида қайд этди. Якуний қарор клублар раҳбарияти, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА), мутахассислар ва кенг футбол жамоатчилиги билан ҳар томонлама келишилган ҳолда қабул қилинади.

«Куз-баҳор» тизимидаги 2028/29 мавсум тақвими (Жадвал)

Мусобақа / Босқич

Муддати

Давомийлиги / Изоҳ

Ўзбекистон кубоги

2028 йил 1 март – 31 май

Мавсум бошида ўтказилади

Ёзги трансфер ойнаси

2028 йил 1 июль – 9 сентябрь

10 ҳафта давом этади

Суперлига: 1-давра

2028 йил 18 август – 24 декабрь

Кузги ва қишки қисм

Қишки трансфер ойнаси

2029 йил 2 январь – 13 февраль

6 ҳафта давом этади

Суперлига: 2-давра

2029 йил 23 февраль – 31 май

Ҳал қилувчи баҳорги босқич

2027 йилги мавсум бошланиши

2027 йил 26 февраль

Эски тизимдаги охирги тўлиқ мавсум

Ўзбек футболида инқилобий ўзгариш: Суперлига «куз-баҳор» тизимига ўтмоқда

Бундай тизимга ўтиш ўзбек клубларининг ОЧЛ баҳслари ва халқаро трансфер бозори билан синхронлашувига ёрдам бериши кутилмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон Суперлигасининг «куз-баҳор» тизимига ўтиши футбол сифати ва стадионлардаги мухлислар ташрифига ижобий таъсир кўрсатадими ёки кеч куз ва қиш ойларидаги об-ҳаво муаммо туғдириши мумкинми?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим тарихий янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Ўзбекистон футбол ассоциациясиЎзбекистон кубогиКуз-баҳор тизимиБунёдкор стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди21 сентябр 07:01Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиАббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили25 сентябр 06:39«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда19 сентябр 22:49Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошди13 июл 20:10АПЛда инқилобий ўзгариш: Энди камситиш учун камида 10 ўйинлик «бан» берилади!АПЛда инқилобий ўзгариш: Энди камситиш учун камида 10 ўйинлик «бан» берилади!31 июл 12:15Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорлар2 июл 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди