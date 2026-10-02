Ўзбек футболида инқилобий ўзгариш: Суперлига «куз-баҳор» тизимига ўтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон профессионал футболида мавсум Европа стандартларига мос «куз-баҳор» тизимига ўтказилиши режалаштирилмоқда.
- Ушбу ўзгариш 2028/29 йилги мавсумдан бошлаб амалга оширилиши кўзда тутилган.
- Янги тақвим лойиҳасига кўра, Суперлига 1-давраси 2028 йилнинг 18 августидан 24 декабрига қадар, 2-давраси эса 2029 йилнинг 23 февралидан 31 майига қадар ўтказилади.
Ўзбекистон профессионал футболида кўп йиллардан буён баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келаётган масалада ҳал қилувчи қадам ташланди. 2 октябрь куни «Бунёдкор» стадиони анжуманлар залида Профессионал футбол лигасининг олий органи — Умумий йиғилиши бўлиб ўтди.
Йиғилишда клублар футболи мавсумини расман Европа стандартларига мос бўлган «куз-баҳор» тизимига ўтказиш бўйича Лиганинг батафсил ишчи режаси тақдим этилди. Тақдим қилинган тақвим лойиҳасига кўра, янги тизимга ўтиш 2028/29 йилги мавсумдан бошлаб амалга оширилиши кўзда тутилмоқда. Хўш, миллий чемпионатимизда қандай муҳим ўзгаришлар кутилмоқда ва янги тақвим қандай кўриниш олади?
Ўтиш даври ва янги формат тафсилотлари
Лига тақдим этган лойиҳада мавсум босқичлари ва трансфер ойналари қуйидагича тақсимланган:
2027 йилги мавсум одатий тартибда: Келаси мавсумда кескин ўзгаришлар кутилмаяпти ва 2027 йилги Суперлига баҳслари 26 февраль куни старт олади;
Ўзбекистон кубоги алоҳида муддатда: Янги режага кўра, 2028 йилги Ўзбекистон кубоги 1 мартдан 31 майга қадар ўтказиб олиниши таклиф этилмоқда;
Ёзги трансфер ойнаси: 1 июлдан 9 сентябрга қадар (10 ҳафта) давом этади;
Суперлига 1-давраси: 2028 йилнинг 18 августидан 24 декабрига қадар ўтказилади;
Қишки трансфер ойнаси: 2029 йилнинг 2 январидан 13 февралигача (6 ҳафта) бўлган даврни ўз ичига олади;
Суперлига 2-давраси: 2029 йилнинг 23 февралидан 31 майига қадар давом этиб, мавсум якунланади.
Якуний қарор қандай қабул қилинади?
Лига раҳбарияти мазкур тақвим таклиф этилаётган лойиҳа эканлигини алоҳида қайд этди. Якуний қарор клублар раҳбарияти, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА), мутахассислар ва кенг футбол жамоатчилиги билан ҳар томонлама келишилган ҳолда қабул қилинади.
«Куз-баҳор» тизимидаги 2028/29 мавсум тақвими (Жадвал)
Мусобақа / Босқич
Муддати
Давомийлиги / Изоҳ
Ўзбекистон кубоги
2028 йил 1 март – 31 май
Мавсум бошида ўтказилади
Ёзги трансфер ойнаси
2028 йил 1 июль – 9 сентябрь
10 ҳафта давом этади
Суперлига: 1-давра
2028 йил 18 август – 24 декабрь
Кузги ва қишки қисм
Қишки трансфер ойнаси
2029 йил 2 январь – 13 февраль
6 ҳафта давом этади
Суперлига: 2-давра
2029 йил 23 февраль – 31 май
Ҳал қилувчи баҳорги босқич
2027 йилги мавсум бошланиши
2027 йил 26 февраль
Эски тизимдаги охирги тўлиқ мавсум
Бундай тизимга ўтиш ўзбек клубларининг ОЧЛ баҳслари ва халқаро трансфер бозори билан синхронлашувига ёрдам бериши кутилмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон Суперлигасининг «куз-баҳор» тизимига ўтиши футбол сифати ва стадионлардаги мухлислар ташрифига ижобий таъсир кўрсатадими ёки кеч куз ва қиш ойларидаги об-ҳаво муаммо туғдириши мумкинми?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим тарихий янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…