Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди

·5·Жамият
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жиноий ҳаракат содир этилгани бўйича Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми ва 112-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи К.М. суд қарори билан қамоққа олинган.
  • Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми вояга етмаган шахсга нисбатан номусга тегиш учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосини назарда тутади.

Аввалроқ Наманган вилоятидаги мактабгача таълим муассасасида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жиноий ҳаракат содир этилгани ва гумонланувчи қамоққа олингани ҳақида хабар берилган эди. Ҳолат юзасидан янги маълумотлар маълум қилинди.

Болалар омбудсмани маълумотига кўра, воқеа бўйича Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан 12 сентябрь куни Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми ҳамда 112-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Тергов доирасида жиноятни содир этганликда гумонланаётган К.М. процессуал тартибда ушланган. Суд қарори билан унга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси белгиланган.

Айни пайтда иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Қонунчиликка кўра, Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми вояга етмаган шахсга нисбатан номусга тегиш билан боғлиқ жиноят учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосини назарда тутади. Бундай жиноятлар учун жазони ўташ билан боғлиқ айрим енгилликлар қўлланилмайди.

Ҳодисадан сўнг ҳудуддаги “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази мутахассислари томонидан жабрланган бола ва унинг оиласига зарур психологик, тиббий, ижтимоий ҳамда ҳуқуқий ёрдам кўрсатилган. Мазкур кўмак ишлари ҳозир ҳам давом этмоқда.

Болалар омбудсмани эса ишни кузатиб, вояга етмаган жабрланувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланишини назорат қилмоқда.

Шу билан бирга, ижтимоий тармоқларда воқеа юзасидан тасдиқланмаган турли хабарлар тарқалаётгани қайд этилди. Боланинг шахси, шаъни ва қадр-қимматига дахл қилувчи маълумотларни тарқатиш унинг манфаатларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Болалар омбудсмани ОАВ ва ижтимоий тармоқларда ҳолатни ёритишда вояга етмаган жабрланувчининг манфаатларини биринчи ўринга қўйиш ҳамда фақат расмий манбаларда келтирилган маълумотларга таянишга чақирди.

Наманган вилоятиУчқўрғон туманиИИБ Тергов5 ёшли тарбияланувчи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди18 сентябр 23:12Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди12 август 22:00Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилдиЭркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилди8 июл 17:5314 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди14 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди30 апрел 19:20Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди20 июн 15:40Наманганда рашк қурбони бўлган 11-синф қизининг аянчли қисматиНаманганда рашк қурбони бўлган 11-синф қизининг аянчли қисмати11 май 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ