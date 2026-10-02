Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция берди
Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг мустақил комиссияси қарорига расман апелляция бериб, молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айблов ҳукмини бекор қилишни талаб қилмоқда. Мазкур ҳуқуқий курашнинг кейинги босқичга кўтарилиши бутун инглиз футболи келажагига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муҳим воқеадир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити жамоаси белгиланган муддатга амал қилиб, пайшанба куни кечқурун барча тегишли ҳужжатларни расман тақдим этган. Бу қадам мустақил комиссия текширув якунларига кўра клубни жиддий молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топганидан кейин амалга оширилди.
Текширув натижаларига кўра, 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумлар оралиғида клуб ўз даромадларини 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага сунъий равишда ошириб кўрсатганликда айбланганди. Ваколатли органлар хулосасига асосан, жамоа қаттиқ харажат қоидаларини четлаб ўтиш учун яширин молиялаштириш схемалари ва тижорат ҳамкорлари билан тузилган сохта шартномалардан фойдаланган.
Клуб ўз позициясида қатъий турибдиЖума куни эълон қилинган расмий баёнотда Манчестер Сити барча айбловларни қатъиян рад этиб, ўзининг оқланишига тўлиқ ишонишини билдирди. Клуб дастлабки қарор тубдан хато эканини таъкидлаб, ўзининг айбсизлигини тасдиқловчи рад этиб бўлмас далиллар базасига эга эканини маълум қилди.
Клуб баёнотида шундай дейилади: “Клуб Премер-лига комиссиясининг хулосасига қарши кенг қамровли апелляцияни расман тақдим этди. Бизнинг қатъий позициямиз шундан иборатки, мазкур хулоса кўплаб асослар бўйича ҳуқуқий, принципиал ва фактик хатоликларга тўла.”
Манчестер Сити ҳуқуқшунослари асосий ҳомийлик битимлари клубнинг бевосита эгалик гуруҳи томонидан эмас, балки Абу-Даби ҳукумати томонидан қонуний равишда молиялаштирилганини исботлашга ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Келажакдаги оқибатларҲозирги қоидаларга кўра, янгидан тузилган судлов ҳайъати фақат дастлабки қарорни кўриб чиқади ва ишни нолдан қайта кўриб чиқмайди. Бу шуни англатадики, Манчестер Сити санкцияларни муваффақиятли бекор қилиш учун комиссиянинг дастлабки қароридаги туб хатоларни исботлаб бериши шарт.
Мазкур апелляция жараёнининг якуни нафақат клубнинг обрўси, балки Англия футболидаги молиявий адолат ва қоидалар тизимининг келажакдаги ландшафтини ҳам белгилаб беради. Барча кейинги жараёнлар якунланмагунча томонлар расмий чекловларга риоя қилган ҳолда иш тутмоқда.
Изоҳлар 0
…