Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция берди

·0·Спорт
Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция берди

Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг мустақил комиссияси қарорига расман апелляция бериб, молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айблов ҳукмини бекор қилишни талаб қилмоқда. Мазкур ҳуқуқий курашнинг кейинги босқичга кўтарилиши бутун инглиз футболи келажагига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муҳим воқеадир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити жамоаси белгиланган муддатга амал қилиб, пайшанба куни кечқурун барча тегишли ҳужжатларни расман тақдим этган. Бу қадам мустақил комиссия текширув якунларига кўра клубни жиддий молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топганидан кейин амалга оширилди.

Текширув натижаларига кўра, 2009–2010 ва 2017–2018-йилги мавсумлар оралиғида клуб ўз даромадларини 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага сунъий равишда ошириб кўрсатганликда айбланганди. Ваколатли органлар хулосасига асосан, жамоа қаттиқ харажат қоидаларини четлаб ўтиш учун яширин молиялаштириш схемалари ва тижорат ҳамкорлари билан тузилган сохта шартномалардан фойдаланган.

Клуб ўз позициясида қатъий турибди

Жума куни эълон қилинган расмий баёнотда Манчестер Сити барча айбловларни қатъиян рад этиб, ўзининг оқланишига тўлиқ ишонишини билдирди. Клуб дастлабки қарор тубдан хато эканини таъкидлаб, ўзининг айбсизлигини тасдиқловчи рад этиб бўлмас далиллар базасига эга эканини маълум қилди.

Клуб баёнотида шундай дейилади: “Клуб Премер-лига комиссиясининг хулосасига қарши кенг қамровли апелляцияни расман тақдим этди. Бизнинг қатъий позициямиз шундан иборатки, мазкур хулоса кўплаб асослар бўйича ҳуқуқий, принципиал ва фактик хатоликларга тўла.”

Манчестер Сити ҳуқуқшунослари асосий ҳомийлик битимлари клубнинг бевосита эгалик гуруҳи томонидан эмас, балки Абу-Даби ҳукумати томонидан қонуний равишда молиялаштирилганини исботлашга ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Келажакдаги оқибатлар

Ҳозирги қоидаларга кўра, янгидан тузилган судлов ҳайъати фақат дастлабки қарорни кўриб чиқади ва ишни нолдан қайта кўриб чиқмайди. Бу шуни англатадики, Манчестер Сити санкцияларни муваффақиятли бекор қилиш учун комиссиянинг дастлабки қароридаги туб хатоларни исботлаб бериши шарт.

Мазкур апелляция жараёнининг якуни нафақат клубнинг обрўси, балки Англия футболидаги молиявий адолат ва қоидалар тизимининг келажакдаги ландшафтини ҳам белгилаб беради. Барча кейинги жараёнлар якунланмагунча томонлар расмий чекловларга риоя қилган ҳолда иш тутмоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариАпелляцияАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиМанчестер Сити клуби рамзи вандализмга учради30 сентябр 22:31Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади30 сентябр 18:33Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинМанчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинБугун 12:20Гари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирдиГари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирдиКеча 22:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди