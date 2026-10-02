АҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқда
АҚШнинг етакчи телекоммуникация гигантлари АТ&Т, Т-Мобиле ва Веризон мамлакатдаги мобил алоқа қамровини тубдан яхшилаш мақсадида қўшма корхона ташкил этиш бўйича келишувга эришдилар. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббуснинг асосий мақсади — анъанавий ерусти тармоқлари ишламайдиган ёки барқарор бўлмаган олис ва қишлоқ ҳудудларидаги «ўлик зоналар» муаммосини ҳал қилишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ҳатто ривожланган инфратузилмага эга бўлган ҳудудларда ҳам фойдаланувчилар баъзан ишончли алоқадан маҳрум бўлаётган ҳудудларга дуч келишади. Янги тузилма дастлабки босқичда айнан мана шундай муаммоли нуқталарни аниқлашга эътибор қаратади. Спутник технологиялари ёрдамида мавжуд қамров сифати баҳоланиб, харита тузилади ҳамда мобил алоқа кескин етишмаётган ҳудудлар аниқ белгиланади.
Инфратузилмани ривожлантириш ва фавқулодда вазиятларТўпланган маълумотлар келгусида тармоқларни айнан эҳтиёж юқори бўлган жойларда кенгайтириш ва яхшилаш имконини беради. Операторларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу нафақат кам аҳоли яшайдиган ҳудудларда алоқани яхшилайди, балки турли табиий офатлар ва бошқа фавқулодда вазиятлар пайтида хизмат кўрсатиш барқарорлигини ҳам сезиларли даражада оширади.
Шунингдек, компаниялар айрим инфратузилма ресурсларини биргаликда фойдаланиш имкониятларини ҳам муҳокама қилмоқдалар. АТ&Т вакилларининг фикрича, бундай ёндашув радиочастота спектридан янада самарали фойдаланишни таъминлайди ва телекоммуникация соҳасига қўшимча инвестицияларни жалб этишга хизмат қилади.
Лойиҳанинг ҳозирги ҳолати ва ноаниқликларБироқ, лойиҳа ҳозирча дастлабки босқичда қолмоқда. Ҳозирги босқичда операторлар фақатгина принципиал келишувга эришган холос, бироқ қўшма корхонанинг якуний шартлари ҳали тўлиқ аниқлангани йўқ.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, компаниялар айнан қайси сунъий йўлдош технологияларидан фойдаланиши, ишлар қайси ҳудудлардан бошланиши ва келгусида оддий фойдаланувчиларнинг смартфонлари тўғридан-тўғри сунъий йўлдошларга уланиш имкониятига эга бўлиши сир сақланмоқда. Шунингдек, қўшма корхонанинг ташкилий тузилмаси ва у тақдим этадиган аниқ хизматлар кўлами кейинги босқичлардаги музокараларга боғлиқ бўлади.
Изоҳлар 0
…