АҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқда

·0·Техно
АҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқда

АҚШнинг етакчи телекоммуникация гигантлари АТ&Т, Т-Мобиле ва Веризон мамлакатдаги мобил алоқа қамровини тубдан яхшилаш мақсадида қўшма корхона ташкил этиш бўйича келишувга эришдилар. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббуснинг асосий мақсади — анъанавий ерусти тармоқлари ишламайдиган ёки барқарор бўлмаган олис ва қишлоқ ҳудудларидаги «ўлик зоналар» муаммосини ҳал қилишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ҳатто ривожланган инфратузилмага эга бўлган ҳудудларда ҳам фойдаланувчилар баъзан ишончли алоқадан маҳрум бўлаётган ҳудудларга дуч келишади. Янги тузилма дастлабки босқичда айнан мана шундай муаммоли нуқталарни аниқлашга эътибор қаратади. Спутник технологиялари ёрдамида мавжуд қамров сифати баҳоланиб, харита тузилади ҳамда мобил алоқа кескин етишмаётган ҳудудлар аниқ белгиланади.

Инфратузилмани ривожлантириш ва фавқулодда вазиятлар

Тўпланган маълумотлар келгусида тармоқларни айнан эҳтиёж юқори бўлган жойларда кенгайтириш ва яхшилаш имконини беради. Операторларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу нафақат кам аҳоли яшайдиган ҳудудларда алоқани яхшилайди, балки турли табиий офатлар ва бошқа фавқулодда вазиятлар пайтида хизмат кўрсатиш барқарорлигини ҳам сезиларли даражада оширади.

Шунингдек, компаниялар айрим инфратузилма ресурсларини биргаликда фойдаланиш имкониятларини ҳам муҳокама қилмоқдалар. АТ&Т вакилларининг фикрича, бундай ёндашув радиочастота спектридан янада самарали фойдаланишни таъминлайди ва телекоммуникация соҳасига қўшимча инвестицияларни жалб этишга хизмат қилади.

Лойиҳанинг ҳозирги ҳолати ва ноаниқликлар

Бироқ, лойиҳа ҳозирча дастлабки босқичда қолмоқда. Ҳозирги босқичда операторлар фақатгина принципиал келишувга эришган холос, бироқ қўшма корхонанинг якуний шартлари ҳали тўлиқ аниқлангани йўқ.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, компаниялар айнан қайси сунъий йўлдош технологияларидан фойдаланиши, ишлар қайси ҳудудлардан бошланиши ва келгусида оддий фойдаланувчиларнинг смартфонлари тўғридан-тўғри сунъий йўлдошларга уланиш имкониятига эга бўлиши сир сақланмоқда. Шунингдек, қўшма корхонанинг ташкилий тузилмаси ва у тақдим этадиган аниқ хизматлар кўлами кейинги босқичлардаги музокараларга боғлиқ бўлади.

АҚШМобил алоқаСунъий йўлдошАТ&ТВеризон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг йирик алоқа операторлари «ўлик зоналарни» йўқ қилиш учун бирлашмоқдаАҚШнинг йирик алоқа операторлари «ўлик зоналарни» йўқ қилиш учун бирлашмоқда15 май 14:21Snowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олдиSnowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олди6 август 21:52Веризон Starlinkни рақобатчи деб ҳисобламаяптиВеризон Starlinkни рақобатчи деб ҳисобламаяпти15 май 11:53АҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказдиАҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказди5 август 10:53Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирди27 июн 13:51АҚШ SpaceX ва Amazon учун сунъий йўлдош қоидаларини янгиладиАҚШ SpaceX ва Amazon учун сунъий йўлдош қоидаларини янгилади1 май 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди