Гонконгда ҳушини йўқотган такси ҳайдовчисини йўловчилар тўхтатишга уринди (видео)

·0·Дунё
Гонконгда ҳушини йўқотган такси ҳайдовчисини йўловчилар тўхтатишга уринди (видео)

Хитойнинг Гонконг шаҳрида ҳаракатланаётган такси ҳайдовчиси тўсатдан ҳушини йўқотди. Оқибатда автомобиль ичидаги тўрт нафар йўловчи машинани бошқаришга ва уни тўхтатишга уринди. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 28 сентябрь куни туш пайтида Ching Cheung Road йўлида содир бўлган. 66 ёшли ҳайдовчи рулда кетаётиб, тўсатдан ҳушидан кетган. Унинг ҳолатини сезган йўловчилар дастлаб уни уйғотишга ҳаракат қилган, бироқ ҳайдовчи жавоб бермаган.

Шундан сўнг олд ўриндиқда ўтирган эркак рулни бошқаришга уринган, орқа ўриндиқдаги йўловчилардан бири эса қўл тормозини тортишга ҳаракат қилган. Бироқ бошқарувдан чиққан такси йўл четидаги бетон тўсиққа урилиб, шундан кейингина тўхтаган.

Ҳодиса оқибатида тўрт нафар йўловчининг ҳеч бири жароҳат олмаган. Тез ёрдам ходимлари ҳушсиз ҳолатда бўлган ҳайдовчини касалхонага олиб борган. ОАВ маълумотига кўра, унинг аҳволи оғир бўлган.

Воқеа акс этган видеолавҳалар интернетда тарқалиб, йўловчиларнинг фавқулодда вазиятда автомобилни бошқаришга урингани кўпчилик эътиборини тортди.

ГонконгтаксиЧинг Чеунг РоудСаут Чайна Морминг Пост
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайди12 август 17:50“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?3 август 20:05Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобиллар16 июл 22:28Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчи22 июн 16:28ГПС узилишларига ечим: Дривее иловасида янги функция ишга тушдиГПС узилишларига ечим: Дривее иловасида янги функция ишга тушди21 май 04:29FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота