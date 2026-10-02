Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди
Бухоро шаҳрида 29 ёшли эркак оилавий можародан сўнг ота-онаси бўлган хонадонга ўт қўйди. Ҳодиса 2026 йил 15 май куни содир бўлган. Суд ҳукмига кўра, у 15 йил 6 ойга озодликдан маҳрум этилди.
Маълум қилинишича, эркак турмуш ўртоғи ва фарзанди билан ижарада яшаган. Унинг онаси Бухородаги ҳовлисини сотиб, ўрнига кўп қаватли уйдан хонадон харид қилган. Ўғил ушбу уйни таъмирлашда ёрдам берган ва оиласи билан шу ерда яшашни режалаштирган. Бироқ онаси келини билан муносабатлари яхши эмаслиги сабабли бунга қаршилик билдирган.
15 май куни она ва ўғил ўртасида яна жанжал келиб чиққан. Можаро вақтида эркак уйдаги телевизорни синдирган, шундан сўнг онаси ички ишлар органларига мурожаат қилган. Томонлар профилактика инспектори ҳузурида ярашган бўлса-да, уйга қайтгач, келишмовчилик яна давом этган.
Суд ҳужжатларига кўра, эркак ёқилғи қуйиш шохобчасидан бензин, дўкондан эса гугурт сотиб олган. Соат 23:20 атрофида уйга қайтиб, ота-онаси ётоқхонада бўлган пайтда хона эшигини ташқаридан қулфлаган ва йўлакка бензин сепиб, ўт қўйган. Шундан кейин у воқеа жойидан қочиб кетган.
Ота-онаси эшикни бузиб очиб, қўшнилар ва ёнғин ўчирувчилар ёрдамида ташқарига чиқишга муваффақ бўлган. Улар куйиш жароҳатларини олган, бироқ ўз вақтида кўрсатилган тиббий ёрдам туфайли ҳаётлари сақлаб қолинган. Ёнғин кўп қаватли уйнинг йўлаги ва юқори қаватларига ҳам тутун тарқалишига сабаб бўлган.
Судда эркак ота-онасини ўлдириш нияти бўлмаганини билдирган. Бироқ суд унинг айби дастлабки кўрсатмалар, экспертиза хулосалари, телефон суҳбатлари ва бошқа далиллар билан тасдиқланганини қайд этган.
Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар суди эркакни қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилиш ҳамда ўзганинг мулкини хавфли усулда қасддан йўқ қилишда айбли деб топган. Унга тайинланган жазоларни қисман қўшиш орқали 15 йил 6 ой озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Маҳкум жазони умумий тартибли колонияда ўтайди.
Изоҳлар 0
…