Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди

·2·Жамият
Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди

Бухоро шаҳрида 29 ёшли эркак оилавий можародан сўнг ота-онаси бўлган хонадонга ўт қўйди. Ҳодиса 2026 йил 15 май куни содир бўлган. Суд ҳукмига кўра, у 15 йил 6 ойга озодликдан маҳрум этилди.

Маълум қилинишича, эркак турмуш ўртоғи ва фарзанди билан ижарада яшаган. Унинг онаси Бухородаги ҳовлисини сотиб, ўрнига кўп қаватли уйдан хонадон харид қилган. Ўғил ушбу уйни таъмирлашда ёрдам берган ва оиласи билан шу ерда яшашни режалаштирган. Бироқ онаси келини билан муносабатлари яхши эмаслиги сабабли бунга қаршилик билдирган.

15 май куни она ва ўғил ўртасида яна жанжал келиб чиққан. Можаро вақтида эркак уйдаги телевизорни синдирган, шундан сўнг онаси ички ишлар органларига мурожаат қилган. Томонлар профилактика инспектори ҳузурида ярашган бўлса-да, уйга қайтгач, келишмовчилик яна давом этган.

Суд ҳужжатларига кўра, эркак ёқилғи қуйиш шохобчасидан бензин, дўкондан эса гугурт сотиб олган. Соат 23:20 атрофида уйга қайтиб, ота-онаси ётоқхонада бўлган пайтда хона эшигини ташқаридан қулфлаган ва йўлакка бензин сепиб, ўт қўйган. Шундан кейин у воқеа жойидан қочиб кетган.

Ота-онаси эшикни бузиб очиб, қўшнилар ва ёнғин ўчирувчилар ёрдамида ташқарига чиқишга муваффақ бўлган. Улар куйиш жароҳатларини олган, бироқ ўз вақтида кўрсатилган тиббий ёрдам туфайли ҳаётлари сақлаб қолинган. Ёнғин кўп қаватли уйнинг йўлаги ва юқори қаватларига ҳам тутун тарқалишига сабаб бўлган.

Судда эркак ота-онасини ўлдириш нияти бўлмаганини билдирган. Бироқ суд унинг айби дастлабки кўрсатмалар, экспертиза хулосалари, телефон суҳбатлари ва бошқа далиллар билан тасдиқланганини қайд этган.

Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар суди эркакни қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилиш ҳамда ўзганинг мулкини хавфли усулда қасддан йўқ қилишда айбли деб топган. Унга тайинланган жазоларни қисман қўшиш орқали 15 йил 6 ой озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Маҳкум жазони умумий тартибли колонияда ўтайди.

БухороБухоро шаҳар судиқасддан одам ўлдиришқасддан ёқилғи билан ёғиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?5 сентябр 12:33Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)26 сентябр 12:46Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда18 сентябр 16:49Самарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалдиСамарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалди2 май 10:52«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди18 июл 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ