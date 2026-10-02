Эронда аёлни ўғирлаб, зўрлаган 5 эркак қатл этилди

·3·Дунё
Эронда аёлни ўғирлаб, зўрлаган 5 эркак қатл этилди

Эроннинг Шарқий Озарбайжон вилоятидаги Маренд шаҳрида аёлни ўғирлаб, зўрлаганликда айбланган беш нафар эркакнинг ўлим жазоси ижро этилди.

Маълум бўлишича, воқеа 2022 йил 21 май куни содир бўлган. Аёл ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилиб, беш нафар номаълум шахс уни мажбуран олиб кетиб, Маренд атрофидаги тоғли ҳудудга олиб борганини маълум қилган.

Ҳуқуқ-тартибот органлари гумондорларни воқеадан тўрт кун ўтиб аниқлаб, қўлга олган. Тергов жараёнида улар жиноятни содир этганини тан олгани айтилган.

Суд жараёни якунларига кўра, беш нафар эркак ўлим жазосига ҳукм қилинган. Эрон Олий суди ҳам мазкур ҳукмни тасдиқлаганидан сўнг, жазо 2023 йил 9 август куни ижро этилган.

Маълумотларга кўра, маҳкумларнинг шахси расман ошкор қилинмаган.

МарендЭрон Олий судиўлим жазосиқўлга олиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиКеча 15:22Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиКеча 15:30Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:0375 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Эронда жосусликда айбланган шахс қатл этилдиЭронда жосусликда айбланган шахс қатл этилди14 май 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота