Эронда аёлни ўғирлаб, зўрлаган 5 эркак қатл этилди
Эроннинг Шарқий Озарбайжон вилоятидаги Маренд шаҳрида аёлни ўғирлаб, зўрлаганликда айбланган беш нафар эркакнинг ўлим жазоси ижро этилди.
Маълум бўлишича, воқеа 2022 йил 21 май куни содир бўлган. Аёл ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилиб, беш нафар номаълум шахс уни мажбуран олиб кетиб, Маренд атрофидаги тоғли ҳудудга олиб борганини маълум қилган.
Ҳуқуқ-тартибот органлари гумондорларни воқеадан тўрт кун ўтиб аниқлаб, қўлга олган. Тергов жараёнида улар жиноятни содир этганини тан олгани айтилган.
Суд жараёни якунларига кўра, беш нафар эркак ўлим жазосига ҳукм қилинган. Эрон Олий суди ҳам мазкур ҳукмни тасдиқлаганидан сўнг, жазо 2023 йил 9 август куни ижро этилган.
Маълумотларга кўра, маҳкумларнинг шахси расман ошкор қилинмаган.
Изоҳлар 0
…