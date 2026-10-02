«Сити» молиявий қоидабузарлик бўйича чиқарилган қарор юзасидан расман шикоят қилди!

·0·Спорт
«Сити» молиявий қоидабузарлик бўйича чиқарилган қарор юзасидан расман шикоят қилди!

Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» атрофидаги молиявий можаро яна бир бор кескин босқичга кирди! Клуб расмий сайти орқали шошилинч баёнот бериб, жамоани бир қатор молиявий қоидаларни бузган деб топган мустақил комиссиянинг қарори устидан расман шикоят (апелляция) берганини эълон қилди.

Клуб раҳбарияти ўзларига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, комиссия хулосасини ҳуқуқий ва фактик жиҳатдан мутлақо хато деб баҳолади. Хўш, «шаҳарликлар» ўз баёнотида қандай далилларга таянмоқда ва бу жараён қанча вақт давом этиши мумкин?

«Ўзимизни айбдор деб ҳисобламаймиз ва рад этилмас далилларимиз бор»

«Манчестер Сити» раҳбарияти эълон қилган баёнотда қуйидаги асосий жиҳатлар очиқланди:

  • Апелляция юборилди: Клуб пайшанба куни кечқурун мустақил комиссия қарори устидан тегишли шикоят аризасини расман топширди;

  • Жиддий хатолар қайд этилди: Клуб баёнотига кўра, комиссия чиқарган хулосада қонунчиликка, мусобақа қоидаларига ва фактларга оид кўплаб жиддий хатоликларга йўл қўйилган;

  • Айбловларни мутлақ рад этиш: «Манчестер Сити» Премьер-лига илгари сурган айбловлар бўйича ўзини айбсиз деб ҳисоблайди ва ўз позициясини ҳимоя қилувчи тўлиқ ва рад этиб бўлмас ҳужжатларга эга эканини таъкидлади;

  • Сукут сақлаш режими: Апелляция жараёни тўлиқ якунланмагунча ва якуний ҳукм чиқарилмагунча клуб оммавий ахборот воситаларига бошқа ҳеч қандай қўшимча изоҳ бермаслигини билдирди.

Клуб расмий баёнотининг тўлиқ матни

«Клуб қатъий ишонадики, чиқарилган хулосада ҳуқуқий жиҳатдан, қоидаларга ва фактларга доир бир қатор жиддий хатолар мавжуд. Шу боис бу қарор асосли деб баҳоланиши мумкин эмас. Клуб Премьер-лига томонидан қўйилган айбловларда ўзини айбдор деб ҳисобламайди ва ўз позицияларини қўллаб-қувватлайдиган тўлиқ ва рад этилмас далилларга эга».

Ушбу апелляция қадами Премьер-лига ва «Манчестер Сити» ўртасидаги бир неча йилдан буён давом этаётган ҳуқуқий курашнинг энг ҳал қилувчи нуқтаси бўлиши кутилмоқда.

Вазият тафсилотлари (Жадвал)

Мезон / Ҳолат

Аниқ маълумотлар ва фактлар

Ҳодиса субъекти

«Манчестер Сити» футбол клуби

Муаммо моҳияти

Мустақил комиссиянинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айблови

Клубнинг хатти-ҳаракати

Пайшанба куни расмий тартибда апелляция шикояти топширилди

Клуб позицияси

Барча айбловлар асоссиз, қонуний ва фактик жиҳатдан тўлиқ хато деб топилмоқда

Кейинги босқич

Апелляция иши якунига қадар клуб расмий изоҳ беришни тўхтатди

Сизнингча, «Манчестер Сити» ўз айбсизлигини исботлаб, Премьер-лига устидан яна бир бор тўлиқ ҳуқуқий ғалабага эриша оладими ёки бу гал клуб жиддий санкцияларга дучор бўлиши мумкинми?

Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу катта суд можаросини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Манчестер СитиПремьер-лигамолиявий қоидаларапелляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилдиМанчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилди30 сентябр 21:38«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17Англия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирдиАнглия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирдиБугун 14:59«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйдиКеча 11:15Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиМанчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиБугун 16:36Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди