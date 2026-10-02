«Сити» молиявий қоидабузарлик бўйича чиқарилган қарор юзасидан расман шикоят қилди!
Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» атрофидаги молиявий можаро яна бир бор кескин босқичга кирди! Клуб расмий сайти орқали шошилинч баёнот бериб, жамоани бир қатор молиявий қоидаларни бузган деб топган мустақил комиссиянинг қарори устидан расман шикоят (апелляция) берганини эълон қилди.
Клуб раҳбарияти ўзларига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, комиссия хулосасини ҳуқуқий ва фактик жиҳатдан мутлақо хато деб баҳолади. Хўш, «шаҳарликлар» ўз баёнотида қандай далилларга таянмоқда ва бу жараён қанча вақт давом этиши мумкин?
«Ўзимизни айбдор деб ҳисобламаймиз ва рад этилмас далилларимиз бор»
«Манчестер Сити» раҳбарияти эълон қилган баёнотда қуйидаги асосий жиҳатлар очиқланди:
Апелляция юборилди: Клуб пайшанба куни кечқурун мустақил комиссия қарори устидан тегишли шикоят аризасини расман топширди;
Жиддий хатолар қайд этилди: Клуб баёнотига кўра, комиссия чиқарган хулосада қонунчиликка, мусобақа қоидаларига ва фактларга оид кўплаб жиддий хатоликларга йўл қўйилган;
Айбловларни мутлақ рад этиш: «Манчестер Сити» Премьер-лига илгари сурган айбловлар бўйича ўзини айбсиз деб ҳисоблайди ва ўз позициясини ҳимоя қилувчи тўлиқ ва рад этиб бўлмас ҳужжатларга эга эканини таъкидлади;
Сукут сақлаш режими: Апелляция жараёни тўлиқ якунланмагунча ва якуний ҳукм чиқарилмагунча клуб оммавий ахборот воситаларига бошқа ҳеч қандай қўшимча изоҳ бермаслигини билдирди.
Клуб расмий баёнотининг тўлиқ матни
«Клуб қатъий ишонадики, чиқарилган хулосада ҳуқуқий жиҳатдан, қоидаларга ва фактларга доир бир қатор жиддий хатолар мавжуд. Шу боис бу қарор асосли деб баҳоланиши мумкин эмас. Клуб Премьер-лига томонидан қўйилган айбловларда ўзини айбдор деб ҳисобламайди ва ўз позицияларини қўллаб-қувватлайдиган тўлиқ ва рад этилмас далилларга эга».
Ушбу апелляция қадами Премьер-лига ва «Манчестер Сити» ўртасидаги бир неча йилдан буён давом этаётган ҳуқуқий курашнинг энг ҳал қилувчи нуқтаси бўлиши кутилмоқда.
Вазият тафсилотлари (Жадвал)
Мезон / Ҳолат
Аниқ маълумотлар ва фактлар
Ҳодиса субъекти
«Манчестер Сити» футбол клуби
Муаммо моҳияти
Мустақил комиссиянинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айблови
Клубнинг хатти-ҳаракати
Пайшанба куни расмий тартибда апелляция шикояти топширилди
Клуб позицияси
Барча айбловлар асоссиз, қонуний ва фактик жиҳатдан тўлиқ хато деб топилмоқда
Кейинги босқич
Апелляция иши якунига қадар клуб расмий изоҳ беришни тўхтатди
Сизнингча, «Манчестер Сити» ўз айбсизлигини исботлаб, Премьер-лига устидан яна бир бор тўлиқ ҳуқуқий ғалабага эриша оладими ёки бу гал клуб жиддий санкцияларга дучор бўлиши мумкинми?
Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу катта суд можаросини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…