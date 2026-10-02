Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги соврин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Озода Собиржонова 2 октябр куни Япониянинг Нагоя шаҳрида бўлиб ўтган Осиё ўйинларида таеквондо ВТ бўйича -67 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди.
- У финалда Эрон вакиласига қарши баҳс олиб борди ва кичик фарқ билан имкониятни бой берди.
- Бу натижа Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.
Япониянинг Нагоя шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юқори натижани қайд этди! Бугун, 2 октябрь куни таэквондо WT бўйича баҳслар бўлиб ўтди ва унда юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз Озода Собиржонова муваффақиятли иштирок этиб, делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёздириб қўйди. Шиддатли кечган финал беллашувида ҳамюртимиз Эрон вакиласига қарши баҳс олиб борди. Хўш, финал жанглари қандай кечди ва таэквондочимиз шоҳсупага қандай етиб келди?
Шиддатли финал ва кумуш поғона
Озода Собиржонова мусобақа давомида қитъанинг энг кучли рақибларини енгиб, ҳал қилувчи босқичгача етиб борди:
Вазн тоифаси: Ҳамюртимиз -67 кг вазн тоифасида даянга чиқиб, мусобақанинг энг кучли спортчилари билан куч синашди;
Финалдаги рақиб: Олтин медаль учун кечган драматик тўқнашувда унга Эрон миллий жамоаси вакиласи рақиблик қилди;
Муросасиз кураш: Кескин зарбалар ва шиддатли ҳаракатларга бой бўлган беллашувда Собиржонова кичик фарқ билан имкониятни бой бериб қўйди;
Осиё ўйинлари вице-чемпиони: Қайд этилган натижа эвазига Озода Собиржонова расман Осиё ўйинларининг кумуш медали совриндорига айланди.
2 октябрь баҳсларининг муҳим натижаси
«Таэквондо WT бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Озода Собиржонова 2 октябрь кунги баҳсларда -67 кг вазн тоифасида финалга қадар етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди».
Ушбу медаль Ўзбекистон терма жамоасининг Осиё ўйинлари умумжамоа ҳисобидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга муҳим ҳисса бўлиб қўшилди.
Таэквондо WT бўйича натижалар (Жадвал)
Мезон / Ҳолат
Тафсилотлар
Спортчи
Озода Собиржонова (Ўзбекистон миллий жамоаси)
Спорт тури
Таэквондо WT
Вазн тоифаси
-67 кг
Қўлга киритилган медаль
Кумуш медаль
Финалдаги рақиб
Эрон терма жамоаси вакиласи
Мусобақа санаси
2026 йил 2 октябрь
Сизнингча, Озода Собиржонованинг ушбу кумуш медали келгуси жаҳон чемпионатлари ва Олимпия ўйинларида олтинга айланиши учун унга яна қандай жиҳатлар етишмади? Таэквондочимизнинг маҳоратига қандай баҳо берасиз?
Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спортининг навбатдаги муваффақиятини барча мухлисларга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…