Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги соврин

·37·Спорт
Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги соврин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Озода Собиржонова 2 октябр куни Япониянинг Нагоя шаҳрида бўлиб ўтган Осиё ўйинларида таеквондо ВТ бўйича -67 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди.
  • У финалда Эрон вакиласига қарши баҳс олиб борди ва кичик фарқ билан имкониятни бой берди.
  • Бу натижа Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.

Япониянинг Нагоя шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юқори натижани қайд этди! Бугун, 2 октябрь куни таэквондо WT бўйича баҳслар бўлиб ўтди ва унда юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз Озода Собиржонова муваффақиятли иштирок этиб, делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёздириб қўйди. Шиддатли кечган финал беллашувида ҳамюртимиз Эрон вакиласига қарши баҳс олиб борди. Хўш, финал жанглари қандай кечди ва таэквондочимиз шоҳсупага қандай етиб келди?

Шиддатли финал ва кумуш поғона

Озода Собиржонова мусобақа давомида қитъанинг энг кучли рақибларини енгиб, ҳал қилувчи босқичгача етиб борди:

  • Вазн тоифаси: Ҳамюртимиз -67 кг вазн тоифасида даянга чиқиб, мусобақанинг энг кучли спортчилари билан куч синашди;

  • Финалдаги рақиб: Олтин медаль учун кечган драматик тўқнашувда унга Эрон миллий жамоаси вакиласи рақиблик қилди;

  • Муросасиз кураш: Кескин зарбалар ва шиддатли ҳаракатларга бой бўлган беллашувда Собиржонова кичик фарқ билан имкониятни бой бериб қўйди;

  • Осиё ўйинлари вице-чемпиони: Қайд этилган натижа эвазига Озода Собиржонова расман Осиё ўйинларининг кумуш медали совриндорига айланди.

2 октябрь баҳсларининг муҳим натижаси

«Таэквондо WT бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Озода Собиржонова 2 октябрь кунги баҳсларда -67 кг вазн тоифасида финалга қадар етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди».

Ушбу медаль Ўзбекистон терма жамоасининг Осиё ўйинлари умумжамоа ҳисобидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга муҳим ҳисса бўлиб қўшилди.

Таэквондо WT бўйича натижалар (Жадвал)

Мезон / Ҳолат

Тафсилотлар

Спортчи

Озода Собиржонова (Ўзбекистон миллий жамоаси)

Спорт тури

Таэквондо WT

Вазн тоифаси

-67 кг

Қўлга киритилган медаль

Кумуш медаль

Финалдаги рақиб

Эрон терма жамоаси вакиласи

Мусобақа санаси

2026 йил 2 октябрь

Сизнингча, Озода Собиржонованинг ушбу кумуш медали келгуси жаҳон чемпионатлари ва Олимпия ўйинларида олтинга айланиши учун унга яна қандай жиҳатлар етишмади? Таэквондочимизнинг маҳоратига қандай баҳо берасиз?

Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спортининг навбатдаги муваффақиятини барча мухлисларга Телеграм орқали юборинг!

Озода СобиржоноваОзиё ўйинларитаэквондоНагойа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...29 сентябр 17:48Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди