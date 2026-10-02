Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда

·2·Спорт
Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда

Португалия миллий жамоаси атрофида авж олган шов-шувли можаро бутун жаҳон футболи кун тартибини эгаллашда давом этмоқда! Испаниянинг нуфузли нашри Marca хабарига кўра, Португалия футбол федерацияси (FPF) афсонавий тўпурар, «Ан Наср» ҳужумчиси Криштиану Роналду билан муносабатларни тиклаш ва ўртадаги зиддиятга барҳам бериш учун кескин ҳаракатларни бошлаган.

Терма қароргоҳини жанжал билан тарк этган 41 ёшли суперюлдуз халқаро фаолиятини бутунлай якунлаш арафасида турибди. Аммо федерация раҳбарияти ўз тирик рамзидан бу тарзда ажралишни асло истамаяпти. Хўш, кийиниш хонасида аслида нима бўлган ва томонлар ўртасида муросага эришиш имкони борми?

«Фаолиятини якунламаслигига умид қилишмоқда»

Marca тақдим этган тафсилотларга кўра, федерация вазиятни ўнглаш учун барча дипломатик йўлларни ишга солмоқда:

  • Федерациянинг сулҳ режаси: Ташкилот вакиллари Роналдунинг миллий жамоадан кетиш тўғрисидаги қатъий қарорини бекор қилиш ва уни ортга қайтариш учун музокаралар олиб бормоқда;

  • Фаолиятни тугатиш хавфи: Португалия ОАВ тарқатган хабарларга кўра, Криштиану миллий термадаги мислсиз тарихига расман нуқта қўйиш ҳақида жиддий ўйламоқда;

  • Жезуш билан зиддият: Аввалроқ ҳужумчи бош мураббий Жорже Жезуш билан жиддий келишмовчилик сабабли машғулотларни тарк этгани маълум бўлган эди;

  • Мураббийнинг баёноти: Жорже Жезуш расман ҳеч қандай жиддий низо йўқлигини таъкидлаган бўлса-да, Роналдунинг терма лагерини тарк этиши ва кескин изоҳ бериши вазият қалтис эканини кўрсатмоқда.

Афсонавий фаолиятнинг энг драматик нуқтаси

«Федерация расмийлари Роналду яқинда содир бўлган катта можарога қарамай, миллий жамоадаги фаолиятини якунламаслигидан умид қилмоқда ва келишмовчиликни сулҳ билан ҳал этиш пайига тушган».

Роналдунинг миллий жамоадан бундай нохуш тарзда хайрлашуви нафақат португал футболи, балки дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар учун оғир зарба бўлиши мумкин.

Роналду ва Португалия термаси можароси (Жадвал)

Омил / Жиҳат

Мавжуд ҳолат ва инсайдлар

Бош қаҳрамон

Криштиану Роналду («Ан Наср», Португалия сардори)

Келишмовчилик иштирокчиси

Бош мураббий Жорже Жезуш

ОАВ тарқатган хабарлар

Роналду миллий жамоадаги фаолиятини якунламоқчи

Федерация реакцияси

Шошилинч сулҳ тузиш ва Криштиануни сақлаб қолишга уринмоқда

Манба

Marca нашри ва Португалия ОАВ хабарлари

Сизнингча, Роналду бундай нохуш можаро ортидан миллий термадаги фаолиятига нуқта қўйиши тўғрими ёки у мураббий билан муросага келиб, катта мусобақаларда яна майдонга тушиши керакми? Федерация уни кўндира оладими?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кутилмаган янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиЖорже ЖезушМарка (наҳр)
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиКеча 11:00Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиРоналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиКеча 19:25Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиКеча 16:04Артуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтардиАртуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтардиБугун 14:38Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиЖорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиБугун 10:08"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди