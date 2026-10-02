Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда
Португалия миллий жамоаси атрофида авж олган шов-шувли можаро бутун жаҳон футболи кун тартибини эгаллашда давом этмоқда! Испаниянинг нуфузли нашри Marca хабарига кўра, Португалия футбол федерацияси (FPF) афсонавий тўпурар, «Ан Наср» ҳужумчиси Криштиану Роналду билан муносабатларни тиклаш ва ўртадаги зиддиятга барҳам бериш учун кескин ҳаракатларни бошлаган.
Терма қароргоҳини жанжал билан тарк этган 41 ёшли суперюлдуз халқаро фаолиятини бутунлай якунлаш арафасида турибди. Аммо федерация раҳбарияти ўз тирик рамзидан бу тарзда ажралишни асло истамаяпти. Хўш, кийиниш хонасида аслида нима бўлган ва томонлар ўртасида муросага эришиш имкони борми?
«Фаолиятини якунламаслигига умид қилишмоқда»
Marca тақдим этган тафсилотларга кўра, федерация вазиятни ўнглаш учун барча дипломатик йўлларни ишга солмоқда:
Федерациянинг сулҳ режаси: Ташкилот вакиллари Роналдунинг миллий жамоадан кетиш тўғрисидаги қатъий қарорини бекор қилиш ва уни ортга қайтариш учун музокаралар олиб бормоқда;
Фаолиятни тугатиш хавфи: Португалия ОАВ тарқатган хабарларга кўра, Криштиану миллий термадаги мислсиз тарихига расман нуқта қўйиш ҳақида жиддий ўйламоқда;
Жезуш билан зиддият: Аввалроқ ҳужумчи бош мураббий Жорже Жезуш билан жиддий келишмовчилик сабабли машғулотларни тарк этгани маълум бўлган эди;
Мураббийнинг баёноти: Жорже Жезуш расман ҳеч қандай жиддий низо йўқлигини таъкидлаган бўлса-да, Роналдунинг терма лагерини тарк этиши ва кескин изоҳ бериши вазият қалтис эканини кўрсатмоқда.
Афсонавий фаолиятнинг энг драматик нуқтаси
«Федерация расмийлари Роналду яқинда содир бўлган катта можарога қарамай, миллий жамоадаги фаолиятини якунламаслигидан умид қилмоқда ва келишмовчиликни сулҳ билан ҳал этиш пайига тушган».
Роналдунинг миллий жамоадан бундай нохуш тарзда хайрлашуви нафақат португал футболи, балки дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар учун оғир зарба бўлиши мумкин.
Роналду ва Португалия термаси можароси (Жадвал)
Омил / Жиҳат
Мавжуд ҳолат ва инсайдлар
Бош қаҳрамон
Криштиану Роналду («Ан Наср», Португалия сардори)
Келишмовчилик иштирокчиси
Бош мураббий Жорже Жезуш
ОАВ тарқатган хабарлар
Роналду миллий жамоадаги фаолиятини якунламоқчи
Федерация реакцияси
Шошилинч сулҳ тузиш ва Криштиануни сақлаб қолишга уринмоқда
Манба
Marca нашри ва Португалия ОАВ хабарлари
Сизнингча, Роналду бундай нохуш можаро ортидан миллий термадаги фаолиятига нуқта қўйиши тўғрими ёки у мураббий билан муросага келиб, катта мусобақаларда яна майдонга тушиши керакми? Федерация уни кўндира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кутилмаган янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…