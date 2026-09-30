Veolia Energy кузда нега иссиқ сув 5 кунга ўчирилишини тушунтирди

·0·Жамият
Veolia Energy кузда нега иссиқ сув 5 кунга ўчирилишини тушунтирди

Тошкентда куз фаслида иссиқ сувнинг ҳар йили бир неча кунга ўчирилишига сабаблар Veolia Energy томонидан тушунтирилди. Компанияга кўра, асосий омил иссиқлик тармоқларининг эскиргани билан боғлиқ.

Шаҳарнинг ер остидаги иссиқлик коммуникацияларининг катта қисми ўнлаб йиллар аввал қурилган. Шу сабабли уларни босқичма-босқич янгилаш талаб этилади. Барча қувурларни бир мавсумда алмаштиришнинг имкони йўқ. Шунинг учун ҳозирги асосий вазифа тизимни ишчи ҳолатда сақлаш ва қиш мавсумида аварияларнинг олдини олишдан иборат.

Иссиқ сув беш кунга ўчирилган даврда мутахассислар қувурларни юқори босим остида текширади, қозонхоналарга техник хизмат кўрсатади ва иссиқлик узатиш тизимини созлайди.

Қувурларнинг мустаҳкамлигини текшириш орқали мавжуд носозликларни қишда, ҳаво ҳарорати минус 10 даражага тушган пайтда эмас, олдиндан аниқлаш ва бартараф этиш мумкин.

Шунингдек, қозонлар ва насосларни тозалаш ҳамда айрим деталларни алмаштириш учун ускуналарни тўлиқ тўхтатиш талаб этилади. Иссиқлик таъминотини созлаш эса қишда иссиқ сув ва иситиш тизими юқори қаватларга ҳам узилишларсиз етиб боришини таъминлаш учун амалга оширилади.

Компания маълумотига кўра, беш кунлик муддат минимал ҳисобланади. Бу вақт ичида ускуналар тўхтатилади, бир неча километрлик тармоқлардаги сув чиқариб юборилади, таъмирлаш ишлари бажарилади, тизим қайта сувга тўлдирилади ва ишчи ҳолатга келтирилади.

Veolia Energy иссиқлик тармоқларини босқичма-босқич модернизация қилиш ишлари давом этаётганини маълум қилди. Мақсад қишда хонадонларда коммунал авариялар юзага келишининг олдини олиш.

Veolia EnergyТошкентдаМавсумда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари3 сентябр 19:07+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?14 июл 12:10Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБоғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатди13 июл 15:27Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақируви15 июл 15:59Уч туманда иссиқ сув беш кунга ўчириладиУч туманда иссиқ сув беш кунга ўчирилади4 май 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)