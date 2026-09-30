Veolia Energy кузда нега иссиқ сув 5 кунга ўчирилишини тушунтирди
Тошкентда куз фаслида иссиқ сувнинг ҳар йили бир неча кунга ўчирилишига сабаблар Veolia Energy томонидан тушунтирилди. Компанияга кўра, асосий омил иссиқлик тармоқларининг эскиргани билан боғлиқ.
Шаҳарнинг ер остидаги иссиқлик коммуникацияларининг катта қисми ўнлаб йиллар аввал қурилган. Шу сабабли уларни босқичма-босқич янгилаш талаб этилади. Барча қувурларни бир мавсумда алмаштиришнинг имкони йўқ. Шунинг учун ҳозирги асосий вазифа тизимни ишчи ҳолатда сақлаш ва қиш мавсумида аварияларнинг олдини олишдан иборат.
Иссиқ сув беш кунга ўчирилган даврда мутахассислар қувурларни юқори босим остида текширади, қозонхоналарга техник хизмат кўрсатади ва иссиқлик узатиш тизимини созлайди.
Қувурларнинг мустаҳкамлигини текшириш орқали мавжуд носозликларни қишда, ҳаво ҳарорати минус 10 даражага тушган пайтда эмас, олдиндан аниқлаш ва бартараф этиш мумкин.
Шунингдек, қозонлар ва насосларни тозалаш ҳамда айрим деталларни алмаштириш учун ускуналарни тўлиқ тўхтатиш талаб этилади. Иссиқлик таъминотини созлаш эса қишда иссиқ сув ва иситиш тизими юқори қаватларга ҳам узилишларсиз етиб боришини таъминлаш учун амалга оширилади.
Компания маълумотига кўра, беш кунлик муддат минимал ҳисобланади. Бу вақт ичида ускуналар тўхтатилади, бир неча километрлик тармоқлардаги сув чиқариб юборилади, таъмирлаш ишлари бажарилади, тизим қайта сувга тўлдирилади ва ишчи ҳолатга келтирилади.
Veolia Energy иссиқлик тармоқларини босқичма-босқич модернизация қилиш ишлари давом этаётганини маълум қилди. Мақсад қишда хонадонларда коммунал авариялар юзага келишининг олдини олиш.
Изоҳлар 0
…