Тошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда аҳоли ва меҳмонлар учун қулайликни ошириш мақсадида 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади.
- Ушбу санитария-гигиена шохобчалари давлат-хусусий шериклик асосида қурилиб, марказий кўчалар, туризм ҳудудлари ва хиёбонлар каби одамлар кўп тўпланадиган жойларга жойлаштирилади.
- Янги ҳожатхоналар марказлашган ичимлик ва оқова сув тармоқларига уланади, бу эса уларнинг шаҳар инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланишини таъминлайди.
Тошкентда аҳоли ва пойтахт меҳмонлари учун янги қулайликлар яратилади. Шаҳарнинг марказий ва туризм кўчалари, хиёбонлар ҳамда аҳоли ва сайёҳлар кўп ташриф буюрадиган объектлар атрофида 100 та санитария-гигиена шохобчаси ташкил этилиши режалаштирилмоқда.
Оддий қилиб айтганда, пойтахтнинг одамлар гавжум бўладиган ҳудудларида 100 та янги жамоат ҳожатхонаси пайдо бўлади.
Янги ҳожатхоналар қаерларда ташкил этилади?
Маълум қилинишича, санитария-гигиена шохобчалари асосан одамлар кўп тўпланадиган ва шаҳар инфратузилмаси учун муҳим бўлган жойларда ташкил этилади.
Жумладан:
марказий кўчалар;
туризм кўчалари;
хиёбонлар;
аҳоли кўп ташриф буюрадиган объектлар атрофи;
пойтахт меҳмонлари кўп борадиган ҳудудлар.
Бу эса янги шохобчаларни шаҳарнинг энг кўп фойдаланиладиган жамоат ҳудудларига яқин жойлаштириш кўзда тутилаётганини англатади.
100 та шохобча давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этилади
Янги санитария-гигиена шохобчалари давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этилади.
Бундай ёндашувда давлат ва хусусий секторнинг имкониятлари бирлаштирилиб, аҳолига зарур инфратузилма объектларини яратиш ва улардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш мақсад қилинади.
Шу билан бирга, янги шохобчаларнинг муҳандислик инфратузилмасига уланиши ҳам назарда тутилган.
Ичимлик ва оқова сув тармоқларига уланади
Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан ташкил этиладиган янги санитария-гигиена шохобчалари белгиланган тартибда марказлашган ичимлик ва оқова сув тармоқларига улаб берилади.
Бу жиҳат янги объектларнинг оддий вақтинчалик иншоот сифатида эмас, балки шаҳар муҳандислик инфратузилмаси билан боғланган санитария объектлари сифатида ташкил этилишини назарда тутади.
Пойтахт инфратузилмасида муҳим қадам
Жамоат ҳожатхоналари шаҳар инфратузилмасининг кўпинча эътибордан четда қоладиган, аммо аҳоли ва сайёҳлар учун кундалик ҳаётда муҳим бўлган қисмларидан бири ҳисобланади.
Айниқса, марказий кўчалар, туристик ҳудудлар ва хиёбонларда санитария-гигиена шохобчаларининг етарли бўлиши шаҳар қулайлигига бевосита таъсир қилади.
Тошкентда 100 та янги шохобчанинг ташкил этилиши эса пойтахтнинг жамоат инфратузилмасини яна бир йўналишда кенгайтиришга қаратилган қадам бўлади.
Энг муҳими, янги объектларнинг аҳоли ва меҳмонлар энг кўп ташриф буюрадиган ҳудудларга жойлаштирилиши пойтахтда кундалик қулайликлар масаласини ҳал этишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…