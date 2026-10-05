Тошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади

·15·Жамият
Тошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда аҳоли ва меҳмонлар учун қулайликни ошириш мақсадида 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади.
  • Ушбу санитария-гигиена шохобчалари давлат-хусусий шериклик асосида қурилиб, марказий кўчалар, туризм ҳудудлари ва хиёбонлар каби одамлар кўп тўпланадиган жойларга жойлаштирилади.
  • Янги ҳожатхоналар марказлашган ичимлик ва оқова сув тармоқларига уланади, бу эса уларнинг шаҳар инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланишини таъминлайди.

Тошкентда аҳоли ва пойтахт меҳмонлари учун янги қулайликлар яратилади. Шаҳарнинг марказий ва туризм кўчалари, хиёбонлар ҳамда аҳоли ва сайёҳлар кўп ташриф буюрадиган объектлар атрофида 100 та санитария-гигиена шохобчаси ташкил этилиши режалаштирилмоқда.

Оддий қилиб айтганда, пойтахтнинг одамлар гавжум бўладиган ҳудудларида 100 та янги жамоат ҳожатхонаси пайдо бўлади.

Янги ҳожатхоналар қаерларда ташкил этилади?

Маълум қилинишича, санитария-гигиена шохобчалари асосан одамлар кўп тўпланадиган ва шаҳар инфратузилмаси учун муҳим бўлган жойларда ташкил этилади.

Жумладан:

  • марказий кўчалар;

  • туризм кўчалари;

  • хиёбонлар;

  • аҳоли кўп ташриф буюрадиган объектлар атрофи;

  • пойтахт меҳмонлари кўп борадиган ҳудудлар.

Бу эса янги шохобчаларни шаҳарнинг энг кўп фойдаланиладиган жамоат ҳудудларига яқин жойлаштириш кўзда тутилаётганини англатади.

100 та шохобча давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этилади

Янги санитария-гигиена шохобчалари давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этилади.

Бундай ёндашувда давлат ва хусусий секторнинг имкониятлари бирлаштирилиб, аҳолига зарур инфратузилма объектларини яратиш ва улардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш мақсад қилинади.

Шу билан бирга, янги шохобчаларнинг муҳандислик инфратузилмасига уланиши ҳам назарда тутилган.

Ичимлик ва оқова сув тармоқларига уланади

Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан ташкил этиладиган янги санитария-гигиена шохобчалари белгиланган тартибда марказлашган ичимлик ва оқова сув тармоқларига улаб берилади.

Бу жиҳат янги объектларнинг оддий вақтинчалик иншоот сифатида эмас, балки шаҳар муҳандислик инфратузилмаси билан боғланган санитария объектлари сифатида ташкил этилишини назарда тутади.

Пойтахт инфратузилмасида муҳим қадам

Жамоат ҳожатхоналари шаҳар инфратузилмасининг кўпинча эътибордан четда қоладиган, аммо аҳоли ва сайёҳлар учун кундалик ҳаётда муҳим бўлган қисмларидан бири ҳисобланади.

Айниқса, марказий кўчалар, туристик ҳудудлар ва хиёбонларда санитария-гигиена шохобчаларининг етарли бўлиши шаҳар қулайлигига бевосита таъсир қилади.

Тошкентда 100 та янги шохобчанинг ташкил этилиши эса пойтахтнинг жамоат инфратузилмасини яна бир йўналишда кенгайтиришга қаратилган қадам бўлади.

Энг муҳими, янги объектларнинг аҳоли ва меҳмонлар энг кўп ташриф буюрадиган ҳудудларга жойлаштирилиши пойтахтда кундалик қулайликлар масаласини ҳал этишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Тошкентсанитария-гигана шохобчаларипойтахт инфратузилмасидолати-ҳусусий шериклик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Тошкентда нотўғри тўхтаган машиналар эвакуация қилинадиТошкентда нотўғри тўхтаган машиналар эвакуация қилинади15 май 20:08Жамоат жойларида тамаки ва алкоголь учун янги қоидаларЖамоат жойларида тамаки ва алкоголь учун янги қоидалар1 май 12:51Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиТошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиБугун 19:32Тошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилдиТошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилдиБугун 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди