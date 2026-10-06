Истанбул–Фарғона рейсида 99 та багаж Истанбулда қолиб кетди
Centrum Air авиакомпаниясининг Истанбул–Фарғона йўналишидаги C6 316 рейсида учган йўловчиларнинг 99 та багажи Истанбулда қолиб кетди.
Маълум қилинишича, 4 октябрь куни амалга оширилган рейсда ҳаво кемасига юк ортиш вақтида эксплуатацион чекловлар жорий этилган. Авиакомпания қарор парвоз хавфсизлиги талабларига мувофиқ қабул қилинганини билдирган. Шу сабабли багажларнинг бир қисми самолётга юкланмаган.
Centrum Air юзага келган вазият сабаб йўловчилардан узр сўраб, қолиб кетган багажларни имкон қадар тезроқ Фарғонага етказиш чораларини кўраётганини маълум қилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, багажлар 5 октябрь куни соат 22:00 да Фарғона аэропортига етказилиши режалаштирилган. Йўловчилардан багаж биркаларини сақлаб қолиш ва зарур ҳолларда Фарғона аэропортининг багаж бўлимига мурожаат қилиш сўралган.
Авиакомпания қолиб кетган багажларни етказиб бериш бўйича ишлар олиб борилаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…