Тошкент — Сеул рейсида аёлнинг ҳаётини сақлаб қолган ўзбекистонлик шифокор мукофотланди

·1·Жамият
Тошкент — Сеул рейсида аёлнинг ҳаётини сақлаб қолган ўзбекистонлик шифокор мукофотланди

Ўзбекистонлик шифокор Ҳасан Комилов Тошкентдан Сеулга учаётган самолёт бортида аҳволи кескин оғирлашган аёл йўловчига шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиб, унинг ҳаётини сақлаб қолгани ҳақида хабар берилган эди. 7 ноябрь куни шифокор «Халқ саломатлиги посбони» кўкрак нишони билан тақдирланди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, мукофот Тиббиёт ва фармацевтика ходимлари куни муносабати билан пойтахтда ўтказилган тантанали тадбирда топширилган. Унда соғлиқни сақлаш соҳаси ривожига муносиб ҳисса қўшган бир гуруҳ ходимлар давлат мукофотлари ва кўкрак нишонлари билан тақдирланган.

Ҳасан Комилов Самарқанд шаҳридаги хусусий клиника раҳбари, Тошкент давлат тиббиёт университети изланувчиси ҳамда тажрибали оториноларинголог ҳисобланади.

Ҳодиса жорий йилнинг 11 октябрь куни Тошкент — Сеул йўналишидаги HY511 рейсида содир бўлган. Парвоз вақтида аёл йўловчининг аҳволи тўсатдан оғирлашиб, у шок ҳолатига тушган. Танаси кўкариб, совиб кетган йўловчига самолёт бортида бўлган Ҳасан Комилов экипаж аъзолари билан биргаликда шошилинч тиббий ёрдам кўрсатган.

Шифокор ва экипажнинг тезкор ҳаракатлари натижасида аёлнинг аҳволи барқарорлашган ва у ўзига кела бошлаган. Ҳодиса ҳақида аввалроқ «Uzbekistan Airways» ҳам расмий хабар бериб, шифокорга миннатдорлик билдирган.

Ҳасан КомиловСоғлиқни сақлаш вазирлигиUzbekistan AirwaysХалқ саломатлиги посбони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...28 октябр 17:47Истанбул–Фарғона рейсида 99 та багаж Истанбулда қолиб кетдиИстанбул–Фарғона рейсида 99 та багаж Истанбулда қолиб кетди6 октябр 17:05Тошкент–Дубай рейсида олтин қуймалар олиб чиқилмоқчи бўлдиТошкент–Дубай рейсида олтин қуймалар олиб чиқилмоқчи бўлди21 май 18:04Ҳисоблагич бузилса: Газ, сув ва свет ускуналарини алмаштириш харажати кимнинг бўйнида?Ҳисоблагич бузилса: Газ, сув ва свет ускуналарини алмаштириш харажати кимнинг бўйнида?Бугун 11:19Қашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошландиҚашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошландиБугун 09:21Ўзбекистонда яна 6 килограммли чақалоқ туғилдими? (видео)Ўзбекистонда яна 6 килограммли чақалоқ туғилдими? (видео)Бугун 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади