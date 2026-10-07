Жиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркияда халқаро қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси, жумладан, 2017 йилдан буён босқинчиликда айбланиб қидирувда бўлган Ф.Ф.Н. ва фирибгарликда айбланиб қидирувда бўлган А.М.А.
- Истанбулда ушланди.
- Ушбу шахслар белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилди ва уларга нисбатан тергов ҳамда процессуал ҳаракатлар давом этмоқда.
Туркияда халқаро қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди. Улардан бири 2017 йилдан буён, яъни қарийб 9 йил давомида қидирувда бўлган. Иккинчи шахс ҳам фирибгарлик билан боғлиқ жиноят иши доирасида халқаро қидирувга берилган.
Маълум бўлишича, икки фуқаро Истанбулда аниқланган ва ушланган. Кейин улар белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилган. Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тергов ва бошқа процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.
2017 йилдан бери қидирувда бўлган шахс ҳам ушланди
Истанбул шаҳрида қўлга олинган шахслардан бири — Ф.Ф.Н.
У Ўзбекистон Жиноят кодексининг 164-моддаси 3-қисми, яъни босқинчилик билан боғлиқ жиноятни содир этганликда айбланиб, 2017 йилдан буён қидирувда бўлган.
Шу тариқа, унинг қарийб тўққиз йил давом этган қидируви Туркияда қўлга олиниши билан якунланган.
Иккинчи қидирувдаги шахс — А.М.А. эса Ўзбекистон Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми, яъни фирибгарлик билан боғлиқ жиноятни содир этганликда айбланиб, халқаро қидирувга берилган.
У ҳам Истанбулда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда ўтказилган тадбирлар натижасида аниқланган ва қўлга олинган.
Икки фуқаро Ўзбекистонга топширилди
Истанбул Бош консулхонаси маълумотига кўра, қўлга олинган икки фуқаро белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилган.
Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тергов ва процессуал ҳаракатлар давом эттирилмоқда. Демак, мазкур шахсларнинг айбдорлиги юзасидан якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари натижасига кўра белгиланади.
Ўзбекистон ва Туркия ҳамкорлиги давом этмоқда
Истанбул Бош консулхонаси таъкидлаганидек, Ўзбекистон ва Туркиянинг ваколатли идоралари ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш, халқаро қидирувда бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг жавобгарликдан қочиб юришига йўл қўймаслик бўйича ҳамкорлик давом этмоқда.
Сўнгги воқеа ҳам ушбу ҳамкорлик доирасида халқаро қидирувдаги шахсларни аниқлаш ва уларни Ўзбекистонга топшириш жараёни давом этаётганини кўрсатмоқда.
Айниқса, 2017 йилдан бери қидирувда бўлган фуқаронинг қарийб тўққиз йилдан сўнг Истанбулда аниқланиши воқеанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бўлди.
Қидирувда юриш йиллар ўтса ҳам ишни ёпмайди
Бу ҳолат халқаро қидирувнинг моҳиятини ҳам яна бир бор кўрсатади. Шахс мамлакатдан ташқарига чиқиб кетгани билан унга нисбатан қидирув автоматик равишда тугамайди.
Аксинча, турли давлатларнинг ваколатли идоралари ўртасидаги ҳамкорлик орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш, ушлаш ва белгиланган тартибда топшириш жараёнлари давом этади.
Истанбулдаги сўнгги ҳолатда ҳам қарийб тўққиз йиллик қидирувдан кейин Ф.Ф.Н. аниқланди, халқаро қидирувда бўлган А.М.А. ҳам қўлга олинди.
Энди ҳар икки иш бўйича Ўзбекистонда тергов ва процессуал ҳаракатлар давом этади. Уларга қўйилган айблар бўйича якуний қарор эса қонунчиликда белгиланган тартибда қабул қилинади.
Йиллар ўтиши қидирувни бекор қилмайди: Истанбулдаги ушланишлар ҳам халқаро ҳамкорлик орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш ишлари давом этаётганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…