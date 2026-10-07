Жиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушланди

·4·Жамият
Жиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркияда халқаро қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси, жумладан, 2017 йилдан буён босқинчиликда айбланиб қидирувда бўлган Ф.Ф.Н. ва фирибгарликда айбланиб қидирувда бўлган А.М.А.
  • Истанбулда ушланди.
  • Ушбу шахслар белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилди ва уларга нисбатан тергов ҳамда процессуал ҳаракатлар давом этмоқда.

Туркияда халқаро қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди. Улардан бири 2017 йилдан буён, яъни қарийб 9 йил давомида қидирувда бўлган. Иккинчи шахс ҳам фирибгарлик билан боғлиқ жиноят иши доирасида халқаро қидирувга берилган.

Маълум бўлишича, икки фуқаро Истанбулда аниқланган ва ушланган. Кейин улар белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилган. Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тергов ва бошқа процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.

2017 йилдан бери қидирувда бўлган шахс ҳам ушланди

Истанбул шаҳрида қўлга олинган шахслардан бири — Ф.Ф.Н.

У Ўзбекистон Жиноят кодексининг 164-моддаси 3-қисми, яъни босқинчилик билан боғлиқ жиноятни содир этганликда айбланиб, 2017 йилдан буён қидирувда бўлган.

Шу тариқа, унинг қарийб тўққиз йил давом этган қидируви Туркияда қўлга олиниши билан якунланган.

Иккинчи қидирувдаги шахс — А.М.А. эса Ўзбекистон Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми, яъни фирибгарлик билан боғлиқ жиноятни содир этганликда айбланиб, халқаро қидирувга берилган.

У ҳам Истанбулда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда ўтказилган тадбирлар натижасида аниқланган ва қўлга олинган.

Икки фуқаро Ўзбекистонга топширилди

Истанбул Бош консулхонаси маълумотига кўра, қўлга олинган икки фуқаро белгиланган тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилган.

Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тергов ва процессуал ҳаракатлар давом эттирилмоқда. Демак, мазкур шахсларнинг айбдорлиги юзасидан якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари натижасига кўра белгиланади.

Ўзбекистон ва Туркия ҳамкорлиги давом этмоқда

Истанбул Бош консулхонаси таъкидлаганидек, Ўзбекистон ва Туркиянинг ваколатли идоралари ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш, халқаро қидирувда бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг жавобгарликдан қочиб юришига йўл қўймаслик бўйича ҳамкорлик давом этмоқда.

Сўнгги воқеа ҳам ушбу ҳамкорлик доирасида халқаро қидирувдаги шахсларни аниқлаш ва уларни Ўзбекистонга топшириш жараёни давом этаётганини кўрсатмоқда.

Айниқса, 2017 йилдан бери қидирувда бўлган фуқаронинг қарийб тўққиз йилдан сўнг Истанбулда аниқланиши воқеанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бўлди.

Қидирувда юриш йиллар ўтса ҳам ишни ёпмайди

Бу ҳолат халқаро қидирувнинг моҳиятини ҳам яна бир бор кўрсатади. Шахс мамлакатдан ташқарига чиқиб кетгани билан унга нисбатан қидирув автоматик равишда тугамайди.

Аксинча, турли давлатларнинг ваколатли идоралари ўртасидаги ҳамкорлик орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш, ушлаш ва белгиланган тартибда топшириш жараёнлари давом этади.

Истанбулдаги сўнгги ҳолатда ҳам қарийб тўққиз йиллик қидирувдан кейин Ф.Ф.Н. аниқланди, халқаро қидирувда бўлган А.М.А. ҳам қўлга олинди.

Энди ҳар икки иш бўйича Ўзбекистонда тергов ва процессуал ҳаракатлар давом этади. Уларга қўйилган айблар бўйича якуний қарор эса қонунчиликда белгиланган тартибда қабул қилинади.

Йиллар ўтиши қидирувни бекор қилмайди: Истанбулдаги ушланишлар ҳам халқаро ҳамкорлик орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш ишлари давом этаётганини кўрсатди.

Истанбул бош консулхонасиФ.Ф.Н.А.М.А.Туркия-Ўзбекистон жиноятчиликка қарши курашиш ҳамкорлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди14 июн 17:10Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!29 июл 12:19«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди29 июл 11:43Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиЯккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушланди1 июл 13:18Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди30 июл 13:09Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олинди7 июн 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди