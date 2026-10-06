Centrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилиши

·74·Жамият
Centrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилиши
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сентрум Air авиакомпаниясининг «Самара — Тошкент» рейси чоғида йўловчи ўзбек тилида хизмат кўрсатишни талаб қилгани сабабли самолётдан четлатилди.
  • Блогер комил_влогс борт кузатувчиси чипта назоратини рус тилида сўраганидан сўнг ўзбек тилида мурожаат қилган, бироқ экипаж аъзоси унинг самолётга киришига йўл қўймаган.

Маҳаллий хусусий авиаташувчи — Centrum Air авиакомпаниясининг «Самара — Тошкент» йўналиши бўйича амалга оширилган парвози чоғида давлат тили ва йўловчиларга хизмат кўрсатиш маданияти билан боғлиқ жиддий можаро юз берди. Ижтимоий тармоқларда komil_vlogs номи билан танилган блогер борт кузатувчисидан ўзбек тилида муомала қилишни сўрагани ортидан самолётдан тушириб юборилганини маълум қилди.

Ушбу мурожаат ўзбек сегментида қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, авиакомпаниялар томонидан давлат тилига бўлган ҳурмат ва экипажнинг касбий этикаси юзасидан қизғин баҳсларни келтириб чиқарди.

Тил масаласидан келиб чиққан баҳс тафсилоти

Йўловчининг билдиришича, келишмовчилик самолётга чиқиш (посадка) жараёнидаёқ бошланган:

  • Илк муомала ва эътироз: Самолёт эшиги олдида борт кузатувчиси (стюардесса) йўловчидан чипта назорати (посадка талони)ни рус тилида сўраган. Бунга жавобан блогер: «Ўзбек тилида сўрасангиз бўлмайдими, ўзбексизку?» дея мурожаат қилган;

  • Экипажнинг реакцияси: Блогернинг даъвосига кўра, борт кузатувчиси вазминлик сақлаш ўрнига овоз оҳангини баландлатиб, хоҳласа русча, хоҳласа инглиз тилида гапириши мумкинлигини билдирган ва йўловчининг самолёт салонига киришига тўсқинлик қилиб, орқага қайтишини талаб қилган;

  • Парвоздан четлатилиш: Тортишув оқибатида йўловчи бортдан тушириб қолдирилган ва рейс манзилига ушбу фуқаросиз парвоз қилган.

Centrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилиши

Жамоатчилик реакцияси: Давлат тили ва хизмат кўрсатиш сифати

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва фаоллар мазкур ҳолатни бир нечта жиҳат бўйича кескин муҳокама қилмоқда:

  • Давлат тилига бўлган талаб: Кўплаб фуқаролар Ўзбекистон юрисдикциясида фаолият юритаётган, ватандошларни ташиётган маҳаллий авиакомпания ходимлари ўз мижозларига биринчи галда давлат тилида хушмуомалалик билан хизмат кўрсатиши шартлигини таъкидламоқда;

  • Хизмат кўрсатиш этикаси: Ҳатто йўловчи билан тушунмовчилик келиб чиққан тақдирда ҳам, борт кузатувчиси бақиришга ёки мижозни асоссиз четлатишга ҳаққи йўқлиги, вазиятни дипломатик йўл билан ҳал қилиш касбий мажбурият экани айтилмоқда.

Ҳозирча Centrum Air авиакомпанияси расмийлари мазкур инцидент юзасидан расмий баёнот бермади. Тармоқ кузатувчилари авиаташувчидан ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказилишини ва видеокузатув ёзувлари асосида ҳақиқий манзарага ойдинлик киритилишини кутмоқда.

Centrum AirСамара — Тошкентkomil_vlogsдавлат тили
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Centrum Air самолётидаги ҳолат йўловчиларга таъсир қилдиCentrum Air самолётидаги ҳолат йўловчиларга таъсир қилди21 май 10:49Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариБугун 10:18Қашқадарёдаги тўйда биргина яҳнига 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқдаҚашқадарёдаги тўйда биргина яҳнига 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқдаБугун 00:10Тошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этиладиТошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этиладиКеча 20:24Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиТошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиКеча 19:32Тошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилдиТошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилдиКеча 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди