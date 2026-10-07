Блогер ва авиакомпания ўртасидаги тил можаросига қандай нуқта қўйилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сентрум Air авиакомпанияси ва блогер комил_влогс ўртасидаги можаро расман ҳал бўлди, бунда авиакомпания йўловчининг давлат тилида муомала қилишни сўрагани сабабли самолётдан тушириб қолдирилгани ҳақидаги даъвосини ўрганиб чиқиб, дастлабки хулосанинг нотўғри бўлганини тан олди.
- Авиакомпания ўз хатосини тан олиб, ходиманинг узрини қабул қилди ва йўловчининг барча трансфер ҳамда транспорт харажатларини қоплаб беришга келишди.
Ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчилик эътирози ва қизғин баҳсларга сабаб бўлган Centrum Air авиакомпанияси ҳамда блогер komil_vlogs ўртасидаги можаро расман ўз ечимини топди. Йўловчининг давлат тилида муомала қилишни сўрагани ортидан самолётдан тушириб қолдирилгани ҳақидаги даъвоси жамоатчиликда катта резонанс уйғотган эди.
Авиакомпания раҳбарияти вазиятни қайта ва чуқур ўрганиб чиқиб, дастлабки шошилинч хулоса нотўғри бўлганини тан олди ҳамда йўловчи билан тўлиқ келишувга эришди.
Авиакомпания ўз хатосини тан олди: Шошилинч баёнот бекор қилинди
Томонлар иштирокида ташкил этилган расмий учрашувда вазиятга холис баҳо берилди:
Дастлабки хулосанинг нотўғрилиги: Авиакомпания вакили воқеа юзасидан қайта расмий муносабат билдириб, илк берилган баёнот ва шошилинч қарор хато бўлганини, аслида эса борт кузатувчиси ноҳақ эканини очиқ тан олди;
Ходиманинг расмий узри: Тармоқларда эълон қилинган видеомурожаатда борт кузатувчиси ўз хатосини тўлиқ тушуниб етганини, ўзбек тили ҳамда барча мижозларни чуқур ҳурмат қилишини билдириб, самимий узр сўради;
Молиявий компенсация: Centrum Air йўловчининг рейсни ўтказиб юбориши ортидан кўрган барча трансфер ва транспорт харажатларини тўлиқ қоплаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олди.
Блогернинг муносабати: «Аёл киши билан тортишиб ўтирмайман»
Можаро марказида бўлган блогер йигит ҳам вазиятни янада кескинлаштирмасдан, конструктив ва мардона позиция билдирди:
Очиқ кўнгиллик билан ярашув: Блогер ходиманинг узрини қабул қилиб, масалани чўзиб ўтирмаслигини таъкидлади: «Камчилик ўтган бўлса, мен ҳам узр сўрайман», — дея баҳсга якун ясади;
Тўлиқ муроса: Икки томон бир-бирига қўл бериб, ҳеч қандай эътироз ва даъволар қолмаганини расман тасдиқлади.
Ушбу ҳолат мижозларга хизмат кўрсатиш соҳасида давлат тилига бўлган ҳурмат ҳар доим биринчи ўринда туриши кераклигини, шунингдек, юзага келган ҳар қандай низони очиқ мулоқот ва маданият билан бартараф этиш мумкинлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…