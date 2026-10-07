Блогер ва авиакомпания ўртасидаги тил можаросига қандай нуқта қўйилди?

·83·Жамият
Блогер ва авиакомпания ўртасидаги тил можаросига қандай нуқта қўйилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сентрум Air авиакомпанияси ва блогер комил_влогс ўртасидаги можаро расман ҳал бўлди, бунда авиакомпания йўловчининг давлат тилида муомала қилишни сўрагани сабабли самолётдан тушириб қолдирилгани ҳақидаги даъвосини ўрганиб чиқиб, дастлабки хулосанинг нотўғри бўлганини тан олди.
  • Авиакомпания ўз хатосини тан олиб, ходиманинг узрини қабул қилди ва йўловчининг барча трансфер ҳамда транспорт харажатларини қоплаб беришга келишди.

Ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчилик эътирози ва қизғин баҳсларга сабаб бўлган Centrum Air авиакомпанияси ҳамда блогер komil_vlogs ўртасидаги можаро расман ўз ечимини топди. Йўловчининг давлат тилида муомала қилишни сўрагани ортидан самолётдан тушириб қолдирилгани ҳақидаги даъвоси жамоатчиликда катта резонанс уйғотган эди.

Авиакомпания раҳбарияти вазиятни қайта ва чуқур ўрганиб чиқиб, дастлабки шошилинч хулоса нотўғри бўлганини тан олди ҳамда йўловчи билан тўлиқ келишувга эришди.

Авиакомпания ўз хатосини тан олди: Шошилинч баёнот бекор қилинди

Томонлар иштирокида ташкил этилган расмий учрашувда вазиятга холис баҳо берилди:

  • Дастлабки хулосанинг нотўғрилиги: Авиакомпания вакили воқеа юзасидан қайта расмий муносабат билдириб, илк берилган баёнот ва шошилинч қарор хато бўлганини, аслида эса борт кузатувчиси ноҳақ эканини очиқ тан олди;

  • Ходиманинг расмий узри: Тармоқларда эълон қилинган видеомурожаатда борт кузатувчиси ўз хатосини тўлиқ тушуниб етганини, ўзбек тили ҳамда барча мижозларни чуқур ҳурмат қилишини билдириб, самимий узр сўради;

  • Молиявий компенсация: Centrum Air йўловчининг рейсни ўтказиб юбориши ортидан кўрган барча трансфер ва транспорт харажатларини тўлиқ қоплаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олди.

Блогернинг муносабати: «Аёл киши билан тортишиб ўтирмайман»

Можаро марказида бўлган блогер йигит ҳам вазиятни янада кескинлаштирмасдан, конструктив ва мардона позиция билдирди:

  • Очиқ кўнгиллик билан ярашув: Блогер ходиманинг узрини қабул қилиб, масалани чўзиб ўтирмаслигини таъкидлади: «Камчилик ўтган бўлса, мен ҳам узр сўрайман», — дея баҳсга якун ясади;

  • Тўлиқ муроса: Икки томон бир-бирига қўл бериб, ҳеч қандай эътироз ва даъволар қолмаганини расман тасдиқлади.

Ушбу ҳолат мижозларга хизмат кўрсатиш соҳасида давлат тилига бўлган ҳурмат ҳар доим биринчи ўринда туриши кераклигини, шунингдек, юзага келган ҳар қандай низони очиқ мулоқот ва маданият билан бартараф этиш мумкинлигини яна бир бор исботлади.

Centrum Airkomil_vlogsборт кузатувчисиавиа хизматларида давлат тилига ҳурмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Centrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилишиCentrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилишиКеча 09:44Истанбул–Фарғона рейсида 99 та багаж Истанбулда қолиб кетдиИстанбул–Фарғона рейсида 99 та багаж Истанбулда қолиб кетдиКеча 17:05Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)9 сентябр 23:57Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда14 август 17:46Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаЎзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқда19 август 18:33Себальос атрофидаги “сотқин” можаросига ойдинлик киритилдиСебальос атрофидаги “сотқин” можаросига ойдинлик киритилди13 май 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?