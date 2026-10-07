Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундирилади

·3·Жамият
Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундирилади

Бюронинг Тошкент шаҳар бошқармаси Алоҳида муҳим ижро ишларни ижро этиш шўъбаси инспектори М.Нўъмонжонов иш юритувига Фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судининг 2026 йил 3 июлдаги ижро варақаси келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжатига асосан, қарздор Р.У.дан ундирувчи банк ХАТБ фойдасига 242 741,9 минг сўм миқдоридаги кредит қарздорлигини ундириш, ундирувни қарздорга тегишли “Jetour Dashing” русумли автотранспорт воситасига қаратиш белгиланган.

Ижро ҳужжатида мазкур автотранспорт воситасининг бошланғич баҳоси 323 532,0 минг сўм этиб кўрсатилган.

Ижро ҳужжати шўъба иш юритувига келиб тушган кунининг ўзида ижро иши юритиш тўғрисида қарор қабул қилинган ҳамда қонунчилик талабларига мувофиқ, қарздорга мавжуд қарздорликни ихтиёрий равишда қоплаш учун муддат берилган.

Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундирилади

Бироқ белгиланган муддатда қарздорлик бартараф этилмаганлиги сабабли, мажбурий ижро ҳаракатларига киришилди.

Хусусан, гаров мулки сифатида қайд этилган қарздорга тегишли “Jetour Dashing” русумли автотранспорт воситаси белгиланган тартибда хатланди.

Айни пайтда мазкур автотранспорт воситасини “E-AUKSION” электрон савдоларига чиқариш чоралари кўрилмоқда.

Савдолар натижасида тушган пул маблағлари қонунчиликда белгиланган тартибда ундирувчи — банк ХАТБ фойдасига йўналтирилади.

Миробод туманлараро судХАТБ банкJetour DashingE-AUKSION
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилдиМирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди30 сентябр 12:222,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади26 сентябр 16:49Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилди4 август 10:10APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилди10 июл 09:532 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди3 июл 09:41Низомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилдиНизомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилди22 июн 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди