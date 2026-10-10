Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда давлат мулкини ижарага бериш бўйича янги маъмурий регламент тасдиқланди, бу жараённи тўлиқ рақамлаштиришни назарда тутади.
- 2027 йил 1 январдан бошлаб, аризалар фақат мй.gov.uz ёки ДХМ орқали қабул қилинади, ҳужжатлар 2 иш куни ичида кўриб чиқилади ва «Э-ауксион» платформаси орқали шаффоф савдолар ўтказилади.
- Ижара шартномалари электрон рақамли имзо орқали онлайн расмийлаштирилади ва «онлине-ижара.
Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда давлат активларини бошқариш тизимини рақамлаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Ҳукуматнинг 2026 йил 9 октябрдаги 551-сон қарори билан давлат мулкини ижарага бериш бўйича давлат хизматини кўрсатишнинг янги маъмурий регламенти расман тасдиқланди.
Янги тартибга мувофиқ, ижарага олиш жараёни тўлиқ рақамлаштирилади, давлат хизматини кўрсатганлик учун ундириладиган тўловлар бекор қилинади ҳамда барча босқичлар қатъий муддатлар асосида амалга оширилади.
2027 йил 1 январдан нималар ўзгаради?
Қарорга мувофиқ, келаси йил бошидан эътиборан эскирган бюрократик тўсиқлар ўрнини қулай электрон тизим эгаллайди:
Ягона мурожаат манзиллари: Давлат мулкини ижарага олиш бўйича аризалар фақатгина Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) ёки Давлат хизматлари марказлари (ДХМ) орқали қабул қилинади;
Тезкор текширув — 2 иш куни: Келиб тушган барча ҳужжатлар атиги 2 иш куни муддатида синчковлик билан ўрганиб чиқилади;
«E-auksion» орқали шаффоф савдолар: Объектни балансда сақловчи ташкилот тақдим этган маълумотлар асосида бўш турган бино ва майдонлар тўғридан-тўғри очиқ «E-auksion» электрон савдо платформасига чиқарилади.
Онлайн шартнома ва электрон имзо қулайлиги
Янги регламент инсон омилини максимал даражада камайтиришга қаратилган бўлиб, барча ҳуқуқий жараёнлар масофадан ҳал этилади:
Масофавий шартнома: Электрон аукцион якунлангач, ғолиб билан ижара шартномаси қоғоз шаклда эмас, электрон рақамли имзо (ЭРИ) орқали онлайн расмийлаштирилади;
«online-ijara.uz» тизими: Тузилган шартнома шартларига ўзгартиришлар киритиш ёки уни муддатидан олдин бекор қилиш жараёнлари ҳам мазкур ягона ахборот тизими орқали амалга оширилади.
Муҳим аниқлик: Бепуллик нимани англатади?
Қарор атрофида тушунмовчиликлар пайдо бўлмаслиги учун муҳим жиҳатга алоҳида эътибор қаратиш зарур:
Хизмат кўрсатиш — мутлақо бепул: Давлат хизматлари маркази ёки my.gov.uz орқали ариза бериш, ҳужжатларни кўриб чиқиш жараёни учун тадбиркорлардан ҳеч қандай давлат божи ёки йиғим ундирилмайди;
Ижара тўлови сақланиб қолади: Бепуллик фақатгина давлат хизматини кўрсатиш жараёнига тегишли бўлиб, бу давлат мулки бепул фойдаланишга берилишини англатмайди — ижара ҳақи аукционда шаклланган нарх бўйича тўланиши шарт.
Ушбу ислоҳот бўш турган давлат мулкларидан самарали фойдаланиш, коррупцион омилларни бартараф этиш ва бизнес вакиллари учун тенг имкониятлар яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…