Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди

·25·Ўзбекистон
Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда давлат мулкини ижарага бериш бўйича янги маъмурий регламент тасдиқланди, бу жараённи тўлиқ рақамлаштиришни назарда тутади.
  • 2027 йил 1 январдан бошлаб, аризалар фақат мй.gov.uz ёки ДХМ орқали қабул қилинади, ҳужжатлар 2 иш куни ичида кўриб чиқилади ва «Э-ауксион» платформаси орқали шаффоф савдолар ўтказилади.
  • Ижара шартномалари электрон рақамли имзо орқали онлайн расмийлаштирилади ва «онлине-ижара.

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда давлат активларини бошқариш тизимини рақамлаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Ҳукуматнинг 2026 йил 9 октябрдаги 551-сон қарори билан давлат мулкини ижарага бериш бўйича давлат хизматини кўрсатишнинг янги маъмурий регламенти расман тасдиқланди.

Янги тартибга мувофиқ, ижарага олиш жараёни тўлиқ рақамлаштирилади, давлат хизматини кўрсатганлик учун ундириладиган тўловлар бекор қилинади ҳамда барча босқичлар қатъий муддатлар асосида амалга оширилади.

2027 йил 1 январдан нималар ўзгаради?

Қарорга мувофиқ, келаси йил бошидан эътиборан эскирган бюрократик тўсиқлар ўрнини қулай электрон тизим эгаллайди:

  • Ягона мурожаат манзиллари: Давлат мулкини ижарага олиш бўйича аризалар фақатгина Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) ёки Давлат хизматлари марказлари (ДХМ) орқали қабул қилинади;

  • Тезкор текширув — 2 иш куни: Келиб тушган барча ҳужжатлар атиги 2 иш куни муддатида синчковлик билан ўрганиб чиқилади;

  • «E-auksion» орқали шаффоф савдолар: Объектни балансда сақловчи ташкилот тақдим этган маълумотлар асосида бўш турган бино ва майдонлар тўғридан-тўғри очиқ «E-auksion» электрон савдо платформасига чиқарилади.

Онлайн шартнома ва электрон имзо қулайлиги

Янги регламент инсон омилини максимал даражада камайтиришга қаратилган бўлиб, барча ҳуқуқий жараёнлар масофадан ҳал этилади:

  • Масофавий шартнома: Электрон аукцион якунлангач, ғолиб билан ижара шартномаси қоғоз шаклда эмас, электрон рақамли имзо (ЭРИ) орқали онлайн расмийлаштирилади;

  • «online-ijara.uz» тизими: Тузилган шартнома шартларига ўзгартиришлар киритиш ёки уни муддатидан олдин бекор қилиш жараёнлари ҳам мазкур ягона ахборот тизими орқали амалга оширилади.

Муҳим аниқлик: Бепуллик нимани англатади?

Қарор атрофида тушунмовчиликлар пайдо бўлмаслиги учун муҳим жиҳатга алоҳида эътибор қаратиш зарур:

  • Хизмат кўрсатиш — мутлақо бепул: Давлат хизматлари маркази ёки my.gov.uz орқали ариза бериш, ҳужжатларни кўриб чиқиш жараёни учун тадбиркорлардан ҳеч қандай давлат божи ёки йиғим ундирилмайди;

  • Ижара тўлови сақланиб қолади: Бепуллик фақатгина давлат хизматини кўрсатиш жараёнига тегишли бўлиб, бу давлат мулки бепул фойдаланишга берилишини англатмайди — ижара ҳақи аукционда шаклланган нарх бўйича тўланиши шарт.

Ушбу ислоҳот бўш турган давлат мулкларидан самарали фойдаланиш, коррупцион омилларни бартараф этиш ва бизнес вакиллари учун тенг имкониятлар яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.

my.gov.uzE-auksionIjaraDavlat mulki
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундириладиКредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундирилади7 октябр 11:53ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотБугун 11:00Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:011 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилди4 август 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин