"Ўғлим мени танимай қолмасмикин?" - "Реал Санжик" судда сўнгги сўзини айтди

·48·Жамият
"Ўғлим мени танимай қолмасмикин?" - "Реал Санжик" судда сўнгги сўзини айтди

Тошкент шаҳар судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати апелляция инстанциясида тадбиркор, "Реал Санжик" номи билан танилган Санжар Каримовга оид жиноят ишини кўриб чиқмоқда.

Суд мажлисида сўнгги сўзга чиққан Санжар Каримов чиқариладиган ҳукм нафақат қонун, балки виждон мезонлари асосида ҳам баҳоланишини исташини билдирди.

У отаси вафотидан тўрт ой ўтиб қамоққа олинганини айтиб, суддан оиласи бағрига қайтиш ва ўғли билан яна бирга бўлиш имкониятини сўради. Каримов ҳаётини қамоқда ўтказиш унинг учун жуда оғир эканини таъкидлади.

Тадбиркор уйида онаси, турмуш ўртоғи ва фарзанди уни кутаётганини айтди. Энг катта хавотири эса ўғли вақт ўтиши билан уни танимай қолиши эканини билдирди.

"Ўғлимнинг "дада" деган сўзини яна бир бор эшитишни истайман. Илтимос, ўша кун бугун бўлсин", — деди Санжар Каримов суддаги сўнгги сўзида.

Санжар КаримовРеал СанжикТошкент шаҳар судининг жиноят ишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?21 июл 21:48“Реал Санжик” 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди, у суд қароридан норози“Реал Санжик” 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди, у суд қароридан норози8 май 19:14Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.Бугун 15:46Тошкент метросида поезд техник носозлик сабаб тўхтаб қолдиТошкент метросида поезд техник носозлик сабаб тўхтаб қолдиБугун 15:27Боғчада болани ток уриши ортидан мансабдорлар жавобгарликка тортилиши мумкинБоғчада болани ток уриши ортидан мансабдорлар жавобгарликка тортилиши мумкинБугун 15:1868 бола вафоти ортидан "Док-1 Макс" бўйича янги маълумот68 бола вафоти ортидан "Док-1 Макс" бўйича янги маълумотБугун 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди