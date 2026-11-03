Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳар ички ишлар органлари ходимларига хизмат самарадорлигини ошириш мақсадида 12 та BYD автомобили ва маҳалла инспекторлари учун мотоцикллар топширилди.
- Мазкур техникалар пойтахтнинг барча 12 та туманидаги хизмат фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда воқеа жойига тезкор етиб боришни таъминлашга хизмат қилади.
- Шунингдек, байрам тадбири доирасида «Олмазор туманининг энг яхши профилактика инспектори» деб топилган ходимга Кобалт автомобили совға қилинди.
Тошкент шаҳрида ички ишлар органлари ходимларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва хизмат самарадорлигини ошириш мақсадида тизимга янги хизмат автотранспорт воситалари тантанали равишда топширилди. Яшнобод ва Олмазор туманларида Ички ишлар органлари ташкил этилганининг 35 йиллиги муносабати билан ўтказилган тадбирлар доирасида соҳа фидойилари муносиб рағбатлантирилди.
Пойтахт тараққиёти ягона шаҳар жамоасининг ҳамкорликдаги меҳнати натижаси экани алоҳида қайд этилиб, жамоат тартибини сақлашда жонбозлик кўрсатаётган ИИО, шунингдек, соғлиқни сақлаш ва таълим тизими вакилларининг ҳиссаси юқори эътироф этилди.
12 та туманга янги BYD ва маҳаллалар учун мотоцикллар
Шаҳар ҳокимлиги томонидан ички ишлар органларининг ҳаракатчанлигини ва воқеа жойига тезкор етиб боришини таъминлаш мақсадида замонавий техникалар ажратилди:
12 та BYD автомашинаси: Пойтахтнинг барча 12 та туманидаги Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаларига замонавий ва тежамкор 12 та янги BYD хизмат автомобиллари берилди;
Маҳалла инспекторларига мотоцикллар: Маҳалла фуқаролар йиғинларида ҳудуд профилактикасини олиб бораётган масъул инспекторларга тор кўчалар ва тиғиз вазиятларда тез ҳаракатланиш имконини берувчи хизмат мотоцикллари тақдим этилди;
Хизмат сифатини ошириш: Янги техникалар инспекторларнинг маҳаллабай ишлаш тизимини янада кучайтириш ҳамда фуқаролар мурожаатларига зудлик билан жавоб бериш даражасини юксалтиради.
«Энг яхши профилактика инспектори»га махсус мукофот
Байрам тадбири давомида ўз хизмат вазифасини сидқидилдан бажариб, ҳудудда жиноятчиликни жиловлашда алоҳида жонбозлик кўрсатган ходимларга махсус совринлар топширилди:
Бош соврин — Cobalt: «Олмазор туманининг энг яхши профилактика инспектори» номинациясида ғолиб деб топилган ходимга алоҳида эътироф сифатида янги Cobalt автомобили калити тантанали равишда топширилди;
Мотивация ва рағбат: Бу каби ташаббуслар маҳаллаларда тинчлик-осойишталикни таъминлаш ва жамоат хавфсизлиги соҳасида фидокорона хизмат қилаётган ходимларни янада руҳлантиришга хизмат қилади.
Пойтахт инфратузилмасини рақамлаштириш ва замонавий транспортлар билан бойитиш йўлидаги бу қадам Тошкентда жамоат тартибини ишончли муҳофаза қилиш самарадорлигини янада оширади.
Изоҳлар 0
…