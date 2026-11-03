Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди

·85·Ўзбекистон
Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳар ички ишлар органлари ходимларига хизмат самарадорлигини ошириш мақсадида 12 та BYD автомобили ва маҳалла инспекторлари учун мотоцикллар топширилди.
  • Мазкур техникалар пойтахтнинг барча 12 та туманидаги хизмат фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда воқеа жойига тезкор етиб боришни таъминлашга хизмат қилади.
  • Шунингдек, байрам тадбири доирасида «Олмазор туманининг энг яхши профилактика инспектори» деб топилган ходимга Кобалт автомобили совға қилинди.

Тошкент шаҳрида ички ишлар органлари ходимларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва хизмат самарадорлигини ошириш мақсадида тизимга янги хизмат автотранспорт воситалари тантанали равишда топширилди. Яшнобод ва Олмазор туманларида Ички ишлар органлари ташкил этилганининг 35 йиллиги муносабати билан ўтказилган тадбирлар доирасида соҳа фидойилари муносиб рағбатлантирилди.

Пойтахт тараққиёти ягона шаҳар жамоасининг ҳамкорликдаги меҳнати натижаси экани алоҳида қайд этилиб, жамоат тартибини сақлашда жонбозлик кўрсатаётган ИИО, шунингдек, соғлиқни сақлаш ва таълим тизими вакилларининг ҳиссаси юқори эътироф этилди.

Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди

12 та туманга янги BYD ва маҳаллалар учун мотоцикллар

Шаҳар ҳокимлиги томонидан ички ишлар органларининг ҳаракатчанлигини ва воқеа жойига тезкор етиб боришини таъминлаш мақсадида замонавий техникалар ажратилди:

  • 12 та BYD автомашинаси: Пойтахтнинг барча 12 та туманидаги Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаларига замонавий ва тежамкор 12 та янги BYD хизмат автомобиллари берилди;

  • Маҳалла инспекторларига мотоцикллар: Маҳалла фуқаролар йиғинларида ҳудуд профилактикасини олиб бораётган масъул инспекторларга тор кўчалар ва тиғиз вазиятларда тез ҳаракатланиш имконини берувчи хизмат мотоцикллари тақдим этилди;

  • Хизмат сифатини ошириш: Янги техникалар инспекторларнинг маҳаллабай ишлаш тизимини янада кучайтириш ҳамда фуқаролар мурожаатларига зудлик билан жавоб бериш даражасини юксалтиради.

Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди

«Энг яхши профилактика инспектори»га махсус мукофот

Байрам тадбири давомида ўз хизмат вазифасини сидқидилдан бажариб, ҳудудда жиноятчиликни жиловлашда алоҳида жонбозлик кўрсатган ходимларга махсус совринлар топширилди:

  • Бош соврин — Cobalt: «Олмазор туманининг энг яхши профилактика инспектори» номинациясида ғолиб деб топилган ходимга алоҳида эътироф сифатида янги Cobalt автомобили калити тантанали равишда топширилди;

  • Мотивация ва рағбат: Бу каби ташаббуслар маҳаллаларда тинчлик-осойишталикни таъминлаш ва жамоат хавфсизлиги соҳасида фидокорона хизмат қилаётган ходимларни янада руҳлантиришга хизмат қилади.

Пойтахт инфратузилмасини рақамлаштириш ва замонавий транспортлар билан бойитиш йўлидаги бу қадам Тошкентда жамоат тартибини ишончли муҳофаза қилиш самарадорлигини янада оширади.

Тошкент шаҳар ИИББИчки ишлар органлариBYDПрофилактика инспектори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилдиКеча 10:17Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди1 ноябр 23:42Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди7 октябр 20:27Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилди8 июл 13:32Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилди23 июн 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?