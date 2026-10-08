Автобусни эшикларини очиб ҳайдаган ҳайдовчига чора кўрилди

·21·Жамият
Автобусни эшикларини очиб ҳайдаган ҳайдовчига чора кўрилди

Тошкентда ҳаракатланаётган автобусни очиқ эшиклар билан бошқарган ҳайдовчига нисбатан интизомий чора кўрилди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда йўловчилардан бири қолдирган мурожаат ортидан «Тошшаҳартрансхизмат» мутахассислари томонидан ўрганилган.

Текширувда 2026 йил 4 октябрь куни О. Э. Д. техник жиҳатдан соз автобусни бошқараётган вақтда эшиклар очиқ ҳолда ҳаракатлангани аниқланган. Бу билан ҳайдовчи лавозим йўриқномаси талабларини бузган.

Аниқланган ҳолат бўйича ҳайдовчига интизомий жазо қўлланди. 2026 йил 5 октябрдаги 88-сонли буйруққа асосан, унга бир ойлик иш ҳақининг 10 фоизи миқдорида жарима белгиланган.

12-сонли автобус саройи раҳбарияти йўловчилардан юзага келган ноқулайликлар учун узр сўраган.

«Тошшаҳартрансхизмат»да йўловчилар хавфсизлиги ва автобуслардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилиши доимий назоратда экани маълум қилинди. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида назорат чоралари кучайтирилган.

ТошкентТошшаҳартрансхизматавтобус 88О. Э. Д.
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиТошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетди22 июн 13:55Тошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиТошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошланди16 июн 13:43Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлди6 июн 22:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетди6 июн 22:36Тошкентда автобусни эшигини очиб бошқарган ҳайдовчи жазоландиТошкентда автобусни эшигини очиб бошқарган ҳайдовчи жазоланди6 октябр 15:08Тўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочдиТўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочди4 октябр 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди