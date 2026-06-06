Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетди

·30·Жамият
Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетди

Бугун, 6 июн куни Тошкент шаҳрида йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида яна бир инсон ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ маълум қилди.

Маълумотларга кўра, соат 13:40 атрофида Бектемир туманидаги “Қўйлиқ деҳқон бозори” автобус бекати ҳудудида 45-сонли йўналишда ҳаракатланаётган Yutong русумли электробус орқага ҳаракатланаётган вақтида пиёдани уриб юборган.

Автобусни 1994 йилда туғилган, 7 йиллик ҳайдовчилик тажрибасига эга ҳайдовчи бошқарган. Ҳодиса оқибатида 1991 йилда туғилган пиёда оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган.

Мазкур ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ Тергов бўлими томонидан дастлабки ҳужжатлар расмийлаштирилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ ҳодиса муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, таъзия изҳор этди.

ТошкентТошшаҳартрансхизматЮтонгБектемирский районГУВД города Ташкента
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиБугун, 18:05Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиБугун, 17:42Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариБугун, 15:36Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиБугун, 15:20Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Бугун, 10:10Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй бердиЖиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй бердиБугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетди – Zamin.uz, 06.06.2026