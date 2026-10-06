Тошкентда автобусни эшигини очиб бошқарган ҳайдовчи жазоланди

·0·Жамият
Тошкентда автобусни эшигини очиб бошқарган ҳайдовчи жазоланди

Тошкентда автобус ҳаракатланаётган пайтда эшикларини очиқ қолдирган ҳайдовчига нисбатан интизомий чора кўрилди. Бу ҳақда «Тошшаҳартрансхизмат» АЖ маълум қилди.

Маълум бўлишича, ижтимоий тармоқларда автобус ҳайдовчиси йўловчилар хавфсизлиги талабларига риоя қилмагани ҳақида мурожаат тарқалган. Масъуллар ушбу ҳолатни ўрганиб чиққан.

Текширув жараёнида 4 октябрь куни ҳайдовчи О.Э. техник жиҳатдан соз автобусни ҳаракат вақтида эшикларини ёпмасдан бошқаргани аниқланган. Шунингдек, у лавозим йўриқномасида белгиланган талабларни бузган.

Ҳолат юзасидан ҳайдовчига интизомий жазо қўлланган. 5 октябрдаги 88-сон буйруққа асосан унинг ойлик маошининг 10 фоизи миқдорида жарима белгиланган.

«Тошшаҳартрансхизмат» йўловчилар хавфсизлиги, автобуслардан фойдаланиш қоидалари ва ҳайдовчиларнинг хизмат вазифаларига масъулият билан ёндашишини назорат қилиш кучайтирилишини маълум қилди.

12-автобус саройи раҳбарияти эса юзага келган ноқулайликлар учун йўловчилардан узр сўраган. Корхона бундай ҳолатлар яна такрорланмаслиги учун назорат чораларини кучайтирган.

Тошшаҳартрансхизматинтизомий жазоТошкентда автобус ҳаракатиавтобус ҳайдовчиси О.Э.
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочдиТўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочди4 октябр 19:01Худоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоландиХудоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоландиБугун 15:05Тошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушландиТошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушландиБугун 13:39«Биз қатори одам қолмади»: 100 ёшдан ошган ака-сингилнинг кўзга ёш келтирувчи суҳбати«Биз қатори одам қолмади»: 100 ёшдан ошган ака-сингилнинг кўзга ёш келтирувчи суҳбатиБугун 11:13Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариБугун 10:18Centrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилишиCentrum Air бортидаги воқеа: Давлат тили талаби ва йўловчининг парвоздан четлатилишиБугун 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди