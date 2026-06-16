Тошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошланди
Транспорт вазирлиги ва «Тошшаҳартрансхизмат» АЖ Тошкент шаҳрида йўловчи ташиш сифати устидан назоратни кучайтириш мақсадида рейд тадбирларини бошлади.
Маълум қилинишича, брутто-контракт тизими доирасида пойтахт жамоат транспортида белгиланган қулайлик ва хизмат кўрсатиш стандартларига риоя этилиши текширилмоқда.
Назорат тадбирлари давомида автобуслардаги кондиционерлар ишлаши ва салондаги ҳарорат кўрсаткичларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Белгиланган талабларга кўра, ёз мавсумида автобус салонидаги ҳарорат +26 даража атрофида сақланиши лозим.
Текширувлар тўғридан-тўғри йўналишларда ҳамда охирги бекатларда ўтказилмоқда.
Шу билан бирга, ҳайдовчилар билан брутто-контракт талаблари ва уларни бузганлик учун жавобгарлик юзасидан тушунтириш ишлари олиб бориляпти.
Янги баҳолаш тизимига кўра, автопаркларга тўланадиган маблағлар фақат босиб ўтилган масофага эмас, балки салон тозалиги, техник созлик ва ҳарорат меъёрларига риоя қилинишига ҳам боғлиқ бўлади.
Мутасаддиларнинг билдиришича, мониторинг ишлари доимий асосда давом эттирилади ва аниқланган камчиликлар ташувчи корхоналарнинг молиялаштирилишига бевосита таъсир кўрсатади.
…