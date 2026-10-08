Сурхондарёда ўқитувчи 16 ёшли ўқувчига шилқимлик қилди

·0·Жамият
Сурхондарёда ўқитувчи 16 ёшли ўқувчига шилқимлик қилди

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманида техникум мастери вояга етмаган ўқувчига нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилгани учун 5 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда QALAMPIR.UZ суд ҳужжатига таяниб хабар берди.

Суд ҳужжатида қайд этилишича, 25 сентябрь куни 37 ёшли эркак техникумда таҳсил олаётган 16 ёшли қизга нисбатан шаҳвоний хусусиятдаги ножўя ҳаракатларни икки марта содир этган.

Иш 6 октябрь куни Жиноят ишлари бўйича Жарқўрғон туман судида кўриб чиқилган. Суд жараёнида техникум мастери ўз айбига иқрор бўлмаган.

Унинг тушунтиришича, техникум томонидан ўқувчиларга берилиши керак бўлган оёқ кийим масаласи бўйича ота-оналардан ариза йиғиш мақсадида қизни дарсдан чақирган.

Бироқ вояга етмаган ўқувчи судда онаси иштирокида бошқача кўрсатма берган. Унинг айтишича, ўқитувчи уни алоҳида хонага чақириб, ноўрин хатти-ҳаракатлар қилган. Қиз қаршилик кўрсатиб, у ердан чиқиб кетган.

Кейинроқ ўқитувчи уни яна спортзалга чақирган. Қиз у ерга борганида ҳам эркакнинг ноўрин ҳаракатларига дуч келган ва вазиятдан фойдаланиб, жойни тарк этган.

Суд ўқитувчини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топди.

Унга 5 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Сурхондарё вилоятиЖарқўрғон туманитехникум мастеришаҳвоний шилқимлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади2 октябр 17:21Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалди25 июн 12:06Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Сурхондарёда қайнота келинига шилқимлик қилгани учун қамалдиСурхондарёда қайнота келинига шилқимлик қилгани учун қамалди23 сентябр 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди