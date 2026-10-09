Ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилган ўқитувчи ишдан бўшатилди

·0·Жамият
Ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилган ўқитувчи ишдан бўшатилди

Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон туманида 16 ёшли ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилгани учун 5 суткага маъмурий қамоққа олинган техникум устаси ишдан бўшатилди. Бу ҳақда Касбий таълим агентлиги хабар берди.

Агентлик маълумотига кўра, ҳолат аниқлангач, Жарқўрғон туманидаги 2-сон техникумда хизмат текшируви ўтказилган. Ўрганиш натижасида ўқувчига нисбатан номақбул хатти-ҳаракат содир этган ишлаб чиқариш таълими устаси К.Э.Э. билан тузилган меҳнат шартномаси қонунчиликда белгиланган тартибда бир томонлама бекор қилинган.

«Касбий таълим агентлиги ўқувчиларнинг шаъни, қадр-қиммати ва шахсий дахлсизлигига тажовуз қилувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатни қатъий қоралайди», — дейилади агентлик муносабатида.

Шунингдек, касбий таълим ташкилотларида хавфсиз ва ҳурматга асосланган муҳитни таъминлаш, бундай ҳолатларнинг олдини олиш ҳамда такрорланишига йўл қўймаслик учун назорат ва профилактика чоралари кучайтирилиши маълум қилинган.

Агентлик ўқувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг мурожаатларини ўз вақтида кўриб чиқиш ҳамда ҳар бир ҳолатга холисона муносабат билдириш бўйича масъул раҳбар ва ходимларнинг жавобгарлиги кучайтирилишини ҳам билдирган.

Аввалроқ суд техникум устасини шаҳвоний шилқимлик қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликда айбдор деб топиб, унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлагани ҳақида хабар берилган эди.

Касбий таълим агентлигиЖарқўрғон техникумиСурхондарё вилоятиТехникум устаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади2 октябр 17:21Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46Вояга етмаган ўқувчини спорт залига алдаб чақириб, шаҳвоний шилқимлик қилган педагогга суд ҳукми ўқилдиВояга етмаган ўқувчини спорт залига алдаб чақириб, шаҳвоний шилқимлик қилган педагогга суд ҳукми ўқилдиКеча 14:48Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди12 август 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди