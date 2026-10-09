Ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилган ўқитувчи ишдан бўшатилди
Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон туманида 16 ёшли ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилгани учун 5 суткага маъмурий қамоққа олинган техникум устаси ишдан бўшатилди. Бу ҳақда Касбий таълим агентлиги хабар берди.
Агентлик маълумотига кўра, ҳолат аниқлангач, Жарқўрғон туманидаги 2-сон техникумда хизмат текшируви ўтказилган. Ўрганиш натижасида ўқувчига нисбатан номақбул хатти-ҳаракат содир этган ишлаб чиқариш таълими устаси К.Э.Э. билан тузилган меҳнат шартномаси қонунчиликда белгиланган тартибда бир томонлама бекор қилинган.
«Касбий таълим агентлиги ўқувчиларнинг шаъни, қадр-қиммати ва шахсий дахлсизлигига тажовуз қилувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатни қатъий қоралайди», — дейилади агентлик муносабатида.
Шунингдек, касбий таълим ташкилотларида хавфсиз ва ҳурматга асосланган муҳитни таъминлаш, бундай ҳолатларнинг олдини олиш ҳамда такрорланишига йўл қўймаслик учун назорат ва профилактика чоралари кучайтирилиши маълум қилинган.
Агентлик ўқувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг мурожаатларини ўз вақтида кўриб чиқиш ҳамда ҳар бир ҳолатга холисона муносабат билдириш бўйича масъул раҳбар ва ходимларнинг жавобгарлиги кучайтирилишини ҳам билдирган.
Аввалроқ суд техникум устасини шаҳвоний шилқимлик қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликда айбдор деб топиб, унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлагани ҳақида хабар берилган эди.
Изоҳлар 0
…