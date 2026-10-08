Метродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилди

·3·Жамият
Метродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилди

Қозоғистон фуқароси Тошкентнинг Сергели туманига автомобиль харид қилиш мақсадида келган. Бироқ машина сотиб олиш имкони бўлмагач, ўзи билан олиб келган 10 минг АҚШ долларини йўқотиб қўйган.

Кейинчалик пуллар метро ҳудудида хизмат вазифасини бажараётган Метрополитенда хавфсизликни таъминлаш бошқармаси ходими томонидан топилган.

Шундан сўнг тегишли чоралар кўрилиб, маблағларнинг қонуний эгаси аниқланган. 10 минг АҚШ доллари белгиланган тартибда тўлиқ ҳолда эгасига қайтарилган.

Қозоғистон фуқароси пуллари қайтарилганини тасдиқлаб, ички ишлар органлари ходимларига алоҳида миннатдорлик билдирган.

«Барча пулларим қайтарилди. Ҳаммага раҳмат. Ички ишлар органлари ходимларига алоҳида миннатдорлик билдираман. Улар жуда тез ҳаракат қилишди», деган у.

Тошкент метрополитениҚозоғистон фуқаросиСергелиМетро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилдиМетродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилдиБугун 15:33Тошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошдиТошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошди29 сентябр 11:23Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиТошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқланди23 июн 12:58Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин11 сентябр 00:14Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушди10 сентябр 14:19Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқда7 июн 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди