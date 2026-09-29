Тошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошди
Тошкент метрополитени 28 сентябр куни бир суткада 1 200 124 нафар йўловчига хизмат кўрсатди. Бу кўрсаткич метро тарихида биринчи марта бир кунда 1,2 миллион нафардан ортиқ йўловчи ташилганини англатади. Бу ҳақда «Тошкент метрополитени» АЖ маъмурияти маълум қилди.
Қайд этилган натижа муносабати билан метро масъуллари 1 200 000-чи йўловчини аниқлаш учун махсус тадбир ўтказди. Белгиланган йўловчига метрополитен жамоаси томонидан эсдалик совғаси берилди.
Шунингдек, унга махсус транспорт тўлов картаси топширилди. Карта орқали унинг эгаси бир йил давомида жамоат транспортидан бепул фойдаланиши мумкин.
Метрополитен маъмуриятининг қайд этишича, бир кунда 1,2 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсатилиши Тошкент аҳолиси ва шаҳар меҳмонларининг метро хизматларига бўлган талаби ортиб бораётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…