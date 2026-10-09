Қозоғистонлик фуқаронинг йўқотган 10 минг доллари қандай топилди? (видео)
Тошкент метрополитенида ҳалоллик ва тезкорликнинг ёрқин намунаси бўлган воқеа содир бўлди. Қўшни Қозоғистондан пойтахтга автомобиль сотиб олиш мақсадида келган фуқаро метро бекатида эҳтиётсизлик оқибатида нақд 10 минг АҚШ долларини тушириб қолдирди. Ички ишлар органлари ходимларининг ҳушёрлиги ва замонавий кузатув камералари ёрдамида катта миқдордаги маблағ қисқа фурсат ичида қонуний эгасига тўлиқ ҳолда қайтарилди.
«Тошкент метрополитени» ДУК ҳамда ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бошқармаси тақдим этган тасвирлар орқали воқеа қандай содир бўлгани ва қандай ҳал этилгани маълум бўлди.
Перронда қолган бойлик: Камералар нимани муҳрлади?
Воқеа Тошкент ер усти ҳалқа метро йўлининг 3-бекатида содир бўлган:
Эҳтиётсизлик лаҳзаси: Тошкентнинг Сергели туманидаги машина бозорига борган, бироқ харид амалга ошмагач, ортига қайтаётган қўшни давлат фуқароси метро платформасида ҳаракатланаётган вақтда катта миқдордаги нақд пули тушиб қолганини пайқамай қолган;
Перрондаги ҳолат: Кузатув камераларида перрондаги сариқ чизиқ яқинида ётган оқ ўрамдаги пул дастаси аниқ кўринган;
Йўловчиларнинг ҳушёрлиги: Метрополитен перронида ҳаракатланиб кетаётган йўловчилардан бири ерда ётган ушбу пулларни кўриб уни энгашиб олади ва бу ҳақда хавфсизликни таъминлаш бўлими ходимларига маълум қилади ҳамда уни масъул ходимлар қўлига топширади.
Тезкор суриштирув ва пулни топшириш жараёни
Ҳодисадан сўнг видеокузатув тизими таҳлил қилиниб, маблағни тушириб қолдирган шахснинг шахсияти ва йўналиши аниқланди:
Қонуний эгасини излаб топиш: Ички ишлар органлари ходимлари йўқолган маблағ Қозоғистон фуқаросига тегишли эканини тезкор равишда тасдиқлаб, у билан боғланди;
Тўлиқ ҳолда топширилди: Расмийлаштириш ишларидан сўнг 10 000 АҚШ доллари миқдоридаги маблағ ўз эгасига бир доллари ҳам камайтирилмасдан, тийин-тийинигача топширилди.
«Барча пулларим қайтарилди. Ҳаммага раҳмат!»
Ўз пулларини кутилмаганда ва қисқа вақт ичида қайтариб олган Қозоғистон фуқароси Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг тезкор ва ҳалол фаолиятидан ҳайратда эканини яширмади:
«Барча пулларим тўлиқ қайтарилди. Ҳаммага катта раҳмат! Ички ишлар органлари ва метрополитен ходимларига алоҳида миннатдорлик билдираман. Улар жуда тез ва профессионал даражада ҳаракат қилишди», — дейди ўз миннатдорлигини билдирган меҳмон.
Ушбу ҳолат Тошкент метрополитенида хавфсизлик ва назорат тизимининг юқори даражада йўлга қўйилгани ҳамда соҳа ходимларининг юксак масъулият ва бурчига садоқатини яна бир бор амалда исботлади.
Изоҳлар 0
…