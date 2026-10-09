Қозоғистонлик фуқаронинг йўқотган 10 минг доллари қандай топилди? (видео)

·4·Жамият
Қозоғистонлик фуқаронинг йўқотган 10 минг доллари қандай топилди? (видео)

Тошкент метрополитенида ҳалоллик ва тезкорликнинг ёрқин намунаси бўлган воқеа содир бўлди. Қўшни Қозоғистондан пойтахтга автомобиль сотиб олиш мақсадида келган фуқаро метро бекатида эҳтиётсизлик оқибатида нақд 10 минг АҚШ долларини тушириб қолдирди. Ички ишлар органлари ходимларининг ҳушёрлиги ва замонавий кузатув камералари ёрдамида катта миқдордаги маблағ қисқа фурсат ичида қонуний эгасига тўлиқ ҳолда қайтарилди.

«Тошкент метрополитени» ДУК ҳамда ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бошқармаси тақдим этган тасвирлар орқали воқеа қандай содир бўлгани ва қандай ҳал этилгани маълум бўлди.

Перронда қолган бойлик: Камералар нимани муҳрлади?

Воқеа Тошкент ер усти ҳалқа метро йўлининг 3-бекатида содир бўлган:

  • Эҳтиётсизлик лаҳзаси: Тошкентнинг Сергели туманидаги машина бозорига борган, бироқ харид амалга ошмагач, ортига қайтаётган қўшни давлат фуқароси метро платформасида ҳаракатланаётган вақтда катта миқдордаги нақд пули тушиб қолганини пайқамай қолган;

  • Перрондаги ҳолат: Кузатув камераларида перрондаги сариқ чизиқ яқинида ётган оқ ўрамдаги пул дастаси аниқ кўринган;

  • Йўловчиларнинг ҳушёрлиги: Метрополитен перронида ҳаракатланиб кетаётган йўловчилардан бири ерда ётган ушбу пулларни кўриб уни энгашиб олади ва бу ҳақда хавфсизликни таъминлаш бўлими ходимларига маълум қилади ҳамда уни масъул ходимлар қўлига топширади.

Тезкор суриштирув ва пулни топшириш жараёни

Ҳодисадан сўнг видеокузатув тизими таҳлил қилиниб, маблағни тушириб қолдирган шахснинг шахсияти ва йўналиши аниқланди:

  • Қонуний эгасини излаб топиш: Ички ишлар органлари ходимлари йўқолган маблағ Қозоғистон фуқаросига тегишли эканини тезкор равишда тасдиқлаб, у билан боғланди;

  • Тўлиқ ҳолда топширилди: Расмийлаштириш ишларидан сўнг 10 000 АҚШ доллари миқдоридаги маблағ ўз эгасига бир доллари ҳам камайтирилмасдан, тийин-тийинигача топширилди.

«Барча пулларим қайтарилди. Ҳаммага раҳмат!»

Ўз пулларини кутилмаганда ва қисқа вақт ичида қайтариб олган Қозоғистон фуқароси Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг тезкор ва ҳалол фаолиятидан ҳайратда эканини яширмади:

«Барча пулларим тўлиқ қайтарилди. Ҳаммага катта раҳмат! Ички ишлар органлари ва метрополитен ходимларига алоҳида миннатдорлик билдираман. Улар жуда тез ва профессионал даражада ҳаракат қилишди», — дейди ўз миннатдорлигини билдирган меҳмон.

Ушбу ҳолат Тошкент метрополитенида хавфсизлик ва назорат тизимининг юқори даражада йўлга қўйилгани ҳамда соҳа ходимларининг юксак масъулият ва бурчига садоқатини яна бир бор амалда исботлади.

Тошкент метрополитениҚозоғистон фуқаросиДУКИИВ Транспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилдиМетродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилдиКеча 15:33Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Қашқадарёда «жин чиқариш» маросимидан сўнг фуқаронинг жағи қийшайгани айтилмоқдаҚашқадарёда «жин чиқариш» маросимидан сўнг фуқаронинг жағи қийшайгани айтилмоқдаКеча 14:54Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилди21 сентябр 12:37Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?4 август 23:25Адлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиАдлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқарди3 август 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди