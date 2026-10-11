Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкин
Тошкент шаҳар Кенгаши метро вагонлари паркини янгилаш бўйича 14 та янги поезд таркибини харид қилиш концепциясини маъқуллади. Режага кўра, ҳар бир поезд бешта вагондан иборат бўлади. Жами 70 та вагон сотиб олиш кўзда тутилган. Ҳозирча бу фақат концепция бўлиб, етказиб берувчи компания танланиши, харид қиймати ва шартлари кейинчалик аниқланиши керак.
Ҳужжатни тайёрлаш жараёнида беш ва олти вагонли поездларни харид қилиш вариантлари кўриб чиқилган. Бироқ Чилонзор, Ўзбекистон ва Юнусобод йўналишларидаги станциялар платформаларининг узунлиги ҳисобга олиниб, беш вагонли таркиб танланган.
Ушбу йўналишлар қурилишида платформалар узунлиги тахминан 100 метр қилиб белгиланган. Бу эса ҳар бири қарийб 20 метр бўлган бешта стандарт вагондан иборат поездларни жойлаштириш имконини беради. Олти вагонли таркиблар эса энг қисқа платформаларга сиғмайди. Бундай поездлардан фойдаланиш учун станцияларни қимматга тушадиган реконструкциядан ўтказиш талаб этилади.
Янги вагонлар метро паркини кенгайтириш ва бир неча ўн йилдан бери ишлатилаётган эски вагонларни босқичма-босқич алмаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Режага мувофиқ, поездларни етказиб бериш, қабул қилиш ва фойдаланишга топшириш жараёни 10 ой ичида амалга оширилиши белгиланган. Лойиҳанинг умумий инвестиция даври 2026–2027 йилларни қамраб олади.
Агар зарурат туғилса, янги поездлар етказиб берилаётган даврда уларга хизмат кўрсатиш учун депо ва техник хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш ҳам режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…