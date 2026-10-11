Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкин

·0·Ўзбекистон
Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкин

Тошкент шаҳар Кенгаши метро вагонлари паркини янгилаш бўйича 14 та янги поезд таркибини харид қилиш концепциясини маъқуллади. Режага кўра, ҳар бир поезд бешта вагондан иборат бўлади. Жами 70 та вагон сотиб олиш кўзда тутилган. Ҳозирча бу фақат концепция бўлиб, етказиб берувчи компания танланиши, харид қиймати ва шартлари кейинчалик аниқланиши керак.

Ҳужжатни тайёрлаш жараёнида беш ва олти вагонли поездларни харид қилиш вариантлари кўриб чиқилган. Бироқ Чилонзор, Ўзбекистон ва Юнусобод йўналишларидаги станциялар платформаларининг узунлиги ҳисобга олиниб, беш вагонли таркиб танланган.

Ушбу йўналишлар қурилишида платформалар узунлиги тахминан 100 метр қилиб белгиланган. Бу эса ҳар бири қарийб 20 метр бўлган бешта стандарт вагондан иборат поездларни жойлаштириш имконини беради. Олти вагонли таркиблар эса энг қисқа платформаларга сиғмайди. Бундай поездлардан фойдаланиш учун станцияларни қимматга тушадиган реконструкциядан ўтказиш талаб этилади.

Янги вагонлар метро паркини кенгайтириш ва бир неча ўн йилдан бери ишлатилаётган эски вагонларни босқичма-босқич алмаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Режага мувофиқ, поездларни етказиб бериш, қабул қилиш ва фойдаланишга топшириш жараёни 10 ой ичида амалга оширилиши белгиланган. Лойиҳанинг умумий инвестиция даври 2026–2027 йилларни қамраб олади.

Агар зарурат туғилса, янги поездлар етказиб берилаётган даврда уларга хизмат кўрсатиш учун депо ва техник хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш ҳам режалаштирилган.

Тошкент метросиЯнги вагонларМетроТошкент шаҳар КенгашиТранспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушди10 сентябр 14:19Метродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилдиМетродан топилган 10 минг доллар эгасига қайтарилди8 октябр 15:33Тошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошдиТошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошди29 сентябр 11:23Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин11 сентябр 00:14Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиТошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқланди23 июн 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади