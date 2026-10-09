Тошкентда кесарча кесишдан сўнг оғир аҳволга тушган аёл иши текширилмоқда

·41·Жамият
Тошкентда кесарча кесишдан сўнг оғир аҳволга тушган аёл иши текширилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида 2026 йил 24 апрелда 9-сон туманлараро перинатал марказига мурожаат қилган фуқаро М.М.да эпидурал оғриқсизлантиришдан сўнг артериал қон босими кескин пасайиб, юрак фаолияти тўхтаган.
  • Шифокорлар томонидан юрак-ўпка реанимацияси ўтказилиб, кесарча кесиш амалиёти билан тирик ўғил чақалоқ дунёга келтирилган, аммо аёлда юқори спинал блок, қон босимининг пасайиши ва гипоксия кузатилган.

Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида кесарча кесиш амалиётидан сўнг оғир аҳволга тушган аёл олти ойдан буён кома ҳолатида экани ҳақида хабарлар тарқалди. Тошкент шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси ҳолат юзасидан расмий маълумот берди.

Бошқарма маълумотига кўра, фуқаро М.М. 2026 йил 24 апрель куни ҳомиладорликнинг 38-ҳафтасида қорин пастки қисми ва бел соҳасидаги кучли оғриқлардан шикоят қилиб, Тошкент шаҳар 9-сон туманлараро перинатал марказига мурожаат қилган. У туғруқ бўлимига ётқизилган.

Туғруқ жараёнида аёлга эпидурал оғриқсизлантириш амалиёти ўтказилган. Шундан сўнг унинг артериал қон босими кескин пасайиб, периферик пульси аниқланмаган ва юрак фаолияти тўхтаган.

Шифокорлар зудлик билан юрак-ўпка реанимациясини ўтказган. Юрак фаолияти тикланганидан кейин кесарча кесиш амалиёти бажарилиб, тирик ўғил чақалоқ дунёга келтирилган.

Аёлда юқори спинал блок, қон босимининг пасайиши ва гипоксия — организмда кислород етишмовчилиги кузатилгани сабабли у узоқ муддат сунъий ўпка вентиляциясида қолган.

Бемор 24–27 апрель кунлари перинатал марказнинг жонлантириш бўлимида даволанган. Кейинчалик реанимобилда Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг нейрореанимация бўлимига ўтказилган.

Тошкент шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси ўтказган хизмат текшируви хулосасига кўра, беморга кўрсатилган тиббий ёрдам амалдаги миллий клиник протоколларга мувофиқ амалга оширилган. Бошқарма юзага келган юқори спинал блокни кам учрайдиган анестезиологик асоратлардан бири сифатида баҳолаган.

Шу билан бирга, ҳодисанинг барча ҳолатларига ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган.

Ҳозирда Учтепа туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Тошкент шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармасиУчтепа туманиКесарча кесиш амалиётиРеспублика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қизНавоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қиз26 сентябр 14:48Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келди25 август 13:175 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди26 сентябр 12:4010 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди16 июл 16:51Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Самарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиСамарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилди7 июн 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди