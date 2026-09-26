Навоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қиз
Навоий шаҳрида яшовчи М. Фармонова учун оилавий ҳаётидаги унутилмас кунлардан бири бўлди. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Навоий филиалида аёл уч эгизак — икки ўғил ва бир қизни дунёга келтирди.
Туғруқ кесарча кесиш амалиёти орқали амалга оширилган. Жараёнда филиалнинг малакали акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматологлари иштирок этган.
Шифокорлар жамоаси томонидан туғруқ жараёни муваффақиятли ўтказилган.
Чақалоқларнинг вазни қанча?
Дунёга келган уч эгизакнинг вазни турлича бўлган:
Чақалоқ Жинси Вазни
1-чақалоқ Ўғил 2 300 грамм
2-чақалоқ Ўғил 2 160 грамм
3-чақалоқ Қиз 1 670 грамм
Она ва чақалоқларнинг аҳволи яхши
Ҳозирда она ва учала чақалоқ малакали тиббиёт ходимлари назоратида. Маълумотларга кўра, уларнинг барчаси ўзларини яхши ҳис қилмоқда.
Бир оилада бирданига уч нафар фарзанднинг дунёга келиши яқинлари учун катта қувончли воқеага айланди.
Изоҳлар 0
…