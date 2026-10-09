Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)

·4·Жамият
Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Муниса Ризаева ўзининг ашаддий мухлисаси бўлган келинчакнинг никоҳ базмига ташриф буюриб, унинг ҳаётидаги энг муҳим кунини чинакам эртакка айлантирди.
  • Хонанда ўзининг самимийлиги ва олийжаноблиги билан барчанинг олқишига сазовор бўлди.
  • Унинг мухлисасига кўрсатган бундай эҳтироми санъаткор ва халқ ўртасидаги самимий ришталарнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.

Ўзбек эстрадасининг энг ёрқин ва талабгир юлдузларидан бири Муниса Ризаева навбатдаги тўй оқшомларидан бирида ўзининг самимийлиги ва олийжаноблиги билан барчанинг олқишига сазовор бўлди. Хонанда ўзининг ашаддий мухлисаси бўлган келинчакнинг никоҳ базмига ташриф буюриб, унинг ҳаётидаги энг муҳим кунини чинакам эртакка айлантирди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолавҳаларда санъаткорнинг даврага кириб келиши, келинчак билан дийдорлашув лаҳзалари ва меҳмонларга улашган юқори кайфияти мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.

Меҳрли қучоқ ва кўздаги қувонч: Келинчакнинг кутилмаган бахти

Тўйхона тўрида юз берган ҳолат кечанинг энг таъсирли нуқтасига айланди:

  • Самимий бағрига босиш: Муниса Ризаева саҳнага чиқиши биланоқ уни ҳаяжон ва кўз ёшлари билан кутиб олган келинчак томон ошиқди ҳамда уни самимий бағрига босди;

  • Орзудаги учрашув: Ўз севимли хонандасини тўйида кўрган келинчакнинг чексиз қувончи ва ҳаяжони кадрларда яққол акс этиб, йиғилганларни тўлқинлантирди;

  • Эркин ва креатив образ: Хонанда ушбу кеча учун оқ рангли кенг услубдаги бежирим кўйлак, қора юбка, нафис марварид тақинчоқлар ва қора қўлқопдан иборат ноодатий, замонавий саҳна либосини танлаган.

Даврани «портлатган» хитлар ва биргаликдаги рақслар

Муниса Ризаева тўйхонага кириб келиши билан оқшом муҳити тубдан ўзгарди ва ҳақиқий байрамона руҳ ҳукм сурди:

  • Жонли ижро ва тўхтовсиз рақс: Санъаткор ўзининг энг шўх ва машҳур қўшиқларини куйлар экан, келин ва куёв ҳамда даврадаги барча меҳмонлар бир дақиқа ҳам тўхтамай унга жўр бўлишди;

  • Келин-куёв билан бир сафда: Хонанда келин-куёвнинг ёнидан бир қадам ҳам жилмасдан, улар билан ёнма-ён рақсга тушиб, уларга чексиз бахт ва тотувлик тилади;

  • Меҳмонларнинг жўшқинлиги: Залдаги барча ёшдаги меҳмонлар қўлларида телефон билан ушбу ноёб онларни видеога муҳрлашга ошиқди.

Мухлислар олқиши: «Ҳақиқий халқ суйган санъаткор»

Никоҳ оқшомидан олинган фото ва видеолавҳалар тез орада Instagram ва Telegram каналларида вирус даражасида тарқалди:

  • Ижобий изоҳлар ёмғири: Интернет фойдаланувчилари хонанданинг мухлисларига бўлган самимий ва илиқ муносабатини алоҳида эътироф этиб, унинг кибру ҳаводан холи эканлигини юқори баҳоладилар;

  • Энг яхши тўёна: Мухлислар севимли ижрочининг тўйга ташрифи келинчак учун умрбод унутилмас энг гўзал тўёна бўлганини қайд этишди.

Муниса Ризаеванинг мухлисасига кўрсатган бундай эҳтироми санъаткор ва халқ ўртасидаги самимий ришталарнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.

Муниса РизаеваТўй оқшомКелинчакInstagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)16 август 12:14Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)Бугун 10:39Тошкентда кесарча кесишдан сўнг оғир аҳволга тушган аёл иши текширилмоқдаТошкентда кесарча кесишдан сўнг оғир аҳволга тушган аёл иши текширилмоқдаБугун 10:00Бухоро суд раиси хонасидан топилган 50 минг доллар юзасидан текширув бошландиБухоро суд раиси хонасидан топилган 50 минг доллар юзасидан текширув бошландиБугун 09:22Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган отанинг самимий ҳазили кенг муҳокамадаИжтимоий тармоқларда қиз узатаётган отанинг самимий ҳазили кенг муҳокамадаБугун 09:01«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқардиБугун 08:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди