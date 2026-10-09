Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Муниса Ризаева ўзининг ашаддий мухлисаси бўлган келинчакнинг никоҳ базмига ташриф буюриб, унинг ҳаётидаги энг муҳим кунини чинакам эртакка айлантирди.
- Хонанда ўзининг самимийлиги ва олийжаноблиги билан барчанинг олқишига сазовор бўлди.
- Унинг мухлисасига кўрсатган бундай эҳтироми санъаткор ва халқ ўртасидаги самимий ришталарнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.
Ўзбек эстрадасининг энг ёрқин ва талабгир юлдузларидан бири Муниса Ризаева навбатдаги тўй оқшомларидан бирида ўзининг самимийлиги ва олийжаноблиги билан барчанинг олқишига сазовор бўлди. Хонанда ўзининг ашаддий мухлисаси бўлган келинчакнинг никоҳ базмига ташриф буюриб, унинг ҳаётидаги энг муҳим кунини чинакам эртакка айлантирди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолавҳаларда санъаткорнинг даврага кириб келиши, келинчак билан дийдорлашув лаҳзалари ва меҳмонларга улашган юқори кайфияти мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.
Меҳрли қучоқ ва кўздаги қувонч: Келинчакнинг кутилмаган бахти
Тўйхона тўрида юз берган ҳолат кечанинг энг таъсирли нуқтасига айланди:
Самимий бағрига босиш: Муниса Ризаева саҳнага чиқиши биланоқ уни ҳаяжон ва кўз ёшлари билан кутиб олган келинчак томон ошиқди ҳамда уни самимий бағрига босди;
Орзудаги учрашув: Ўз севимли хонандасини тўйида кўрган келинчакнинг чексиз қувончи ва ҳаяжони кадрларда яққол акс этиб, йиғилганларни тўлқинлантирди;
Эркин ва креатив образ: Хонанда ушбу кеча учун оқ рангли кенг услубдаги бежирим кўйлак, қора юбка, нафис марварид тақинчоқлар ва қора қўлқопдан иборат ноодатий, замонавий саҳна либосини танлаган.
Даврани «портлатган» хитлар ва биргаликдаги рақслар
Муниса Ризаева тўйхонага кириб келиши билан оқшом муҳити тубдан ўзгарди ва ҳақиқий байрамона руҳ ҳукм сурди:
Жонли ижро ва тўхтовсиз рақс: Санъаткор ўзининг энг шўх ва машҳур қўшиқларини куйлар экан, келин ва куёв ҳамда даврадаги барча меҳмонлар бир дақиқа ҳам тўхтамай унга жўр бўлишди;
Келин-куёв билан бир сафда: Хонанда келин-куёвнинг ёнидан бир қадам ҳам жилмасдан, улар билан ёнма-ён рақсга тушиб, уларга чексиз бахт ва тотувлик тилади;
Меҳмонларнинг жўшқинлиги: Залдаги барча ёшдаги меҳмонлар қўлларида телефон билан ушбу ноёб онларни видеога муҳрлашга ошиқди.
Мухлислар олқиши: «Ҳақиқий халқ суйган санъаткор»
Никоҳ оқшомидан олинган фото ва видеолавҳалар тез орада Instagram ва Telegram каналларида вирус даражасида тарқалди:
Ижобий изоҳлар ёмғири: Интернет фойдаланувчилари хонанданинг мухлисларига бўлган самимий ва илиқ муносабатини алоҳида эътироф этиб, унинг кибру ҳаводан холи эканлигини юқори баҳоладилар;
Энг яхши тўёна: Мухлислар севимли ижрочининг тўйга ташрифи келинчак учун умрбод унутилмас энг гўзал тўёна бўлганини қайд этишди.
Муниса Ризаеванинг мухлисасига кўрсатган бундай эҳтироми санъаткор ва халқ ўртасидаги самимий ришталарнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.
Изоҳлар 0
…