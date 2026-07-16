«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди

·0·Жамият
«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди

Видеолардан кадрлар

Тошкент метросининг Ер усти ҳалқа йўналишидаги «Турон» бекатида шифтнинг декоратив қоплама қисмлари йўловчилар платформасига қулаб тушди. Ҳодиса оқибатида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган, бекатда поездлар ҳаракати эса вақтинча тўхтатилган.

Ҳодиса кундузи содир бўлган

«Тошкент метрополитени» маълумотига кўра, воқеа 16 июль куни соат 14:34 да «Турон» бекатида юз берган.

Шифтнинг бир қисми силжиб, бекат майдонига тушган. Жароҳатланган икки нафар йўловчига воқеа жойининг ўзида зарур биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳам ҳодисани тасдиқлаб, дастлабки маълумотларга кўра, бекат шифт конструкциясининг декоратив қисми шикастланганини билдирди.

Ҳодиса сабабини махсус комиссия ўрганмоқда

Айни пайтда метрополитен мутахассислари ва тегишли ташкилотлар бекатдаги конструкцияларни визуал ҳамда техник кўрикдан ўтказмоқда.

Ҳодисанинг аниқ сабабларини белгилаш учун махсус комиссия тузилган. Шу билан бирга, шикастланган қисмларни тиклаш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш ишлари олиб борилмоқда.

Йўловчилар учун бепул автобуслар қўйилди

Текширув ва таъмирлаш ишлари туфайли «Турон» бекатида поездлар ҳаракати вақтинча чекланган.

Йўловчиларнинг манзилига етиб олишини таъминлаш мақсадида «Қипчоқ» ва «Қурувчилар» бекатлари оралиғида бепул метробуслар ҳаракати йўлга қўйилди.

Шаҳар ҳокимлиги маълумотига кўра, бекатга туташ йўналишларга саккизта қўшимча автобус чиқарилган. Уларнинг ҳаракатланиш оралиғи уч дақиқани ташкил этади. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари эса ҳудудда транспорт қатновини тартибга солмоқда.

Метрополитен йўловчилардан узр сўради

«Тошкент метрополитени» ДУК юзага келган вақтинчалик ноқулайликлар учун йўловчилардан узр сўради.

Компания баёнотида йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш энг устувор вазифа экани таъкидланди. Бекатда ҳаракат қачон тўлиқ тикланиши техник ўрганиш ва таъмирлаш ишлари якунланганидан кейин маълум қилиниши кутилмоқда.

Сизнингча, янги ва амалдаги метро бекатларида техник назоратни янада кучайтириш керакми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиАбдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиБугун, 18:1510 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келдиБугун, 16:51iPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиiPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиБугун, 16:46Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиТошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиБугун, 16:42Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Бугун, 16:31Маҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиМаҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиБугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда