«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди
Видеолардан кадрлар
Тошкент метросининг Ер усти ҳалқа йўналишидаги «Турон» бекатида шифтнинг декоратив қоплама қисмлари йўловчилар платформасига қулаб тушди. Ҳодиса оқибатида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган, бекатда поездлар ҳаракати эса вақтинча тўхтатилган.
Ҳодиса кундузи содир бўлган
«Тошкент метрополитени» маълумотига кўра, воқеа 16 июль куни соат 14:34 да «Турон» бекатида юз берган.
Шифтнинг бир қисми силжиб, бекат майдонига тушган. Жароҳатланган икки нафар йўловчига воқеа жойининг ўзида зарур биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳам ҳодисани тасдиқлаб, дастлабки маълумотларга кўра, бекат шифт конструкциясининг декоратив қисми шикастланганини билдирди.
Ҳодиса сабабини махсус комиссия ўрганмоқда
Айни пайтда метрополитен мутахассислари ва тегишли ташкилотлар бекатдаги конструкцияларни визуал ҳамда техник кўрикдан ўтказмоқда.
Ҳодисанинг аниқ сабабларини белгилаш учун махсус комиссия тузилган. Шу билан бирга, шикастланган қисмларни тиклаш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш ишлари олиб борилмоқда.
Йўловчилар учун бепул автобуслар қўйилди
Текширув ва таъмирлаш ишлари туфайли «Турон» бекатида поездлар ҳаракати вақтинча чекланган.
Йўловчиларнинг манзилига етиб олишини таъминлаш мақсадида «Қипчоқ» ва «Қурувчилар» бекатлари оралиғида бепул метробуслар ҳаракати йўлга қўйилди.
Шаҳар ҳокимлиги маълумотига кўра, бекатга туташ йўналишларга саккизта қўшимча автобус чиқарилган. Уларнинг ҳаракатланиш оралиғи уч дақиқани ташкил этади. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари эса ҳудудда транспорт қатновини тартибга солмоқда.
Метрополитен йўловчилардан узр сўради
«Тошкент метрополитени» ДУК юзага келган вақтинчалик ноқулайликлар учун йўловчилардан узр сўради.
Компания баёнотида йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш энг устувор вазифа экани таъкидланди. Бекатда ҳаракат қачон тўлиқ тикланиши техник ўрганиш ва таъмирлаш ишлари якунланганидан кейин маълум қилиниши кутилмоқда.
Сизнингча, янги ва амалдаги метро бекатларида техник назоратни янада кучайтириш керакми?
…