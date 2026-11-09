Ўрикзорда ғалати ҳодиса: аёл юқори кучланишли электр устунидан ўзини ташамоқчи бўлди

·16·Жамият
Ўрикзорда ғалати ҳодиса: аёл юқори кучланишли электр устунидан ўзини ташамоқчи бўлди

Ижтимоий тармоқларда Ўрикзор ҳудудида содир бўлган ноодатий ва хавфли ҳодиса акс этган видеолар тарқалди. Унда бир аёл юқори кучланишли электр узатиш линиясига тегишли темир устунга чиқиб олиб, ундан тушишни истамаётгани тасвирланган.

Гувоҳларнинг айтишича, атрофдагилар аёлни пастга туширишга бир неча бор уринган. Ҳатто унга пул бериш таклиф қилинган бўлса-да, у устунни маҳкам ушлаб, жойидан қимирламаган.

Шундан сўнг воқеа жойига тегишли хизмат ходимлари етиб келиб, аёлни хавфсиз тарзда пастга туширишган.

Мазкур ҳолат акс этган видеолар интернет фойдаланувчилари орасида турли мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар вазиятга ҳазиломуз муносабат билдирган бўлса, бундай ҳолатни кулги эмас, инсон ҳаёти ва хавфсизлиги билан боғлиқ жиддий вазият сифатида баҳолаш лозим.

Ҳозирча аёл нима сабабдан электр устунига чиққани ва унинг соғлиғи ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Ўрикзорэлектр устунифавқулодда ҳолат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилди28 июл 12:34Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиАндижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилди10 июл 23:56Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...28 октябр 17:47Боғчада болани ток уриши ортидан мансабдорлар жавобгарликка тортилиши мумкинБоғчада болани ток уриши ортидан мансабдорлар жавобгарликка тортилиши мумкин7 октябр 15:18Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?12 август 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади