2,5 млн долларлик жанг: Синдаров ва Гукеш 5 соатлик марафонга қандай тайёрланмоқда?

·14·Спорт
2,5 млн долларлик жанг: Синдаров ва Гукеш 5 соатлик марафонга қандай тайёрланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсариянинг Женева шаҳрида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасида 2,5 миллион долларлик шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги баҳси бўлиб ўтади.
  • 24 ноябрдан 12 декабргача давом этадиган мусобақада ғолиб 14 та классик партия якунига кўра биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаш орқали аниқланади.

Ўзбекистон шахмат тарихидаги энг муҳим ва интиқлик билан кутилаётган воқеага оз фурсат қолмоқда. Швейцариянинг Женева шаҳри мезбонлик қиладиган жаҳон чемпионлиги баҳсида ҳамюртимиз, даъвогарлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши доска қаршисига ўтиради.

Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) ушбу тарихий тўқнашувнинг расмий регламенти ва вақт назорати тартибини тасдиқлади. Тақдим этилган формат классик шахматнинг энг мураккаб ва жисмоний матонат талаб қилувчи шартларидан бири экани билан ажралиб туради.

Ҳар бир партия 5 соатдан кўпроқ давом этади: Вақт назорати қандай?

Турнир қоидаларига кўра, гроссмейстерлар ҳар бир юриш устида узоқ ва чуқур ўйлашлари учун қуйидаги вақт тақсимоти жорий этилган:

  • Дастлабки 40 та юриш учун: Ҳар иккала шахматчига 120 дақиқадан (2 соат) вақт ажратилади;

  • 41-юришдан бошлаб: Иштирокчиларнинг қолган ўйини учун яна 30 дақиқа қўшиб берилади;

  • Қўшимча сониялар: 41-юришдан эътиборан ҳар бир амалга оширилган юриш учун 30 сониядан вақт қўшиб борилади.

Ушбу вақт назорати классик шахматдаги энг узоқ давом этадиган форматлардан бири ҳисобланади. Натижада битта партиянинг ўзи 5-6 соатгача чўзилиши ва спортчилардан нафақат юксак интеллект, балки катта психологик чидам ҳамда жисмоний бардош талаб қилиши кутилмоқда.

Тож жангининг асосий кўрсаткичлари

Жаҳон чемпионлиги матчининг барча муҳим тафсилотлари қуйидаги жадвалда жамланган:

Кўрсаткич

Белгиланган меъёр / Тафсилот

Мусобақа ўтказиладиган сана

24 ноябрдан 12 декабргача

Мезбон шаҳар ва маскан

Женева (Швейцария), Мартин Бодмер фонди

Партиялар сони

14 та классик баҳс

Ғалаба учун керакли натижа

Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаш

Ҳисоб 7:7 бўлган ҳолатда

Ғолиб тезкор шахмат (тай-брейк) орқали аниқланади

Умумий соврин жамғармаси

2,5 миллион АҚШ доллари

Муросасиз баҳс интригаси

14 та классик партия якунига кўра биринчи бўлиб 7,5 очко жамғарган гроссмейстер шахмат тожининг янги эгасига айланади. Агар асосий баҳслар дуранг (7:7) билан тугаса, жаҳон тожи эгаси тай-брейк баҳсларида (рапид ва блиц) ҳал бўлади.

Ўзбекистонлик 20 ёшли Жавоҳир Синдаров ушбу баҳсда ўз авлодининг энг кучли гроссмейстерларидан бирига қарши доска узра миллий шахмат мактабимизнинг юксак маҳоратини намойиш этишга шайланмоқда.

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммаражуFIDEЖаҳон шахмат чемпионлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Гукеш билан бўладиган тарихий Жаҳон тожи баҳси имкониятларини баҳоладиЖавоҳир Синдаров Гукеш билан бўладиган тарихий Жаҳон тожи баҳси имкониятларини баҳолади6 ноябр 15:12Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?1 октябр 10:29Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12FIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилдиFIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилди31 октябр 12:10Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?