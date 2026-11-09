2,5 млн долларлик жанг: Синдаров ва Гукеш 5 соатлик марафонга қандай тайёрланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Швейсариянинг Женева шаҳрида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасида 2,5 миллион долларлик шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги баҳси бўлиб ўтади.
- 24 ноябрдан 12 декабргача давом этадиган мусобақада ғолиб 14 та классик партия якунига кўра биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаш орқали аниқланади.
Ўзбекистон шахмат тарихидаги энг муҳим ва интиқлик билан кутилаётган воқеага оз фурсат қолмоқда. Швейцариянинг Женева шаҳри мезбонлик қиладиган жаҳон чемпионлиги баҳсида ҳамюртимиз, даъвогарлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши доска қаршисига ўтиради.
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) ушбу тарихий тўқнашувнинг расмий регламенти ва вақт назорати тартибини тасдиқлади. Тақдим этилган формат классик шахматнинг энг мураккаб ва жисмоний матонат талаб қилувчи шартларидан бири экани билан ажралиб туради.
Ҳар бир партия 5 соатдан кўпроқ давом этади: Вақт назорати қандай?
Турнир қоидаларига кўра, гроссмейстерлар ҳар бир юриш устида узоқ ва чуқур ўйлашлари учун қуйидаги вақт тақсимоти жорий этилган:
Дастлабки 40 та юриш учун: Ҳар иккала шахматчига 120 дақиқадан (2 соат) вақт ажратилади;
41-юришдан бошлаб: Иштирокчиларнинг қолган ўйини учун яна 30 дақиқа қўшиб берилади;
Қўшимча сониялар: 41-юришдан эътиборан ҳар бир амалга оширилган юриш учун 30 сониядан вақт қўшиб борилади.
Ушбу вақт назорати классик шахматдаги энг узоқ давом этадиган форматлардан бири ҳисобланади. Натижада битта партиянинг ўзи 5-6 соатгача чўзилиши ва спортчилардан нафақат юксак интеллект, балки катта психологик чидам ҳамда жисмоний бардош талаб қилиши кутилмоқда.
Тож жангининг асосий кўрсаткичлари
Жаҳон чемпионлиги матчининг барча муҳим тафсилотлари қуйидаги жадвалда жамланган:
Кўрсаткич
Белгиланган меъёр / Тафсилот
Мусобақа ўтказиладиган сана
24 ноябрдан 12 декабргача
Мезбон шаҳар ва маскан
Женева (Швейцария), Мартин Бодмер фонди
Партиялар сони
14 та классик баҳс
Ғалаба учун керакли натижа
Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаш
Ҳисоб 7:7 бўлган ҳолатда
Ғолиб тезкор шахмат (тай-брейк) орқали аниқланади
Умумий соврин жамғармаси
2,5 миллион АҚШ доллари
Муросасиз баҳс интригаси
14 та классик партия якунига кўра биринчи бўлиб 7,5 очко жамғарган гроссмейстер шахмат тожининг янги эгасига айланади. Агар асосий баҳслар дуранг (7:7) билан тугаса, жаҳон тожи эгаси тай-брейк баҳсларида (рапид ва блиц) ҳал бўлади.
Ўзбекистонлик 20 ёшли Жавоҳир Синдаров ушбу баҳсда ўз авлодининг энг кучли гроссмейстерларидан бирига қарши доска узра миллий шахмат мактабимизнинг юксак маҳоратини намойиш этишга шайланмоқда.
Изоҳлар 0
…