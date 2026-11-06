4 соатлик пойлов ва қочиб қутулган жабрланувчи: Тошкентдаги одам ўғирлаш тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида буюртма асосида одам ўғирлаш ва тан жароҳати етказиш билан шуғулланган икки нафар рецидивист қўлга олинди.
- Жиноят жабрланувчилардан бири ҳаракатдаги машинадан қочиб чиқиб, Ички ишлар вазирлигига мурожаат қилганидан сўнг фош этилди.
- Тергов давомида гумонланувчилар 23 ва 28 ёшли шахслар экани, улар иккинчи нишондаги шахсни тўрт соат давомида пойлагани ва Telegram орқали электрошокер ишлатиш бўйича кўрсатма олгани аниқланди.
Тошкент шаҳрида буюртма асосида фуқароларни ўғирлаб кетиш ва уларга тан жароҳати етказиш режаси билан шуғулланган жиноий гуруҳ фош этилди. Ички ишлар вазирлиги хабарига кўра, Тезкор қидирув департаменти томонидан ўтказилган тезкор амалиёт натижасида икки нафар хавфли рецидивист далилий ашёлар билан қўлга олинди.
Мазкур мудҳиш жиноятнинг илдизи жабрланувчилардан бирининг машинадан қочиб чиқиб, ҳуқуқ-тартибот идораларига зудлик билан мурожаат қилиши ортидан очилди.
«Болта, электрошокер ва буюртма»: Жиноят изи қандай топилди?
Ички ишлар вазирлиги тарқатган расмий маълумотларга кўра, ҳодисалар занжири қуйидагича ривожланган:
Жабрланувчининг қочиб қутулиши: Номаълум шахслар томонидан мажбуран автомобилга миндириб олиб кетилаётган фуқаро кучли қаршилик кўрсатиб, ҳаракатдаги машинадан қочишга эришган ва тўғри ИИВга мурожаат қилган;
Гумонланувчилар ва юкхонадаги топилма: Қўлга олинган шахслар 23 ва 28 ёшли, Тошкент шаҳрида туғилган ҳамда муқаддам Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси (ўғрилик) билан судланган шахслар бўлиб чиқди. Улар бошқарган транспорт воситаси кўздан кечирилганда, юкхонадан мудҳиш мақсадларда олиб юрилган болта топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди;
Telegram орқали берилган буйруқлар: Қўлга олинганларнинг телефонлари текширилганда, буюртмачи билан олиб борилган махфий ёзишмалар аниқланди. Унда биринчи фуқарони ҳар қандай йўл билан буюртмачи ҳузурига етказиш топшириғи берилган.
Иккинчи қурбонни 4 соат пойлашган: «Бўйнига электрошокер ур!»
Аниқланишича, гуруҳ фақат бир киши билан чекланмоқчи бўлмаган. Ёзишмаларда навбатдаги фуқарони ҳам ўғирлаб кетиш бўйича шафқатсиз кўрсатмалар берилган:
Шокер билан ухлатиш режаси: Буюртмачи хабарларида агар иккинчи фуқаро қаршилик кўрсатса, унинг бўйнига электрошокер билан зарба бериб, ҳушидан кетказиб (ухлатиб) бўлса ҳам манзилга олиб бориш буюрилган;
Терговдаги баҳоналар: ИИВ эълон қилган видеолавҳада гумонланувчилардан бири шокер ҳақидаги сўзларни «шунчаки ҳазил» деб оқланишга уринган. Бироқ видеокузатув ва тергов далиллари улар иккинчи нишондаги шахснинг ишхонаси олдида нақд тўрт соат давомида пойлаб турганини кўрсатди;
Хизмат сафари қутқариб қолди: Ўша куни фуқаро хизмат сафарига чиқиб кетгани сабабли, жиноятчилар режани кейинги кунга қолдиришга мажбур бўлган ва орадан кўп ўтмай қўлга олинган.
Расмий тергов ва фуқароларга муҳим огоҳлантириш
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан қатъий процессуал чоралар кўрилмоқда:
Оғир модда бўйича иш: Гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 137-моддаси 2-қисми «б» ва «в» бандлари (ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган одам ўғирлаш) билан жиноят иши қўзғатилди;
ИИВ мурожаати: Ички ишлар вазирлиги барча фуқароларни товламачилик, зўравонлик, таҳдид қилиш орқали пул ундириш ёки турли хизматларни мажбуран бажартириш ҳолатларига дуч келганда ҳеч иккиланмай ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилишга чақирди. Мурожаат қилган фуқароларнинг шахси қатъий сир сақланиши кафолатланади.
Изоҳлар 0
…