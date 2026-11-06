4 соатлик пойлов ва қочиб қутулган жабрланувчи: Тошкентдаги одам ўғирлаш тафсилотлари

·47·Жамият
4 соатлик пойлов ва қочиб қутулган жабрланувчи: Тошкентдаги одам ўғирлаш тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида буюртма асосида одам ўғирлаш ва тан жароҳати етказиш билан шуғулланган икки нафар рецидивист қўлга олинди.
  • Жиноят жабрланувчилардан бири ҳаракатдаги машинадан қочиб чиқиб, Ички ишлар вазирлигига мурожаат қилганидан сўнг фош этилди.
  • Тергов давомида гумонланувчилар 23 ва 28 ёшли шахслар экани, улар иккинчи нишондаги шахсни тўрт соат давомида пойлагани ва Telegram орқали электрошокер ишлатиш бўйича кўрсатма олгани аниқланди.

Тошкент шаҳрида буюртма асосида фуқароларни ўғирлаб кетиш ва уларга тан жароҳати етказиш режаси билан шуғулланган жиноий гуруҳ фош этилди. Ички ишлар вазирлиги хабарига кўра, Тезкор қидирув департаменти томонидан ўтказилган тезкор амалиёт натижасида икки нафар хавфли рецидивист далилий ашёлар билан қўлга олинди.

Мазкур мудҳиш жиноятнинг илдизи жабрланувчилардан бирининг машинадан қочиб чиқиб, ҳуқуқ-тартибот идораларига зудлик билан мурожаат қилиши ортидан очилди.

«Болта, электрошокер ва буюртма»: Жиноят изи қандай топилди?

Ички ишлар вазирлиги тарқатган расмий маълумотларга кўра, ҳодисалар занжири қуйидагича ривожланган:

  • Жабрланувчининг қочиб қутулиши: Номаълум шахслар томонидан мажбуран автомобилга миндириб олиб кетилаётган фуқаро кучли қаршилик кўрсатиб, ҳаракатдаги машинадан қочишга эришган ва тўғри ИИВга мурожаат қилган;

  • Гумонланувчилар ва юкхонадаги топилма: Қўлга олинган шахслар 23 ва 28 ёшли, Тошкент шаҳрида туғилган ҳамда муқаддам Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси (ўғрилик) билан судланган шахслар бўлиб чиқди. Улар бошқарган транспорт воситаси кўздан кечирилганда, юкхонадан мудҳиш мақсадларда олиб юрилган болта топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди;

  • Telegram орқали берилган буйруқлар: Қўлга олинганларнинг телефонлари текширилганда, буюртмачи билан олиб борилган махфий ёзишмалар аниқланди. Унда биринчи фуқарони ҳар қандай йўл билан буюртмачи ҳузурига етказиш топшириғи берилган.

Иккинчи қурбонни 4 соат пойлашган: «Бўйнига электрошокер ур!»

Аниқланишича, гуруҳ фақат бир киши билан чекланмоқчи бўлмаган. Ёзишмаларда навбатдаги фуқарони ҳам ўғирлаб кетиш бўйича шафқатсиз кўрсатмалар берилган:

  • Шокер билан ухлатиш режаси: Буюртмачи хабарларида агар иккинчи фуқаро қаршилик кўрсатса, унинг бўйнига электрошокер билан зарба бериб, ҳушидан кетказиб (ухлатиб) бўлса ҳам манзилга олиб бориш буюрилган;

  • Терговдаги баҳоналар: ИИВ эълон қилган видеолавҳада гумонланувчилардан бири шокер ҳақидаги сўзларни «шунчаки ҳазил» деб оқланишга уринган. Бироқ видеокузатув ва тергов далиллари улар иккинчи нишондаги шахснинг ишхонаси олдида нақд тўрт соат давомида пойлаб турганини кўрсатди;

  • Хизмат сафари қутқариб қолди: Ўша куни фуқаро хизмат сафарига чиқиб кетгани сабабли, жиноятчилар режани кейинги кунга қолдиришга мажбур бўлган ва орадан кўп ўтмай қўлга олинган.

Расмий тергов ва фуқароларга муҳим огоҳлантириш

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан қатъий процессуал чоралар кўрилмоқда:

  • Оғир модда бўйича иш: Гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 137-моддаси 2-қисми «б» ва «в» бандлари (ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган одам ўғирлаш) билан жиноят иши қўзғатилди;

  • ИИВ мурожаати: Ички ишлар вазирлиги барча фуқароларни товламачилик, зўравонлик, таҳдид қилиш орқали пул ундириш ёки турли хизматларни мажбуран бажартириш ҳолатларига дуч келганда ҳеч иккиланмай ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилишга чақирди. Мурожаат қилган фуқароларнинг шахси қатъий сир сақланиши кафолатланади.

ИИВТошкентодам ўғирлашжиноий гуруҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари16 август 12:21Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушланди16 июн 17:24«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Онанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиОнанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юборди28 октябр 09:22Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?