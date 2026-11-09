Лукашенконинг шахсий болтаси кимга насиб этди? ОАВ ўтин ёриш чемпионати тафсилотлари

·1·Дунё
Лукашенконинг шахсий болтаси кимга насиб этди? ОАВ ўтин ёриш чемпионати тафсилотлари

Беларусь Президенти Александр Лукашенко анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ходимлари ўртасидаги ўтин ёриш бўйича V юбилей чемпионати қатнашчилари учун махсус маҳорат дарси (мастер-класс) ўтиб берди.

Минск вилоятидаги манзарали Вяча сув омбори соҳилида ташкил этилган мусобақада мамлакатнинг етакчи республика ва ҳудудий ОАВлари ҳамда расмий матбуот хизматларидан иборат 37 та жамоа ғолиблик учун баҳс олиб борди.

Видеомурожаат орқали маҳорат дарси: «Ёлғиз ўзлари меҳнат қилмаётганини кўришсин»

Давлат раҳбари мусобақа куни Могилёв вилоятига амалий сафар билан кетгани сабабли тадбирга шахсан ташриф буюра олмади, аммо иштирокчиларни эътиборсиз қолдирмади:

  • Амалий кўрсатма ва техника: Президент йўллаган видеомурожаатида ўтин ёришнинг мураккаб жиҳатлари, болтани тўғри ушлаш ва зарба бериш техникасини шахсан намойиш этиб, иштирокчиларга юқори стандартни белгилаб берди;

  • Журналистларга далда: «Журналистлар фақат ўзлари меҳнат қилмаётганини билишлари керак», — дея таъкидлаган Лукашенко медиа ходимларини оғир жисмоний меҳнатда ҳам фаоллик кўрсатишга руҳлантирди.

Мусобақа формати ва асосий йўналишлар

Иштирокчи жамоалар нафақат жисмоний куч, балки аниқлик ва тезликни талаб қилувчи бир нечта ўзига хос шартлар бўйича беллашди:

  • «Президентча ўтин ёриш»: Давлат раҳбари кўрсатган техника асосида тўнкаларни маҳорат билан ёриш;

  • «Бир зарба билан!»: Биргина кучли ва аниқ зарба орқали ўтинни иккига ажратиш синови;

  • Жамоавий эстафета: Тезкорлик ва ҳамжиҳатликни синовдан ўтказган умумий босқич.

Мусобақа якунлари ва бош соврин тафсилотлари

Йўналиш / Мезон

Кўрсаткич / Тафсилотлар

Мусобақа санаси ва манзили

2026 йил 8 ноябрь, Вяча сув омбори бўйи (Минск вилояти)

Иштирокчилар миқёси

37 та жамоа (Республика ва вилоят ОАВлари, матбуот хизматлари)

Бош соврин (Эксклюзив)

Беларусь маҳсулоти бўлган болта ва президент қўлқоплари (Александр Лукашенко автографи билан)

Мутлақ чемпион

«ВоенТВ» телекомпаниясининг «Военкор» жамоаси

Президент автографи туширилган болта кимга насиб этди?

Тадбирнинг энг қизиқарли лаҳзаси бош совринни топшириш жараёни бўлди. Президент шахсан ўтин ёришда фойдаланган, Беларусь саноатида ишлаб чиқарилган махсус болта ва ўз ишчи қўлқопларини тақдирлаш фонди сифатида тақдим этди.

Давлат раҳбарининг автографи туширилган ушбу қимматбаҳо ва рамзий соврин мусобақа якунларига кўра барча рақибларини ортда қолдириб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаган «ВоенТВ» телекомпаниясининг «Военкор» жамоасига насиб этди.

Александр ЛукашенкоБеларусьВяча сув омбориВоенТВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчи1 август 11:47Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади20 июл 23:34Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди16 июл 20:37Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиМирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди10 июл 12:44«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди10 июл 10:28Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиМирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади9 июл 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда