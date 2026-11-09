Лукашенконинг шахсий болтаси кимга насиб этди? ОАВ ўтин ёриш чемпионати тафсилотлари
Беларусь Президенти Александр Лукашенко анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ходимлари ўртасидаги ўтин ёриш бўйича V юбилей чемпионати қатнашчилари учун махсус маҳорат дарси (мастер-класс) ўтиб берди.
Минск вилоятидаги манзарали Вяча сув омбори соҳилида ташкил этилган мусобақада мамлакатнинг етакчи республика ва ҳудудий ОАВлари ҳамда расмий матбуот хизматларидан иборат 37 та жамоа ғолиблик учун баҳс олиб борди.
Видеомурожаат орқали маҳорат дарси: «Ёлғиз ўзлари меҳнат қилмаётганини кўришсин»
Давлат раҳбари мусобақа куни Могилёв вилоятига амалий сафар билан кетгани сабабли тадбирга шахсан ташриф буюра олмади, аммо иштирокчиларни эътиборсиз қолдирмади:
Амалий кўрсатма ва техника: Президент йўллаган видеомурожаатида ўтин ёришнинг мураккаб жиҳатлари, болтани тўғри ушлаш ва зарба бериш техникасини шахсан намойиш этиб, иштирокчиларга юқори стандартни белгилаб берди;
Журналистларга далда: «Журналистлар фақат ўзлари меҳнат қилмаётганини билишлари керак», — дея таъкидлаган Лукашенко медиа ходимларини оғир жисмоний меҳнатда ҳам фаоллик кўрсатишга руҳлантирди.
Мусобақа формати ва асосий йўналишлар
Иштирокчи жамоалар нафақат жисмоний куч, балки аниқлик ва тезликни талаб қилувчи бир нечта ўзига хос шартлар бўйича беллашди:
«Президентча ўтин ёриш»: Давлат раҳбари кўрсатган техника асосида тўнкаларни маҳорат билан ёриш;
«Бир зарба билан!»: Биргина кучли ва аниқ зарба орқали ўтинни иккига ажратиш синови;
Жамоавий эстафета: Тезкорлик ва ҳамжиҳатликни синовдан ўтказган умумий босқич.
Мусобақа якунлари ва бош соврин тафсилотлари
Йўналиш / Мезон
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Мусобақа санаси ва манзили
2026 йил 8 ноябрь, Вяча сув омбори бўйи (Минск вилояти)
Иштирокчилар миқёси
37 та жамоа (Республика ва вилоят ОАВлари, матбуот хизматлари)
Бош соврин (Эксклюзив)
Беларусь маҳсулоти бўлган болта ва президент қўлқоплари (Александр Лукашенко автографи билан)
Мутлақ чемпион
«ВоенТВ» телекомпаниясининг «Военкор» жамоаси
Президент автографи туширилган болта кимга насиб этди?
Тадбирнинг энг қизиқарли лаҳзаси бош совринни топшириш жараёни бўлди. Президент шахсан ўтин ёришда фойдаланган, Беларусь саноатида ишлаб чиқарилган махсус болта ва ўз ишчи қўлқопларини тақдирлаш фонди сифатида тақдим этди.
Давлат раҳбарининг автографи туширилган ушбу қимматбаҳо ва рамзий соврин мусобақа якунларига кўра барча рақибларини ортда қолдириб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаган «ВоенТВ» телекомпаниясининг «Военкор» жамоасига насиб этди.
Изоҳлар 0
…