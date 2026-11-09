Ўзбекистонлик қиличбоз Санам Назарова Жаҳон кубогида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳрайннинг Манама шаҳрида ўтган ёшлар ўртасидаги қиличбозлик бўйича Жаҳон кубогида ўзбекистонлик Санам Назарова шпага йўналишида бронза медалини қўлга киритди.
- 5–8 ноябр кунлари бўлиб ўтган мусобақада 23 мамлакатдан ташриф буюрган 121 нафар спортчи иштирок этди.
- Назарова турнир давомида Хитой, Ҳонгконг ва Миср терма жамоалари вакилларини мағлубиятга учратиб, ярим финалга қадар етиб борди.
Баҳрайн пойтахти Манама шаҳрида қиличбозликнинг шпага йўналиши бўйича ёшлар ўртасидаги навбатдаги Жаҳон кубоги босқичи муросасиз баҳслар остида якунланди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, дунёнинг 23 мамлакатидан ташриф буюрган 121 нафар энг кучли ёш спортчи иштирок этган ушбу нуфузли мусобақада ҳамюртимиз Санам Назарова юқори маҳорат кўрсатиб, фахрли бронза медалига сазовор бўлди.
Медаль сари босиб ўтилган мураккаб йўл
Ўзбекистонлик ёш шпагачи мусобақа давомида қатъиятли ва ишончли ҳаракат қилиб, етакчи жамоалар вакилларини мағлубиятга учратди:
Плей-оффдаги ишончли ғалабалар: Назарова турнир тўри бўйлаб илгарилаш жараёнида қиличбозликда дунёда етакчи ҳисобланган Хитой, Ҳонгконг ҳамда Миср терма жамоалари спортчилари устидан кетма-кет ғалаба қозонди;
Ярим финал интригаси: Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси учун кечган ярим финал босқичида ҳамюртимиз Ҳонгконгнинг бошқа бир тажрибали вакилига қарши кескин баҳс олиб борди. Муросасиз кечган беллашувда рақиб устунликка эришди ва Назарова Жаҳон кубогини муносиб бронза медали билан якунлади.
Манамадаги Жаҳон кубоги босқичининг асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Рақам / Тафсилот
Изоҳ
Мусобақа санаси
5–8 ноябрь
Тўрт кунлик расмий турнир
Мезбон шаҳар
Манама (Баҳрайн)
Ёшлар ўртасидаги расмий FIE босқичи
Йўналиш
Шпага (Épée)
Ёшлар ўртасидаги яккалик беллашувлар
Қатнашчи давлатлар сони
23 та мамлакат
Халқаро миқёсдаги юқори рақобат
Умумий спортчилар сони
121 нафар
Сараланган ёш қиличбозлар
Ўзбекистон натижаси
Бронза медали
Санам Назарова
Ўзбек қиличбозлигининг янги авлоди
Сўнгги йилларда Ўзбекистон қиличбозлик федерацияси томонидан ёшлар таркибини тайёрлашга қаратилаётган тизимли эътибор ўз самарасини бермоқда. 120 дан зиёд спортчи орасидан сараланиб, Жаҳон кубоги шоҳсупасига кўтарилган Санам Назарованинг ушбу муваффақияти миллий терма жамоа захирасининг халқаро майдонда рақобатбардош эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…