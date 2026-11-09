Ўзбекистонлик қиличбоз Санам Назарова Жаҳон кубогида бронза медалини қўлга киритди

·19·Спорт
Ўзбекистонлик қиличбоз Санам Назарова Жаҳон кубогида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳрайннинг Манама шаҳрида ўтган ёшлар ўртасидаги қиличбозлик бўйича Жаҳон кубогида ўзбекистонлик Санам Назарова шпага йўналишида бронза медалини қўлга киритди.
  • 5–8 ноябр кунлари бўлиб ўтган мусобақада 23 мамлакатдан ташриф буюрган 121 нафар спортчи иштирок этди.
  • Назарова турнир давомида Хитой, Ҳонгконг ва Миср терма жамоалари вакилларини мағлубиятга учратиб, ярим финалга қадар етиб борди.

Баҳрайн пойтахти Манама шаҳрида қиличбозликнинг шпага йўналиши бўйича ёшлар ўртасидаги навбатдаги Жаҳон кубоги босқичи муросасиз баҳслар остида якунланди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, дунёнинг 23 мамлакатидан ташриф буюрган 121 нафар энг кучли ёш спортчи иштирок этган ушбу нуфузли мусобақада ҳамюртимиз Санам Назарова юқори маҳорат кўрсатиб, фахрли бронза медалига сазовор бўлди.

Медаль сари босиб ўтилган мураккаб йўл

Ўзбекистонлик ёш шпагачи мусобақа давомида қатъиятли ва ишончли ҳаракат қилиб, етакчи жамоалар вакилларини мағлубиятга учратди:

  • Плей-оффдаги ишончли ғалабалар: Назарова турнир тўри бўйлаб илгарилаш жараёнида қиличбозликда дунёда етакчи ҳисобланган Хитой, Ҳонгконг ҳамда Миср терма жамоалари спортчилари устидан кетма-кет ғалаба қозонди;

  • Ярим финал интригаси: Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси учун кечган ярим финал босқичида ҳамюртимиз Ҳонгконгнинг бошқа бир тажрибали вакилига қарши кескин баҳс олиб борди. Муросасиз кечган беллашувда рақиб устунликка эришди ва Назарова Жаҳон кубогини муносиб бронза медали билан якунлади.

Манамадаги Жаҳон кубоги босқичининг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Рақам / Тафсилот

Изоҳ

Мусобақа санаси

5–8 ноябрь

Тўрт кунлик расмий турнир

Мезбон шаҳар

Манама (Баҳрайн)

Ёшлар ўртасидаги расмий FIE босқичи

Йўналиш

Шпага (Épée)

Ёшлар ўртасидаги яккалик беллашувлар

Қатнашчи давлатлар сони

23 та мамлакат

Халқаро миқёсдаги юқори рақобат

Умумий спортчилар сони

121 нафар

Сараланган ёш қиличбозлар

Ўзбекистон натижаси

Бронза медали

Санам Назарова

Ўзбек қиличбозлигининг янги авлоди

Сўнгги йилларда Ўзбекистон қиличбозлик федерацияси томонидан ёшлар таркибини тайёрлашга қаратилаётган тизимли эътибор ўз самарасини бермоқда. 120 дан зиёд спортчи орасидан сараланиб, Жаҳон кубоги шоҳсупасига кўтарилган Санам Назарованинг ушбу муваффақияти миллий терма жамоа захирасининг халқаро майдонда рақобатбардош эканини яна бир бор исботлади.

Санам НазароваҚиличбозликЖаҳон кубогиЎзбекистон қиличбозлик федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди28 сентябр 14:57“Манчестер Сити” кетма-кет 3 та ўйинда ютқазди: Мареска инқирозни қандай тўхтатмоқчи?“Манчестер Сити” кетма-кет 3 та ўйинда ютқазди: Мареска инқирозни қандай тўхтатмоқчи?Бугун 19:58Жозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиЖозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун 19:54Афсона катта футболга қайтди: Рауль Гонсалес “Реал Овьедо” бош мураббийи этиб тайинландиАфсона катта футболга қайтди: Рауль Гонсалес “Реал Овьедо” бош мураббийи этиб тайинландиБугун 19:49“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?Бугун 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?