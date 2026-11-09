Трампнинг бойлиги 3 млрд долларга ошдими? Унинг берган жавоби тармоқларни “портлатди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Форбес журнали маълумотларига кўра унинг соф бойлиги 3 миллиард долларга ошгани ҳақидаги саволга кинояли жавоб қайтарди.
- Президент ўз бойлигининг кўпайишини фонд бозоридаги ўсиш билан изоҳлаб, журналистга ҳам аксияларга эга бўлиши кераклигини маслаҳат берди.
- Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлиб, сиёсатчининг иқтисодий сиёсати ва бойлик тақсимоти борасида турлича фикрларни келтириб чиқарди.
АҚШ президенти Дональд Трамп навбатдаги матбуот анжуманида журналист билан юз берган кескин ва ўзига хос кинояли диалоги сабаб яна жаҳон медиасининг энг кўп муҳокама қилинаётган мавзусига айланди.
Суҳбат чоғида мухбир нуфузли Forbes журналининг сўнгги суриштирувига таяниб, сиёсатчининг президентлик курсисига қайтганидан сўнг соф бойлиги кескин сакраш ясаганига эътибор қаратди. Бироқ давлат раҳбарининг бунга қайтарган ностандарт реакцияси ва тавсияси ижтимоий тармоқларда қизғин резонанс уйғотди.
Оқ уйдаги 30 сониялик баҳс: «Ҳамма бойиди»
Матбуот ходими ва президент ўртасидаги мулоқот сўзма-сўз қуйидагича кечди:
Мухбирнинг саволи: «Forbes журналидаги мақолада айтилишича, ўз лавозимингизга қайтганингиздан бери соф бойлигингиз 3 миллиард долларга ошган»;
Трампнинг қисқа реакцияси: «Менинг давримда ҳаммада шунақа бўлди (ҳамманинг бойлиги ошди)»;
Журналистнинг эътирози: «Менинг соф бойлигим 3 миллиард долларга ошгани йўқ»;
Президентнинг якуний зарбаси: «Сиз ҳам акцияларга эга бўлишингиз керак эди-да».
Forbes ҳисоботи ва молиявий ўсишнинг асл сабаблари
Forbes нашри таҳлилчилари Трампнинг капитали кескин кўпайишини бир нечта стратегик активлар ва бозордаги конъюнктура билан боғламоқда:
Омил / Актив йўналиши
Ўсиш механизми
Натижа ва таъсири
Биржа ва акциялар бозори
Унинг компаниялари ва аффилланган активлари акциялари қийматининг ошиши
Соф капиталнинг миллиардлаб долларга кенгайиши
Медиа ва рақамли активлар
Truth Social платформаси ва бошқа рақамли лойиҳалар капиталлашуви
Бозор иштирокчилари ва инвесторлар қизиқишининг ортиши
Кўчмас мулк ва бренд қиймати
Трамп бренди остидаги премиум кўчмас мулклар баҳосининг кўтарилиши
Активларнинг умумий портфели мустаҳкамланиши
Жамоатчилик ва таҳлилчилар муносабати
Трампнинг журналистга берган жавоби АҚШ сиёсий ва молиявий доираларида икки хил талқин қилинмоқда:
Инвестиция маданияти ва бозор фаровонлиги: Тарафдорлари ва бозор экспертлари президентнинг сўзлари фонд бозорининг (Wall Street) кучли ўсишини ва инвесторлар юқори фойда кўраётганини акс эттирувчи прагматик ҳақиқат деб ҳисобламоқда;
Ижтимоий табақаланиш танқиди: Мухолифат ва танқидчилар эса бу иқрорни оддий америкаликларнинг кундалик иқтисодий муаммолари, инфляция ва фонд бозорида акцияларга эга бўлмаган қатлам дардидан узоқлик белгиси сифатида кескин баҳоламоқда.
Шу тариқа, Дональд Трампнинг фонд бозорига ишора қилиб берган навбатдаги кинояли жавоби яна бир бор иқтисодий сиёсат ва бойликнинг тақсимланиши атрофидаги глобал баҳсларни авж олдирди.
Изоҳлар 0
…