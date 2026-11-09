Трампнинг бойлиги 3 млрд долларга ошдими? Унинг берган жавоби тармоқларни “портлатди”

·51·Дунё
Трампнинг бойлиги 3 млрд долларга ошдими? Унинг берган жавоби тармоқларни “портлатди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Форбес журнали маълумотларига кўра унинг соф бойлиги 3 миллиард долларга ошгани ҳақидаги саволга кинояли жавоб қайтарди.
  • Президент ўз бойлигининг кўпайишини фонд бозоридаги ўсиш билан изоҳлаб, журналистга ҳам аксияларга эга бўлиши кераклигини маслаҳат берди.
  • Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлиб, сиёсатчининг иқтисодий сиёсати ва бойлик тақсимоти борасида турлича фикрларни келтириб чиқарди.

АҚШ президенти Дональд Трамп навбатдаги матбуот анжуманида журналист билан юз берган кескин ва ўзига хос кинояли диалоги сабаб яна жаҳон медиасининг энг кўп муҳокама қилинаётган мавзусига айланди.

Суҳбат чоғида мухбир нуфузли Forbes журналининг сўнгги суриштирувига таяниб, сиёсатчининг президентлик курсисига қайтганидан сўнг соф бойлиги кескин сакраш ясаганига эътибор қаратди. Бироқ давлат раҳбарининг бунга қайтарган ностандарт реакцияси ва тавсияси ижтимоий тармоқларда қизғин резонанс уйғотди.

Оқ уйдаги 30 сониялик баҳс: «Ҳамма бойиди»

Матбуот ходими ва президент ўртасидаги мулоқот сўзма-сўз қуйидагича кечди:

  • Мухбирнинг саволи: «Forbes журналидаги мақолада айтилишича, ўз лавозимингизга қайтганингиздан бери соф бойлигингиз 3 миллиард долларга ошган»;

  • Трампнинг қисқа реакцияси: «Менинг давримда ҳаммада шунақа бўлди (ҳамманинг бойлиги ошди)»;

  • Журналистнинг эътирози: «Менинг соф бойлигим 3 миллиард долларга ошгани йўқ»;

  • Президентнинг якуний зарбаси: «Сиз ҳам акцияларга эга бўлишингиз керак эди-да».

Forbes ҳисоботи ва молиявий ўсишнинг асл сабаблари

Forbes нашри таҳлилчилари Трампнинг капитали кескин кўпайишини бир нечта стратегик активлар ва бозордаги конъюнктура билан боғламоқда:

Омил / Актив йўналиши

Ўсиш механизми

Натижа ва таъсири

Биржа ва акциялар бозори

Унинг компаниялари ва аффилланган активлари акциялари қийматининг ошиши

Соф капиталнинг миллиардлаб долларга кенгайиши

Медиа ва рақамли активлар

Truth Social платформаси ва бошқа рақамли лойиҳалар капиталлашуви

Бозор иштирокчилари ва инвесторлар қизиқишининг ортиши

Кўчмас мулк ва бренд қиймати

Трамп бренди остидаги премиум кўчмас мулклар баҳосининг кўтарилиши

Активларнинг умумий портфели мустаҳкамланиши

Жамоатчилик ва таҳлилчилар муносабати

Трампнинг журналистга берган жавоби АҚШ сиёсий ва молиявий доираларида икки хил талқин қилинмоқда:

  • Инвестиция маданияти ва бозор фаровонлиги: Тарафдорлари ва бозор экспертлари президентнинг сўзлари фонд бозорининг (Wall Street) кучли ўсишини ва инвесторлар юқори фойда кўраётганини акс эттирувчи прагматик ҳақиқат деб ҳисобламоқда;

  • Ижтимоий табақаланиш танқиди: Мухолифат ва танқидчилар эса бу иқрорни оддий америкаликларнинг кундалик иқтисодий муаммолари, инфляция ва фонд бозорида акцияларга эга бўлмаган қатлам дардидан узоқлик белгиси сифатида кескин баҳоламоқда.

Шу тариқа, Дональд Трампнинг фонд бозорига ишора қилиб берган навбатдаги кинояли жавоби яна бир бор иқтисодий сиёсат ва бойликнинг тақсимланиши атрофидаги глобал баҳсларни авж олдирди.

Дональд ТрампForbesTruth SocialАҚШ иқтисодиёти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“СИ — АҚШнинг янги олтини”: Трамп инқироз фонида “ўта интеллект” эрасини эълон қилди“СИ — АҚШнинг янги олтини”: Трамп инқироз фонида “ўта интеллект” эрасини эълон қилди7 ноябр 13:32Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди20 август 07:42Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошдиФутбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди22 октябр 22:47«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди19 август 08:31Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилди11 июн 23:48Шов-шувли истеъфо: Трампнинг энг ишончли мулозими Оқ уйни тарк этмоқдаШов-шувли истеъфо: Трампнинг энг ишончли мулозими Оқ уйни тарк этмоқда13 август 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда