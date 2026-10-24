“BYD” автомашинаси сотиш мақсадида аукционга чиқарилди

·2·Жамият
“BYD” автомашинаси сотиш мақсадида аукционга чиқарилди

Яхши биламизки, мақсадли олинган кредит маблағларидан мақсадсиз фойдаланиб, қарздорликни бартараф этилмаса, уни қоплаш учун судларга мурожаат қилинади.

Суд томонидан қабул қилинган ҳужжатларга эса, МИБ органларига ундирув ишларини ташкил этиш учун юборилади.

Фуқаролик ишлари бўйича Беруний туманлараро судининг қарорига асосан, қарздор Х.М.дан “Трастбанк” ХАБ Тўрткўл филиали фойдасига 278,5 млн. сўм ундириш белгиланган.

Ушбу суд қарори бўйича чиқарилган ижро ҳужжати Бюронинг Қорақалпоғистон Республикаси Бошқармасига келиб тушиб, ижро ҳужжати ижросини таъминлаш учун 15 кунлик ихтиёрий муддат берилиб, суд қарорининг ижросини таъминламаслик оқибатлари тушунтирилган.

Шунга қарамасдан, қарздор томонидан ижро ҳужжати талаби бажарилмаганлиги сабабли, унга тегишли “BYD” автомашинаси давлат ижрочиси томонидан тегишли тартибда хатловга олиниб, электрон онлайн-аукцион савдо майдончаси орқали сотувга чиқарилган.

Сотувдан тушган маблағ биринчи навбатда қарздорлик қопланиши ва ортган пуллар эса қарздорнинг ўзига қайтариб берилиши таъминланади.

ТрастбанкМИББеруний туманлараро судиҚорақалпоғистон Республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14 июл 10:538 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда8 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда5 июн 10:383 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда2 июн 10:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди21 сентябр 12:11«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)22 сентябр 16:53798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Ли 9 иши якунланди798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Ли 9 иши якунланди29 сентябр 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди