“Боғча опа мультик қўйиб, ўзи Instagram’да ўтиради”: Тошқулов аянчли ҳолатни танқид қилди

·82·Жамият
“Боғча опа мультик қўйиб, ўзи Instagram’да ўтиради”: Тошқулов аянчли ҳолатни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Термиз давлат университети ректори Абдуқодир Тошқулов мактабгача таълим муассасаларида тарбиячиларнинг болаларни назорациз экран қаршисига ўтқазиб қўйиб, ўзлари ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини кескин танқид қилди.
  • Ота-оналар фарзандларини гаджетлардан узоқлаштириш ва табиат қўйнида ривожланиши учун боғчага берса-да, тарбиячиларнинг бепарволиги болаларнинг нутқи, асаб тизими ва жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ўзбекистонда болаларнинг ёшлигидан смартфон ва гаджетларга боғланиб қолиши, мактабгача таълим муассасаларида эса бу муаммога қарши курашиш ўрнига аксинча йўл тутилаётгани жамиятда жиддий эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Термиз давлат университети ректори, собиқ олий таълим вазири Абдуқодир Тошқулов навбатдаги чиқишида боғчаларда тарбиячиларнинг масъулиятсизлиги ва болаларни экран қаршисига михлаб қўйиш ҳолатларини кескин танқид остига олди.

«Бола қум ва тупроқ ўйнасин деб боғчага берамиз, аммо...»

Абдуқодир Тошқулов ота-оналарнинг мақсади ва мактабгача таълим муассасаларидаги аччиқ ҳақиқат ўртасидаги номутаносибликни очиқ баён қилди:

  • Ота-оналарнинг мақсади: «Биз болаларимизни гаджетлардан узиб, қочириб боғчага берсак, у ерда ҳам мана шунақа экранни қўйиб, фақат мультик қўйиб бериб ўтирибди-да;

  • Болаликнинг бой берилиши: Аслида ота-оналар шу боласи қўлига телефон олмасин, мультик кўришдан узоқлашсин, тенгдошлари билан бир ўйинчоқ ўйнасин, табиат қўйнида тупроқ, қум ўйнасин деб боғчага ишониб топширади;

  • Тарбиячининг бепарволиги: У ёқда эса боғча опа болаларга битта мультикни қўйиб қўйяпти-да, ўзи ҳам четда Instagram’да телефон чуқалаб ўтирибди», — дея фикр билдирди ректор.

Нима учун бу жамият учун жиддий хавф туғдирмоқда?

Болалар психологияси ва таълим мутахассислари боғча ёшидаги болаларнинг доимий равишда экран қаршисида вақт ўтказиши қуйидаги салбий оқибатларга олиб келишини таъкидлайди:

  • Нутқ ва мулоқотнинг кечикиши: Бола тенгдошлари ёки тарбиячи билан жонли мулоқот қилмаса, сўз бойлиги ва ижтимоий кўникмалари ривожланмай қолади;

  • Асаб тизимига оғир зарба: Тез алмашувчи ёрқин кадрлар ва виртуал шовқин мияга салбий таъсир қилиб, болаларда диққат етишмовчилиги ҳамда асабийликни кучайтиради;

  • Жисмоний ҳаракатсизлик: Бола очиқ ҳавода ўйнаш, жисмонан чиниқиш ўрнига экранга боғланиб, соғлом ҳаракатдан маҳрум бўлади.

Абдуқодир Тошқуловнинг мазкур чиқиши мактабгача таълим тизимида болаларнинг вақтини мазмунли ташкил этиш, тарбиячиларнинг фаолиятини назорат қилиш ва боғчаларни ҳақиқий ривожланиш масканига айлантириш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Болаларни рақамли қарамликдан асраш ва уларнинг соғлом руҳий ривожланиши бўйича фойдали тавсиялар билан танишиш учун болани телефонга қарамликдан халос қилиш бўйича видеоқўлланма лавҳасини кўриб чиқиш мумкин. Ушбу видеода болаларнинг телефонга боғланиб қолишини бартараф этиш ва уларни жонли қизиқишларга қайтариш усуллари батафсил тушунтирилган.

Абдуқодир ТошқуловМактабгача таълимРақамли қарамликТермиз давлат университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?17 август 21:19«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди26 июл 06:07Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиАндижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлими31 июл 18:03Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушланди16 август 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди