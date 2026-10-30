Жиззахда мудҳиш жиноят: Зарбдор туманидаги қотиллик тафсилотлари

·93·Жамият
Жиззахда мудҳиш жиноят: Зарбдор туманидаги қотиллик тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жиззах вилоятининг Зарбдор туманида мактабгача таълим ташкилоти мудираси бўлиб ишлаган икки фарзанднинг онаси ўз хонадонида ўлдириб кетилди.
  • Мазкур қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда ва у воқеадан сўнг ички ишлар идораларига шахсан ўзи хабар берган.
  • Зарбдор туман прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи процессуал тартибда ушланди.

Жиззах вилоятининг Зарбдор туманида мудҳиш қотиллик жинояти юз берди. Тумандаги мактабгача таълим ташкилотларидан бирининг мудираси бўлиб ишлаб келган 2 фарзанднинг онаси ўз яшаш хонадонида шафқатсизларча ўлдириб кетилди.

Мазкур оғир жиноятни содир этишда марҳуманинг қонуний турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда. Ҳодиса юзасидан Бош прокуратура расмий баёнот бериб, тергов ҳаракатлари бошланганини маълум қилди.

Ҳодиса тафсилотлари: Қотиллик ва 102 га қўнғироқ

Зарбдор тумани Янгиҳаёт маҳалласида содир бўлган фожиа тафсилотлари қуйидагича:

  • Қурбон бўлган шахс: Қотиллик қурбони бўлган Ф. исмли аёл ҳудуддаги боғча мудираси лавозимида фаолият юритиб келган ва унинг қарамоғида икки нафар вояга етмаган фарзанди қолди;

  • Гумонланувчининг ўзи хабар берди: Бош прокуратуранинг тасдиқлашича, қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда. Эътиборлиси, у воқеа содир бўлганидан сўнг ички ишлар идораларининг «102» қисқа рақамига шахсан ўзи қўнғироқ қилиб, юз берган ҳодиса ҳақида хабар қилган.

Қасддан одам ўлдириш моддаси билан жиноят иши очилди

Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса жойини кўздан кечириб, дастлабки процессуал ҳаракатларни амалга оширди:

  • Модда ва жавобгарлик: 29 октябрь куни Зарбдор туман прокуратураси томонидан мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Эҳтиёт чораси ва тергов: Гумонланувчи шахс процессуал тартибда ушланган. Ҳозирда жиноятнинг келиб чиқиш сабаблари, оилавий низолар ва воқеага туртки бўлган омилларни тўлиқ аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Оилавий низо ортидан икки фарзанднинг онасиз қолишига сабаб бўлган ушбу фожиа ҳудуд аҳли ва жамоатчиликда чуқур қайғу ҳамда хавотир уйғотмоқда.

ЖиззахЗарбдорБош прокуратураҚотиллик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиЖиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди25 сентябр 12:52Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди20 июл 18:14Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар28 июл 11:53Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиЖиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилди5 октябр 07:03Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди