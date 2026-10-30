Жиззахда мудҳиш жиноят: Зарбдор туманидаги қотиллик тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жиззах вилоятининг Зарбдор туманида мактабгача таълим ташкилоти мудираси бўлиб ишлаган икки фарзанднинг онаси ўз хонадонида ўлдириб кетилди.
- Мазкур қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда ва у воқеадан сўнг ички ишлар идораларига шахсан ўзи хабар берган.
- Зарбдор туман прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи процессуал тартибда ушланди.
Жиззах вилоятининг Зарбдор туманида мудҳиш қотиллик жинояти юз берди. Тумандаги мактабгача таълим ташкилотларидан бирининг мудираси бўлиб ишлаб келган 2 фарзанднинг онаси ўз яшаш хонадонида шафқатсизларча ўлдириб кетилди.
Мазкур оғир жиноятни содир этишда марҳуманинг қонуний турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда. Ҳодиса юзасидан Бош прокуратура расмий баёнот бериб, тергов ҳаракатлари бошланганини маълум қилди.
Ҳодиса тафсилотлари: Қотиллик ва 102 га қўнғироқ
Зарбдор тумани Янгиҳаёт маҳалласида содир бўлган фожиа тафсилотлари қуйидагича:
Қурбон бўлган шахс: Қотиллик қурбони бўлган Ф. исмли аёл ҳудуддаги боғча мудираси лавозимида фаолият юритиб келган ва унинг қарамоғида икки нафар вояга етмаган фарзанди қолди;
Гумонланувчининг ўзи хабар берди: Бош прокуратуранинг тасдиқлашича, қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи гумон қилинмоқда. Эътиборлиси, у воқеа содир бўлганидан сўнг ички ишлар идораларининг «102» қисқа рақамига шахсан ўзи қўнғироқ қилиб, юз берган ҳодиса ҳақида хабар қилган.
Қасддан одам ўлдириш моддаси билан жиноят иши очилди
Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса жойини кўздан кечириб, дастлабки процессуал ҳаракатларни амалга оширди:
Модда ва жавобгарлик: 29 октябрь куни Зарбдор туман прокуратураси томонидан мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши қўзғатилди;
Эҳтиёт чораси ва тергов: Гумонланувчи шахс процессуал тартибда ушланган. Ҳозирда жиноятнинг келиб чиқиш сабаблари, оилавий низолар ва воқеага туртки бўлган омилларни тўлиқ аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Оилавий низо ортидан икки фарзанднинг онасиз қолишига сабаб бўлган ушбу фожиа ҳудуд аҳли ва жамоатчиликда чуқур қайғу ҳамда хавотир уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…