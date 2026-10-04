Мурод Назаров қандай машинада юришини маълум қилди: "Ўзим машина ҳайдамайман" (видео)

·357·Жамият
Мурод Назаров қандай машинада юришини маълум қилди: "Ўзим машина ҳайдамайман" (видео)

«Pulnews» кўрсатуви бошловчиси, блогер Жаҳонгир Латипов билан суҳбатда таниқли тадбиркор Мурод Назаровга қайси автомобильда юриши ҳақида савол берилди.

«Мурод Назаров қанақа машинада юрадилар?» дея сўралганида, тадбиркор сўнгги пайтларда Chevrolet Tahoe автомобилидан фойдаланаётганини айтди.

«Мен охирги пайт Tahoe'да юрибман. Америкага бориб келганимда у ерда катта машиналарда юришаркан. Менга ёқди. Кенг машинада юриш энди қулайроқ. Қўполроқ, лекин ўзим ҳайдамайман. Олдин ҳайдардим, етти-саккиз йилдан бери ўзим машина ҳайдамайман. Ҳайдовчим бор, у билан юрамиз», — деди Мурод Назаров.

Шундан сўнг ундан нега айнан Tahoe’ни танлагани, нега Gelandewagen ёки Rolls-Royce’да юрмаслиги сўралди.

«Gelandewagen бор. Лекин уни камдан-кам, ҳафтада бир марта қаергадир шу ғуборим чиқса ҳайдайман. Ўзим эса Tahoe’да юраман. Ичи кенг, мазза қилиб орқада ўтириб кетаман», — дея жавоб берди тадбиркор.

Суҳбатдан сўнг ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам Мурод Назаровнинг танловига эътибор қаратди. Айрим кузатувчилар тадбиркорга ҳавас қилганини ва ўзларига ҳам шундай автомобиллар насиб этишини тилаган.

Сиз Мурод Назаровнинг ўрнида бўлганингизда, қандай машинада юрган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Мурод НазаровChevrolet TahoePulnewsJahongir Latipov
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)Кеча 15:14“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)29 сентябр 17:26Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»1 октябр 07:19Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотларМурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар27 сентябр 12:08Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот берди30 июл 21:18Тошкентда ўйинчоқ машинада ҳаракатланган болакай ЙПХга тушдиТошкентда ўйинчоқ машинада ҳаракатланган болакай ЙПХга тушди9 май 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди