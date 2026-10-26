Тошкентда ҳаво ифлосланиши кун давомида пасаймаслиги мумкин

·27·Жамият
Тошкентда ҳаво ифлосланиши кун давомида пасаймаслиги мумкин

Тошкентда 25 октябрдан 26 октябрга ўтар кечаси ҳаво сифати ёмонлашди. Бунга ноқулай метеорологик шароитлар таъсир кўрсатган. Кечқурун ва тун давомида ҳаводаги PM туркумига мансуб муаллақ заррачалар концентрацияси кўтарилиб, халқаро ҳаво сифати индекси бўйича ифлосланиш «саломатлик учун зарарли» даражага етди.

Прогнозга кўра, бугун кун давомида ҳам ҳаво сифати сезиларли яхшиланмаслиги мумкин. Халқаро AQI кўрсаткичи бўйича зарарли даража сақланиши кутилмоқда. Миллий индексда эса «сариқ» даража прогноз қилинган.

Ҳаводаги майда заррачалар нафас олиш тизимига таъсир қилиши мумкин. Айниқса, астма ёки бошқа нафас йўллари касалликларидан азият чекадиганлар, болалар ва кекса ёшдагилар эҳтиёт бўлиши лозим. Имкон қадар очиқ ҳавода узоқ вақт юрмаслик, кўчада оғир жисмоний машқлар қилмаслик ва ҳаво сифати бўйича янгиланган кўрсаткичларни текшириб туриш тавсия этилади.

Тошкентҳаво сифатиPM2.5экология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаТошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқда25 июн 11:08Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлди29 август 08:34Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам борДам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор24 июл 11:53Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиЧирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилди5 июл 16:04Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларҲафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирлар22 июн 16:00Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етади17 июл 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди