Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди

·9·Жамият
Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди

Наманган шаҳрида қалбаки пулларни тайёрлаш ва сотиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Тезкор тадбир Давлат хавфсизлик хизматининг Жиззах ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари ҳамда Божхона органлари ҳамкорлигида ўтказилган.

Тадбир давомида Поп туманида яшовчи, 1989 йилда туғилган ва Избоскан туманида истиқомат қилувчи, 1999 йилда туғилган икки шахс ушланган. Улар 20 минг, 50 минг, 100 минг ва 200 минг сўмлик қалбаки банкнотларни тайёрлаб, сотиш билан шуғуллангани аниқланган.

Тезкор тадбир вақтида икки шахс жами 37,4 млн сўмлик қалбаки пулларни шартли харидорга 7,5 млн сўмга сотганида ашёвий далиллар билан ушланган.

Шунингдек, ушланган шахсларнинг шахсий тинтуви ҳамда улардан бирининг бошқарувида бўлган «Ласетти» русумли автомобил салони кўздан кечирилганда, яна 6,4 млн сўмлик қалбаки пул борлиги маълум бўлган.

Тезкор тадбир давомида Избоскан туманида яшовчи шахснинг хонадон ҳам текширилган. У ердан 7,7 млн сўмлик қалбаки пул, турли номиналдаги купюралар тасвири туширилган 145 дона оқ қоғоз, компьютер, рангли принтер ва бошқа ашёлар процессуал тартибда расмийлаштириб олинган.

Қайд этилган ҳолат юзасидан икки шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилиб, уларнинг жиноий алоқалари доирасини аниқлаш чоралари кўрилмоқда.

НаманганҚалбаки пулларДавлат хавфсизлик хизматиБожхонаЛасетти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?13 август 10:30Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиТошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинди12 июн 12:47Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди11 сентябр 12:35Россиядан юборилган шоколадлар ичидан қарийб 1 кг гашиш топилдиРоссиядан юборилган шоколадлар ичидан қарийб 1 кг гашиш топилди24 июл 11:03Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди10 сентябр 10:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ