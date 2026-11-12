5 минг кишига ош бериб, видеога оладиганлар қаттиқ танқид остида қолди: Ҳоким нима деди?

1 дақиқа ўқиш2
5 минг кишига ош бериб, видеога оладиганлар қаттиқ танқид остида қолди: Ҳоким нима деди?

Жамиятимизда учраб турадиган ортиқча дабдабабозлик, хўжакўрсинга қилинаётган тўй-ҳашамлар ва исрофгарчиликлар муҳокамаси мунтазам равишда долзарб бўлиб келмоқда. Бу гал Қашқадарё вилояти ҳокими Муроджон Азимов мазкур салбий ҳолатларга нисбатан ўз муносабатини билдириб, кескин танқидлар билан чиқди.

Ҳокимнинг танқиди ва ижтимоий тармоқлардаги «мақтанчоқлик»

Вилоят раҳбари айрим фуқароларнинг кенг кўламли, ортиқча дабдаба билан ўтказилаётган маросимларни интернет тармоқларида намойиш этишига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай ҳолатлар фахрланишга эмас, аксинча, ўйлаб кўришга арзийдиган жиддий муаммодир.

«Айримлар 5 минг кишига ош бериб, видеога олиб ижтимоий тармоққа қўйиб мақтаняпти, қозонни санаяпмиз. Аслида бундан мақтаниш эмас, йиғлашимиз керак», — деди вилоят раҳбари Муроджон Азимов.

Масала тафсилотлари

Муроджон Азимовнинг ёндашуви

Танқид қилинган ҳолат

Кўп сонли одамларга ош бериб, ижтимоий тармоқларда мақтаниш

Асосий муаммо

Исрофгарчилик ва хўжакўрсинга қилинаётган тўй-маъракалар

Муқобил таклиф

Маблағни хайрли ишлар, таълим ва яқинларга ёрдамга йўналтириш

Ҳудуд

Қашқадарё вилояти

Исроф ўрнига қандай савобли ишлар қилиш муҳим?

Вилоят ҳокими ортиқча харажат қилиб, одамларнинг кўзини қувонтиришга уриниш ўрнига, ўша маблағларни чинакам манфаатли ва савобли ишларга сарфлаш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидлади.

Жумладан, исрофгарчиликка кетадиган маблағ ҳисобидан мактаб кутубхоналарига китоб олиб бериш, боғчаларни жиҳозлаш, ўз хонадонида шароит яратиш ёки бемор қариндошларнинг саломатлигига ғамхўрлик қилиш минг карра фойдалироқ эканлиги қайд этилди. Ушбу чақириқ жамоатчилик ўртасида катта қизиқиш уйғотиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Сиз жамиятимиздаги ортиқча дабдабали тўйлар ва исрофгарчиликларга қарши курашиш учун яна қандай чоралар кўриш керак деб ўйлайсиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари