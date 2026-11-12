5 минг кишига ош бериб, видеога оладиганлар қаттиқ танқид остида қолди: Ҳоким нима деди?
Жамиятимизда учраб турадиган ортиқча дабдабабозлик, хўжакўрсинга қилинаётган тўй-ҳашамлар ва исрофгарчиликлар муҳокамаси мунтазам равишда долзарб бўлиб келмоқда. Бу гал Қашқадарё вилояти ҳокими Муроджон Азимов мазкур салбий ҳолатларга нисбатан ўз муносабатини билдириб, кескин танқидлар билан чиқди.
Ҳокимнинг танқиди ва ижтимоий тармоқлардаги «мақтанчоқлик»
Вилоят раҳбари айрим фуқароларнинг кенг кўламли, ортиқча дабдаба билан ўтказилаётган маросимларни интернет тармоқларида намойиш этишига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай ҳолатлар фахрланишга эмас, аксинча, ўйлаб кўришга арзийдиган жиддий муаммодир.
«Айримлар 5 минг кишига ош бериб, видеога олиб ижтимоий тармоққа қўйиб мақтаняпти, қозонни санаяпмиз. Аслида бундан мақтаниш эмас, йиғлашимиз керак», — деди вилоят раҳбари Муроджон Азимов.
Масала тафсилотлари
Муроджон Азимовнинг ёндашуви
Танқид қилинган ҳолат
Кўп сонли одамларга ош бериб, ижтимоий тармоқларда мақтаниш
Асосий муаммо
Исрофгарчилик ва хўжакўрсинга қилинаётган тўй-маъракалар
Муқобил таклиф
Маблағни хайрли ишлар, таълим ва яқинларга ёрдамга йўналтириш
Ҳудуд
Қашқадарё вилояти
Исроф ўрнига қандай савобли ишлар қилиш муҳим?
Вилоят ҳокими ортиқча харажат қилиб, одамларнинг кўзини қувонтиришга уриниш ўрнига, ўша маблағларни чинакам манфаатли ва савобли ишларга сарфлаш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидлади.
Жумладан, исрофгарчиликка кетадиган маблағ ҳисобидан мактаб кутубхоналарига китоб олиб бериш, боғчаларни жиҳозлаш, ўз хонадонида шароит яратиш ёки бемор қариндошларнинг саломатлигига ғамхўрлик қилиш минг карра фойдалироқ эканлиги қайд этилди. Ушбу чақириқ жамоатчилик ўртасида катта қизиқиш уйғотиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Сиз жамиятимиздаги ортиқча дабдабали тўйлар ва исрофгарчиликларга қарши курашиш учун яна қандай чоралар кўриш керак деб ўйлайсиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…