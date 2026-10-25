Ҳоким ўринбосари 65 млн сўм пора билан ушланди: Наманганда шов-шувли жиноят фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Косонсой тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 65 миллион сўм пора олаётган вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
- Мансабдор шахс тадбиркорга тегишли ер майдонини тортиб олиш билан таҳдид қилиб, ўз хонадонига 20 kW қувватга эга қуёш панелларини ўрнатиб беришни талаб қилган.
- Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ва жиноий иш очиш жараёнлари амалга оширилмоқда.
Наманган вилоятида маҳаллий ҳокимият мансабдорининг тадбиркорга тазйиқ ўтказиб, катта миқдордаги пора талаб қилиши билан боғлиқ шов-шувли жиноят фош этилди.
Косонсой тумани ҳокимининг ўринбосари ўз хонадонига қуёш панелларини ўрнатиб бериш эвазига тадбиркордан 65 миллион сўм олаётган вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Тадбиркорга таҳдид: «Ерни бошқасига бериб юбораман»
Тезкор тадбир давомида аниқланишича, ҳоким ўринбосари ўзига берилган мансаб ваколатини суиистеъмол қилиб, очиқдан-очиқ товламачиликка қўл урган:
20 кВтлик панеллар талаби: Мансабдор маҳаллий тадбиркордан ўзи истиқомат қиладиган шахсий хонадонига 20 кВт қувватга эга қуёш панеллари тизимини ўрнатиб беришни қатъий талаб қилган;
Ерни олиб қўйиш таҳдиди: Агар ушбу талаб бажарилмаса, ҳокимлик томонидан тадбиркорга ижара шартномаси асосида ажратилган ер майдонини тортиб олиб, бошқа тадбиркорга топшириб юбориш билан қўрқитган;
Қўлга олиниш лаҳзаси: Тадбиркор томонидан қиймати 65 миллион сўмни ташкил этувчи маблағ ҳоким ўринбосарига берилаётган вақтда у далилий ашёлар билан ушланган.
Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш оқибатлари
Давлат томонидан «яшил энергия»ни ривожлантириш ва аҳоли хонадонларига қуёш панелларини ўрнатиш кенг рағбатлантирилаётган бир пайтда, айрим мансабдорларнинг бундан шахсий манфаат йўлида фойдаланишга уриниши кескин жавобгарликка сабаб бўлади:
Қонун олдида жавобгарлик: Ҳозирда ҳолат юзасидан тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан терговга қадар текширув ва жиноий иш очиш жараёнлари амалга оширилмоқда;
Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш: Мазкур воқеа ҳудудларда тадбиркорлар фаолиятига ноқонуний аралашиш ва улардан таъмагирлик йўли билан пул ундириш ҳолатларига қарши муросасиз кураш олиб борилаётганини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…