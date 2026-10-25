Ҳоким ўринбосари 65 млн сўм пора билан ушланди: Наманганда шов-шувли жиноят фош бўлди

·1·Жамият
Ҳоким ўринбосари 65 млн сўм пора билан ушланди: Наманганда шов-шувли жиноят фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Косонсой тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 65 миллион сўм пора олаётган вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
  • Мансабдор шахс тадбиркорга тегишли ер майдонини тортиб олиш билан таҳдид қилиб, ўз хонадонига 20 kW қувватга эга қуёш панелларини ўрнатиб беришни талаб қилган.
  • Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ва жиноий иш очиш жараёнлари амалга оширилмоқда.

Наманган вилоятида маҳаллий ҳокимият мансабдорининг тадбиркорга тазйиқ ўтказиб, катта миқдордаги пора талаб қилиши билан боғлиқ шов-шувли жиноят фош этилди.

Косонсой тумани ҳокимининг ўринбосари ўз хонадонига қуёш панелларини ўрнатиб бериш эвазига тадбиркордан 65 миллион сўм олаётган вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Тадбиркорга таҳдид: «Ерни бошқасига бериб юбораман»

Тезкор тадбир давомида аниқланишича, ҳоким ўринбосари ўзига берилган мансаб ваколатини суиистеъмол қилиб, очиқдан-очиқ товламачиликка қўл урган:

  • 20 кВтлик панеллар талаби: Мансабдор маҳаллий тадбиркордан ўзи истиқомат қиладиган шахсий хонадонига 20 кВт қувватга эга қуёш панеллари тизимини ўрнатиб беришни қатъий талаб қилган;

  • Ерни олиб қўйиш таҳдиди: Агар ушбу талаб бажарилмаса, ҳокимлик томонидан тадбиркорга ижара шартномаси асосида ажратилган ер майдонини тортиб олиб, бошқа тадбиркорга топшириб юбориш билан қўрқитган;

  • Қўлга олиниш лаҳзаси: Тадбиркор томонидан қиймати 65 миллион сўмни ташкил этувчи маблағ ҳоким ўринбосарига берилаётган вақтда у далилий ашёлар билан ушланган.

Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш оқибатлари

Давлат томонидан «яшил энергия»ни ривожлантириш ва аҳоли хонадонларига қуёш панелларини ўрнатиш кенг рағбатлантирилаётган бир пайтда, айрим мансабдорларнинг бундан шахсий манфаат йўлида фойдаланишга уриниши кескин жавобгарликка сабаб бўлади:

  • Қонун олдида жавобгарлик: Ҳозирда ҳолат юзасидан тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан терговга қадар текширув ва жиноий иш очиш жараёнлари амалга оширилмоқда;

  • Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш: Мазкур воқеа ҳудудларда тадбиркорлар фаолиятига ноқонуний аралашиш ва улардан таъмагирлик йўли билан пул ундириш ҳолатларига қарши муросасиз кураш олиб борилаётганини яна бир бор кўрсатди.

НаманганКосонсойТаъмагирликКоррупция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент тумани ҳокими ўринбосари пора билан ушланди — тезкор тасвирлар (видео)Тошкент тумани ҳокими ўринбосари пора билан ушланди — тезкор тасвирлар (видео)15 октябр 23:28Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди30 июл 13:09«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди29 июл 11:43Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пора30 июл 12:14Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди16 июл 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди