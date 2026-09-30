Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади

·30·Ўзбекистон
Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 1-октябрдан бошлаб Тошкентда автобус ва метрода электрон тўлов орқали бир марталик қатнов нархи 1 700 сўмдан 2 500 сўмга ошади, бу амалдаги тарифга нисбатан қарийб 47 фоиз кўпдир.
  • Нақд пулда тўлов қилишда йўл ҳақи 3 000 сўм бўлиб қолади, бироқ бир соат ичида транспорт алмаштиришда 1 500 сўмлик имтиёзли тариф ва кейинги сафарлар бепул амал қилади.

Тошкент шаҳрида жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун янги тарифлар жорий этилади. 2026 йил 1 октябрдан бошлаб пойтахт автобуслари ва метрополитенида электрон тўлов орқали амалга ошириладиган бир марталик қатнов нархи 1 700 сўмдан 2 500 сўмга кўтарилади. Бу амалдаги тарифга нисбатан қарийб 47 фоизлик ошишни англатади. Нақд пулда тўлов қилишда эса йўл ҳақи 3 000 сўм миқдорида сақланиб қолади.

Янги тарифлар Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши томонидан тасдиқланган бўлиб, улар автобус ва метро қатновларига бирдек татбиқ этилади. Шу билан бирга, транспорт картасидан фойдаланадиган йўловчилар учун бир соат давомида транспорт алмаштиришда имтиёзли тарифлар ҳам сақлаб қолинади.

Бир соат ичида транспорт алмаштириш арзонроқ бўлади

Янги тизимда биринчи қатнов учун 2 500 сўм тўланади. Агар йўловчи транспорт картаси орқали биринчи сафардан кейин 60 дақиқа ичида бошқа автобусга ўтса, иккинчи қатнов учун 1 500 сўм тўлайди. Шу вақт оралиғида учинчи ва ундан кейинги автобус қатновлари учун қўшимча ҳақ олинмайди.

Автобус ва метрони биргаликда ишлатганда ҳам ушбу имтиёзли тизим амал қилади. Бунда биринчи қатнов 2 500 сўмни, кейинги транспорт алмашинувлари эса белгиланган тартибда 1 500 сўмни ташкил этади.

Метродан бир соатлик тариф доирасида фақат бир марта фойдаланиш мумкин. Агар йўловчи метро хизматига яна мурожаат қилса, янги 60 дақиқалик ҳисоб бошидан бошланади.

Транспорт карталари учун янги тарифлар

Янги қарор транспорт карталаридан мунтазам фойдаланадиган йўловчилар учун ҳам бир қатор тариф режаларини белгилади.

Фақат автобусдан фойдаланиш учун бир кунлик тариф 11 500 сўм, 30 кунлик тариф эса 250 минг сўм этиб белгиланган. Автобус ва метродан биргаликда фойдаланиш имконини берувчи тарифларда бир кунлик тўлов 13 500 сўм, 30 кунлик тариф эса 345 минг сўмни ташкил этади.

Доимий равишда транспортдан фойдаланмайдиган йўловчилар учун эса қатновлар сонига мос махсус пакетлар ҳам жорий этилади. Жумладан, 10 та сафар — 19 минг сўм, 20 та сафар — 38 минг 500 сўм, 30 та сафар — 57 минг 500 сўм этиб белгиланган.

Айрим тоифаларга 50 фоизлик чегирма

Янги тарифларда ўқувчилар, талабалар, нафақадагилар ҳамда ногиронлиги бўлган шахслар учун ҳам имтиёз назарда тутилган.

Ушбу тоифадаги йўловчилар транспорт карталари учун тариф режаларини харид қилишда белгиланган нархнинг 50 фоизи миқдорида чегирмадан фойдаланиши мумкин. Қонунчиликда белгиланган тартибда жамоат транспортидан бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга шахслар учун мавжуд имтиёзлар ҳам сақланиб қолади.

Шундай қилиб, 1 октябрдан Тошкентда электрон тўлов орқали бир марталик йўл ҳақи 2 500 сўм, нақд тўлов эса 3 000 сўм бўлади. Бир соат ичида транспортни алмаштиришда эса йўловчилар учун 1 500 сўмлик имтиёзли қатнов ва кейинги сафарларда бепул юриш имконияти сақланади.

Эслатиб ўтамиз, янги тарифлар ҳақидаги масала аввалроқ лойиҳа сифатида муҳокамага қўйилган эди. Ўша жараёнда Транспорт вазирлиги тариф ўзгариши билан бир қаторда ташувчиларга қўйиладиган хизмат сифати талаблари, жумладан, қатновларнинг мунтазамлиги ва транспорт воситаларининг ҳолати каби масалалар ҳам инобатга олиниши лозимлигини билдирган. Кейинчалик Тошкент шаҳар Кенгаши янги тарифларни тасдиқлади.

ТошкентТранспорт тарифлариТранспорт вазирлигиТошкент шаҳар кенгаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилди31 июл 14:52Тошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиТошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олинди22 июн 13:18Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатилади21 июн 19:21Тошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиТошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошланди16 июн 13:43Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди2 август 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади